«Реал» Овьедо – «Кадис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Реал» Овьедо – «Кадис», который состоится 1 июня 2025 года.

«Реал» Овьедо

«Реал» Овьедо уже гарантировал себе место в плей-офф Сегунды, но при определенных раскладах может пройти и напрямую в Ла Лигу. В активе команды 72 балла и текущее третье место, что на два пункта меньше, чем у «Эльче», идущего вторым. В случае победы хозяев в этой игре и поражении конкурента в параллельном поединке, «Реал» Овьедо сможет выйти на вторую позицию.

25 мая «Реал» Овьедо на выезде обыграл «Тенерифе» (1:0), а 18 числа команда обыграла «Сарагосу» (1:0).

«Кадис»

Команда не была претендентом на возвращение в Ла Лигу в нынешнем сезоне и постоянно шла в середине турнирной таблицы. «Кадис» на данный момент идет на 11 месте с 55 баллами и отстает на два пункта от ближайшего соперника. В игре с «Реал» Овьедо у гостей нет никаких турнирных задач, но сопернику они вполне могут помешать с осуществлением поставленных целей.

25 мая «Кадис» разгромил на своем поле «Уэску» (4:0), а 18 числа команда проиграл «Ферролю» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Овьедо – 1.7

Ничья – 3

Победит «Кадис» – 7.5

Тотал больше 2.5 мячей – 2.75

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.45

Статистика

«Реал» Овьедо не проигрывает уже девять поединков подряд

«Кадис» проиграл пять из семи последних матчей на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Реала» Овьедо, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что хозяева смогут обыграть немотивированного соперника и будут ждать итогов параллельных поединков.