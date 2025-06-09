Нидерланды – Мальта: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Нидерланды – Мальта, который состоится 10 июня 2025 года.
Нидерланды
Сборная Нидерландов провела совсем недавно только первый матч в квалификации и добилась победы, поэтому пока о расположении в турнирной таблице говорить очень рано. Сейчас хозяевам важно без всякого рода потерь одолеть аутсайдера группы Мальту и уже позже готовиться к более серьезным соперникам. Матч пройде под подавляющим преимуществом хозяев, и никто не сомневается в их победе.
7 июня Нидерланды спокойно переиграли на выезде Финляндию (2:0), а 23 числа в серии пенальти в рамках Лиги наций проиграли Испании (3:4).
Мальта
Сборная Мальты проиграла два из трех своих матча в квалификации, однако ни в одной игре не пропустила больше двух мячей. Коллектив научился обороняться, но с созиданием и атакующей линии все еще остаются большие проблемы. Трудно представить за счет чего гости смогут отличиться в ворота Нидерландов, но пропустить постараются не больше своей планки, хоть и сделать это будет крайне сложно.
7 июня Мальта сыграла вничью с Литвой (0:0), а 24 марта на выезде проиграла Польше (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победят Нидерланды – 1.05
- Ничья – 16
- Победит Мальта – 99
- Тотал больше 3.5 мячей – 1.58
- Тотал меньше 3.5 мячей – 2.4
Статистика
- Нидерланды выиграли три матча из десяти последних во всех турнирах
- Девять последних матчей Мальты завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Пять поединков между сборными за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу Нидерландов с форой (-3.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что гости в этот раз не смогут ограничиться 1-2 пропущенными мячами и потерпят разгромное поражение от Нидерландов.