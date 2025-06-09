Нидерланды – Мальта: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Нидерланды – Мальта, который состоится 10 июня 2025 года.

Нидерланды

Сборная Нидерландов провела совсем недавно только первый матч в квалификации и добилась победы, поэтому пока о расположении в турнирной таблице говорить очень рано. Сейчас хозяевам важно без всякого рода потерь одолеть аутсайдера группы Мальту и уже позже готовиться к более серьезным соперникам. Матч пройде под подавляющим преимуществом хозяев, и никто не сомневается в их победе.

7 июня Нидерланды спокойно переиграли на выезде Финляндию (2:0), а 23 числа в серии пенальти в рамках Лиги наций проиграли Испании (3:4).

Мальта

Сборная Мальты проиграла два из трех своих матча в квалификации, однако ни в одной игре не пропустила больше двух мячей. Коллектив научился обороняться, но с созиданием и атакующей линии все еще остаются большие проблемы. Трудно представить за счет чего гости смогут отличиться в ворота Нидерландов, но пропустить постараются не больше своей планки, хоть и сделать это будет крайне сложно.

7 июня Мальта сыграла вничью с Литвой (0:0), а 24 марта на выезде проиграла Польше (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победят Нидерланды – 1.05

Ничья – 16

Победит Мальта – 99

Тотал больше 3.5 мячей – 1.58

Тотал меньше 3.5 мячей – 2.4

Статистика

Нидерланды выиграли три матча из десяти последних во всех турнирах

Девять последних матчей Мальты завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Пять поединков между сборными за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу Нидерландов с форой (-3.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что гости в этот раз не смогут ограничиться 1-2 пропущенными мячами и потерпят разгромное поражение от Нидерландов.