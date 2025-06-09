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Нидерланды – Мальта: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 21:49
Нидерланды – Мальта: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Нидерланды – Мальта, который состоится 10 июня 2025 года.

Нидерланды

Сборная Нидерландов провела совсем недавно только первый матч в квалификации и добилась победы, поэтому пока о расположении в турнирной таблице говорить очень рано. Сейчас хозяевам важно без всякого рода потерь одолеть аутсайдера группы Мальту и уже позже готовиться к более серьезным соперникам. Матч пройде под подавляющим преимуществом хозяев, и никто не сомневается в их победе.

7 июня Нидерланды спокойно переиграли на выезде Финляндию (2:0), а 23 числа в серии пенальти в рамках Лиги наций проиграли Испании (3:4).

Мальта

Сборная Мальты проиграла два из трех своих матча в квалификации, однако ни в одной игре не пропустила больше двух мячей. Коллектив научился обороняться, но с созиданием и атакующей линии все еще остаются большие проблемы. Трудно представить за счет чего гости смогут отличиться в ворота Нидерландов, но пропустить постараются не больше своей планки, хоть и сделать это будет крайне сложно.

7 июня Мальта сыграла вничью с Литвой (0:0), а 24 марта на выезде проиграла Польше (0:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победят Нидерланды – 1.05
  • Ничья – 16
  • Победит Мальта – 99
  • Тотал больше 3.5 мячей – 1.58
  • Тотал меньше 3.5 мячей – 2.4

Статистика

  • Нидерланды выиграли три матча из десяти последних во всех турнирах
  • Девять последних матчей Мальты завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Пять поединков между сборными за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу Нидерландов с форой (-3.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что гости в этот раз не смогут ограничиться 1-2 пропущенными мячами и потерпят разгромное поражение от Нидерландов.

 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:36
Три минимум, надо полагать, хозяева закатить должны легко - ИТБ1(3)..
Гость
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