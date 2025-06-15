«Ботафого» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира «Ботафого» – «Сиэтл Саундерс», который состоится 16 июня 2025 года.
«Ботафого»
«Ботафого» является представителем Бразилии, но идет лишь на восьмом месте в чемпионате, однако является опасным соперником для своих конкурентов. Коллектив попал в сложную группу, где также играют «ПСЖ» и «Атлетико», поэтому предстоящий матч обязан выигрывать, если хочет навязать борьбу европейским грандам. Потеря очков очень сильно усложнит жизнь клубу из Южной Америки.
5 июня «Ботафого» обыграл на своем поле «Сеару» (3:2), а первого числа одолел на выезде «Сантос» (1:0).
«Сиэтл Саундерс»
Американский клуб является одним из хозяев турнира и имеет преимущество игры на своем стадионе, хотя номинально значится гостями. «Сиэтл Саундерс» определенно уступает в классе своим соперниками и будет пытаться это компенсировать за счет поддержки своих трибун. Ситуация очень похожа с «Ботафого», ведь с «ПСЖ» и «Атлетико», набрать баллы будет еще сложнее.
9 июня «Сиэтл Саундерс» крупно проиграл на выезде «Ванкуверу» (0:3), а второго числа уступил на своем поле «Миннесоте» (2:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ботафого» – 2.2
- Ничья – 3.3
- Победит «Сиэтл Саундерс» – 3.45
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.2
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.67
Статистика
- «Ботафого» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Сиэтл Саундерс» проиграл три из шести последних поединков в МЛС
- Четыре из пяти последних матчей «Ботафого» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Ботафого», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Предполагаем, что команда из Бразилии наберет три очка в этой игре, несмотря на то, что фактически играет на выезде в первом туре.