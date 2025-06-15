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«Ботафого» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 23:22
«Ботафого» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира «Ботафого» – «Сиэтл Саундерс», который состоится 16 июня 2025 года.

«Ботафого»

«Ботафого» является представителем Бразилии, но идет лишь на восьмом месте в чемпионате, однако является опасным соперником для своих конкурентов. Коллектив попал в сложную группу, где также играют «ПСЖ» и «Атлетико», поэтому предстоящий матч обязан выигрывать, если хочет навязать борьбу европейским грандам. Потеря очков очень сильно усложнит жизнь клубу из Южной Америки.

5 июня «Ботафого» обыграл на своем поле «Сеару» (3:2), а первого числа одолел на выезде «Сантос» (1:0).

«Сиэтл Саундерс»

Американский клуб является одним из хозяев турнира и имеет преимущество игры на своем стадионе, хотя номинально значится гостями. «Сиэтл Саундерс» определенно уступает в классе своим соперниками и будет пытаться это компенсировать за счет поддержки своих трибун. Ситуация очень похожа с «Ботафого», ведь с «ПСЖ» и «Атлетико», набрать баллы будет еще сложнее.

9 июня «Сиэтл Саундерс» крупно проиграл на выезде «Ванкуверу» (0:3), а второго числа уступил на своем поле «Миннесоте» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ботафого» – 2.2
  • Ничья – 3.3
  • Победит «Сиэтл Саундерс» – 3.45
  • Тотал больше 2.5 мячей – 2.2
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 1.67

Статистика

  • «Ботафого» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Сиэтл Саундерс» проиграл три из шести последних поединков в МЛС
  • Четыре из пяти последних матчей «Ботафого» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ботафого», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Предполагаем, что команда из Бразилии наберет три очка в этой игре, несмотря на то, что фактически играет на выезде в первом туре.

 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:20
Бразильцы не впечатлили, посмотрим, как у них пойдут дела дальше...
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