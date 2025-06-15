«Ботафого» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира «Ботафого» – «Сиэтл Саундерс», который состоится 16 июня 2025 года.

«Ботафого»

«Ботафого» является представителем Бразилии, но идет лишь на восьмом месте в чемпионате, однако является опасным соперником для своих конкурентов. Коллектив попал в сложную группу, где также играют « ПСЖ » и «Атлетико», поэтому предстоящий матч обязан выигрывать, если хочет навязать борьбу европейским грандам. Потеря очков очень сильно усложнит жизнь клубу из Южной Америки.

5 июня «Ботафого» обыграл на своем поле «Сеару» (3:2), а первого числа одолел на выезде «Сантос» (1:0).

«Сиэтл Саундерс»

Американский клуб является одним из хозяев турнира и имеет преимущество игры на своем стадионе, хотя номинально значится гостями. «Сиэтл Саундерс» определенно уступает в классе своим соперниками и будет пытаться это компенсировать за счет поддержки своих трибун. Ситуация очень похожа с «Ботафого», ведь с « ПСЖ » и «Атлетико», набрать баллы будет еще сложнее.

9 июня «Сиэтл Саундерс» крупно проиграл на выезде «Ванкуверу» (0:3), а второго числа уступил на своем поле «Миннесоте» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ботафого» – 2.2

Ничья – 3.3

Победит «Сиэтл Саундерс» – 3.45

Тотал больше 2.5 мячей – 2.2

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.67

Статистика

«Ботафого» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Сиэтл Саундерс» проиграл три из шести последних поединков в МЛС

Четыре из пяти последних матчей «Ботафого» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ботафого», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Предполагаем, что команда из Бразилии наберет три очка в этой игре, несмотря на то, что фактически играет на выезде в первом туре.