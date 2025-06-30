«Нью-Йорк Сити» – «Торонто»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1751267249

30 июня 2025, 10:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Нью-Йорк Сити» – «Торонто», который состоится 4 июля 2025 года.

«Нью-Йорк Сити»

«Нью-Йорк Сити» на днях уступил последней команде турнирной таблицы, что говорит о проблемах внутри коллектива, которые нужно быстрее решать, иначе можно покинуть зону плей-офф. Команда опустилась уже на девятое место с 28 баллами, но от шестой позиции отстает лишь на один пункт. В домашней игре с еще одним представителем нижней части турнирной таблицы от хозяев ждут исключительно победы.

29 июня «Нью-Йорк Сити» проиграл на выезде «Монреалю» (0:1), а 13 июня разгромил на своем поле «Атланту» (4:0).

«Торонто»

«Торонто» смог прервать небольшую серию матчей без поражений и набрал три очка в недавней игре МЛС . Тем не менее, команда идет лишь на 13 месте с 17 баллами и от нынешнего соперника отстает на 11 пунктов. Только дальнейшие победы смогли бы помочь клубу улучшить ситуацию до того, чтобы задуматься о борьбе за попадание в плей-офф. Матч обещает быть интересным и не разочаровать зрителей.

29 июня «Торонто» обыграл на своем поле «Портленд Тимберс» (3:0), а 26 числа сыграл вничью с «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Нью-Йорк Сити» – 1.55

Ничья – 4.3

Победит «Торонто» – 5.6

Тотал больше 2.5 мячей – 1.75

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Нью-Йорк Сити» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Торонто» выиграл лишь три матча из десяти последних в МЛС

«Нью-Йорк Сити» выиграл пять последних матчей подряд у «Торонто»

Прогноз

Поставить на победу «Нью-Йорк Сити» компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что хозяева смогут набрать три очка в матче с одним из аутсайдеров, несмотря на определенные проблемы внутри клуба, которые нельзя отрицать.