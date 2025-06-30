«Манчестер Сити» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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30 июня 2025, 11:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» – «Аль-Хиляль», который состоится 1 июля 2025 года.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» является командой, которая выиграла все три игры в своей группе с сумасшедшей разницей мячей и считается одним из фаворитов на победу в турнире. Коллективу выпало играть со второй командой соседней группы, которой стал «Аль-Хиляль». Букмекеры отдают большое преимущество английскому клубу, но команда из Саудовской Аравии наверняка готовит для подопечных Гвардиолы пару неприятных футбольных сюрпризов.

26 июня «Манчестер Сити» крупно обыграл «Ювентус» (5:2), а 23 числа разгромил «Аль-Аин» (6:0).

«Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» очень хитро вышел из группы, ведь два первых тура сыграл вничью с европейскими конкурентами, а в третьей игре просто обыграл аутсайдера и опередил «Зальцбург». Тем не менее, уже в первом раунде клуб ждет максимально сложное испытание в лице «Манчестер Сити» и мало кто верит, что у номинальных гостей есть шансы в этом поединке, хотя в самоотдаче в этой игре от клуба из Саудовской Аравии сомневаться точно не стоит.

27 июня «Аль-Хиляль» обыграл на своем поле «Пачуку» (2:0), а 23 числа команда поделила очки с «Зальцбургом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.25

Ничья – 6.6

Победит «Аль-Хиляль» – 11

Тотал больше 3.5 мячей – 1.9

Тотал меньше 3.5 мячей – 1.9

Статистика

«Манчестер Сити» выиграл восемь матчей из десяти последних во всех турнирах

Три из пяти последних матчей «Аль-Хиляль» завершились ничьими

В единственном товарищеском матче между клубами более 10 лет назад сильнее оказался «Аль-Хиляль» (1:0).

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Сити» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.45. Предполагаем, что английский клуб откроет счет и в какой-то момент сопернику придется слишком рисковать, на чем его подловят еще несколько раз. Прогнозируем крупную победу «горожан».