Тер Штеген и Флик обсудят будущее вратаря в «Барселоне»

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вчера, 15:19

Главный тренер «Барселоны» встретится с вратарем , чтобы обсудить перспективу дальнейшего сотрудничества.

Испанская пресса утверждает, что тренер намерен сообщить вратарю сборной Германии о том, что не рассчитывает на него в качестве первого номера команды. Основным голкипером «Барсы» в предстоящем сезоне, скорее всего, будет поляк .