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Тер Штеген и Флик обсудят будущее вратаря в «Барселоне»

вчера, 15:19

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик встретится с вратарем Марком-Андре Тер Штегеном, чтобы обсудить перспективу дальнейшего сотрудничества.

Испанская пресса утверждает, что тренер намерен сообщить вратарю сборной Германии о том, что не рассчитывает на него в качестве первого номера команды. Основным голкипером «Барсы» в предстоящем сезоне, скорее всего, будет поляк Войцех Щесны.

Ранее СМИ сообщали о том, что в переходе Тер Штегена заинтересован миланский «Интер».

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 09:17
Написано: "Основным голкипером «Барсы» в предстоящем сезоне, скорее всего, будет поляк Войцех Щесны". Мне что-то не нравится эта идея.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:53
"Увы, в природе есть всему предел,
Облез фасад и высохли стропила,
В автобусе на девку посмотрел,
Она мне молча место уступила".
catal
catal
вчера в 18:48
Я теперь никогда не забуду, как в игре с Бенфикой зимой 2025 Щесны выбежал из ворот к центру поля "перехватывать мяч" и ударил ногой вместо мяча защитника Бальде, а Бальде вместо мяча ударил Щесны. Оба пытались выбить мяч и упали на газон, корчась друг от друга. Так видимо было задумано Фликом.
Нападающий Бенфики грек Павлидис тупо оббежал их и забил гол.
Это была самая мощная демонстрация грозности Щенсы и его безжалостности.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 17:40
Думаю, Тер Штегену стоит уйти, так как купили Гарсию у Эспаньола и вероятно на него рассчитывают как на основного голкипера команды. Щесны скорее всего станет вторым вратарем. Немцу нет места в составе команды. Пока на него есть спрос нужно его продавать.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:26
Я думаю, Флик сделал окончательный выбор в пользу Щесны. Тренера можно уважать за то, что он не избегает личных контактов с игроками. А ведь мог отправить СМС - сообщение с неприятным известием. Немец сам виноват - нечего было устраивать публичное шоу с требованием большего уважения.
Capral
Capral
вчера в 16:00
Как по мне, то оба вратаря шикарные, но оба возрастные. Почему конФЛИКт предпочтение отдал поляку не знаю и удивлен, немец, на сегодня- выглядит убедительнее...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:50
Время тер Штегена ушло. )) немцу не терять драгоценное время и найти хорошую команду. Чтоб быть готовым на все 100% к 2026. Вратарь сборной не имеет право на ошибку. У Барсы свой путь.
Гость
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