Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик встретится с вратарем Марком-Андре Тер Штегеном, чтобы обсудить перспективу дальнейшего сотрудничества.
Испанская пресса утверждает, что тренер намерен сообщить вратарю сборной Германии о том, что не рассчитывает на него в качестве первого номера команды. Основным голкипером «Барсы» в предстоящем сезоне, скорее всего, будет поляк Войцех Щесны.
Ранее СМИ сообщали о том, что в переходе Тер Штегена заинтересован миланский «Интер».
Облез фасад и высохли стропила,
В автобусе на девку посмотрел,
Она мне молча место уступила".
Облез фасад и высохли стропила,
В автобусе на девку посмотрел,
Она мне молча место уступила".
Нападающий Бенфики грек Павлидис тупо оббежал их и забил гол.
Это была самая мощная демонстрация грозности Щенсы и его безжалостности.
Нападающий Бенфики грек Павлидис тупо оббежал их и забил гол.
Это была самая мощная демонстрация грозности Щенсы и его безжалостности.