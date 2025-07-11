Дьёкереш не явился на предсезонку «Спортинга», добиваясь трансфера

Шведский нападающий Виктор Дьёкереш не вернулся в лиссабонский «Спортинг» к началу предсезонной подготовки.
Хотя ему грозит серьёзный денежный штраф, этим поступком форвард пытается ускорить свой переход в лондонский «Арсенал». «Спортинг» намерен заработать на продаже своего лучшего бомбардира 70 миллионов евро, а затем получить еще 10 млн в виде бонусов при совпадении ряда условий.
Напомним, что в 102 матчах за лиссабонский клуб швед венгерского происхождения забил 97 голов и сделал 28 результативных передач.
И все...картина Репина
И все...картина Репина
думаю, Дьекереш вынудить президента Спортинга согласится на предложение Арсенала
думаю, Дьекереш вынудить президента Спортинга согласится на предложение Арсенала