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Дьёкереш не явился на предсезонку «Спортинга», добиваясь трансфера

вчера, 15:47

Шведский нападающий Виктор Дьёкереш не вернулся в лиссабонский «Спортинг» к началу предсезонной подготовки.

Хотя ему грозит серьёзный денежный штраф, этим поступком форвард пытается ускорить свой переход в лондонский «Арсенал». «Спортинг» намерен заработать на продаже своего лучшего бомбардира 70 миллионов евро, а затем получить еще 10 млн в виде бонусов при совпадении ряда условий.

Напомним, что в 102 матчах за лиссабонский клуб швед венгерского происхождения забил 97 голов и сделал 28 результативных передач.

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Все комментарии
45gr7a6trrmf
45gr7a6trrmf
вчера в 20:04
Надо Витю отпускать, толку от него уже мало будет, если он встал на лыжи
протон
протон
вчера в 17:45
Будет забавно если доиграются все. Арсенал останется без напа и купит условного Уоткинса/Джексона, Спортинг не сможет продать. А Витя поедет в аренду в фенербахче, вместо АПЛ.
И все...картина Репина
lobsterdam
lobsterdam ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 16:48
дык он же швед мадьярского происхождения да еще и живет в Лишбоа, поэтому в голове такая трехмерная каша, что и не только прочитать, но и понять смысл прочитанного ему не дано, хоть и футболист, судя по всему, неплохой.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:31
в*йна драконов)))
думаю, Дьекереш вынудить президента Спортинга согласится на предложение Арсенала
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:14
Дьекереш может забыл, что у него действующий трудовой договор со Спортингом? Желание играть за Арсенал похвально и вполне осуществимо. Лично я уверен, способы расторгнуть контракт в нём же и описаны. Виктор, прочитай документ, для начала и поймёшь, что желание Спортинга заработать на твоём переходе деньги, вполне законно. Так что брось свои ультиматумы...
wnuph5s742hy
wnuph5s742hy
вчера в 16:02
Как-то неправильно Витёк вопросы решает
Гость
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