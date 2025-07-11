Дьёкереш не явился на предсезонку «Спортинга», добиваясь трансфера

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вчера, 15:47

Шведский нападающий не вернулся в лиссабонский «Спортинг» к началу предсезонной подготовки.

Хотя ему грозит серьёзный денежный штраф, этим поступком форвард пытается ускорить свой переход в лондонский «Арсенал». «Спортинг» намерен заработать на продаже своего лучшего бомбардира 70 миллионов евро, а затем получить еще 10 млн в виде бонусов при совпадении ряда условий.

Напомним, что в 102 матчах за лиссабонский клуб швед венгерского происхождения забил 97 голов и сделал 28 результативных передач.