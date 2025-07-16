«Динамо» Минск – «Лудогорец»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1752645736

16 июля 2025, 09:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Минск – «Лудогорец», который состоится 16 июля 2025 года.

«Динамо» Минск

Еще перед первым матчем, мало кто давал хорошие шансы белорусскому клубу в схватке с более опытным «Лудогорцем». Тем не менее, команда долго держала ничейный счет и в итоге пропустила всего один мяч. Таким образом «Динамо» Минск оставляет за собой возможность отыграться и пройти дальше, но ситуацию осложняет тот факт, что домашний поединок клуб вынужден проводить на нейтральном поле.

9 июля «Динамо» Минск на выезде проиграло «Лудогорцу» (0:1), а третьего числа уступило «МЛ Витебск» (0:2).

«Лудогорец»

«Лудогорец» очень старался в первой домашней игре, но смог добиться лишь минимального преимущества. Тем не менее, болгарский клуб все-таки остается большим фаворитом и в ответной встрече попробует как можно быстрее забить, чтобы испортить планы своему сопернику и улучшить свое превосходство, которое позволит пройти в следующий раунд. Поединок будет интересным и рекомендуется к просмотру.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Минск – 4.8

Ничья – 4.05

Победит «Лудогорец» – 1.66

Тотал больше 2.5 мячей – 1.9

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.9

Статистика

«Динамо» Минск проиграло четыре из пяти последних поединков во всех турнирах

«Лудогорец» выиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

Все три последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Лудогорца», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.66. Предполагаем, что болгарский клуб выступит во второй игре не менее успешно, чем в первой и снова одержит победу.