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Грилиш тренируется отдельно от остальных игроков «Манчестер Сити»

вчера, 15:10

Полузащитник Джек Грилиш тренируется отдельно от «Манчестер Сити».

По информации источника, поскольку 29-летний англичанин не был включён в заявку «горожан» на Клубный чемпионат мира, сейчас он проводит занятия со своим персональным тренером. Сообщается, что Грилиш и дальше будет заниматься отдельно, после того как основная группа футболистов вернётся в расположение команды 28 июля.

Недавно главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признал, что лучшим вариантом продолжения карьеры Грилиша будет трансфер в другой клуб.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:44
Полностью согласен.
sihafazatron
sihafazatron ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 15:35
А что еще делать с алкашом? Жалеть и держать в команде, когда уже сдал сильно?
CCCP1922
CCCP1922 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:26
Гвардиола без жалости списал очередного игрока.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:15, ред.
В Баварию пусть идёт, там немецкое пиво хорошее)) или в Балтику))
Гость
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