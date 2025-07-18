Грилиш тренируется отдельно от остальных игроков «Манчестер Сити»

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вчера, 15:10

Полузащитник тренируется отдельно от «Манчестер Сити».

По информации источника, поскольку 29-летний англичанин не был включён в заявку «горожан» на Клубный чемпионат мира, сейчас он проводит занятия со своим персональным тренером. Сообщается, что Грилиш и дальше будет заниматься отдельно, после того как основная группа футболистов вернётся в расположение команды 28 июля.

Недавно главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признал, что лучшим вариантом продолжения карьеры Грилиша будет трансфер в другой клуб.