Одной ногой в Первой лиге. У Слишковича, Биджиева и интересного тренера из Германии мало шансов

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18 июля 2025, 09:46

Слишком много аргументов «против».

В прошлом сезоне в РПЛ уже было чёткое расслоение между шестёркой больших клубов и остальными. Теперь распределение сил ещё чётче. Чемпионская интрига усиливается, вместе с тем настоящая заруба ожидается в середине турнирной таблицы. И так же чётко можно обозначить команды, которые считаются аутсайдерами.

«Оренбург» – андердог с отрывом

Южноуральцы – фавориты на вылет. Инцидент с «Торпедо» сыграл с клубом злую шутку. По спортивному принципу команда Владимира Слишковича вылетела ещё по итогам прошлого сезона, ведь она заняла 15-е место. Но тут развернулся скандал с «автозаводцами», которых обвинили в попытке подкупа судей и отправили обратно в Первую лигу. Так «Оренбург» вернули в элиту российского футбола, чтобы сохранить цельность чемпионата.

Но случилось это за пару недель до старта сезона. К этому моменту «Оренбург» уже подготовился к реалиям второго по силе дивизиона. Четыре футболиста старта покинули клуб свободными агентами, среди них три легионера, составлявших костяк команды. Плюс продали в «Ахмат» Сидорова и Брайана Мансилью, Томаса Муро отдали обратно в Аргентину.

Да, есть приобретения, но они делались с расчётом на тягучий футбол Первой лиги. И таким составом команда прошла полноценную предсезонку. Уже это делает «Оренбург» стопроцентным андердогом. Можно возразить: трансферное окно ещё открыто, у клуба есть возможность добирать игроков по ходу сезона. Но начнут-то сезон тем, что есть. Когда подоспеет необходимое усиление и будет ли оно вообще, неизвестно. Плюс новичкам придётся адаптироваться к команде в сжатые сроки, без предсезонки и сборов. Какова вероятность успеха?

«Пари НН» не учится на своих ошибках

Нижегородцам повезло чуть больше, они узнали о сохранении прописки сразу после стыков. Сделали важный шаг, сменив Ганчаренко на Шпилевского. Но остаются в списке аутсайдеров по другим причинам. «Пари НН» ещё в первые годы в РПЛ делал акцент на работе с молодыми футболистами, так комплектовал состав. Поэтому руководить командой приглашали Кержакова, Галактионова. Теперь Шпилевского, который длительный период карьеры провёл в Германии и перенял принципы работы «Лейпцига».

Только вот у нижегородцев нет подбора игроков, который мог бы обеспечить качественную реализацию тренерских идей. Из года в год клуб не может обеспечить качественное усиление и как максимум берёт проблемных игроков: травматичных или тех, кого уже списали. И каждый год команде приходится в стыках бороться за место в элите. С «Родиной» и «Арсеналом» всё завершилось удачно. И в этот раз остались. Но не будь инцидента с «Химками», то готовился бы «Пари НН» к Первой лиге.

«Крылья» в списке из-за перестройки и главного тренера

Период Осинькина в клубе – целая эпоха, когда «Крылья» вернулись в РПЛ и сходу закрепились в ранге середняка, раскрыли интересных игроков для лиги и даже отдали парочку грандам. Игорю Витальевичу до последнего удавалось сохранить за самарцами этот статус. При этом с его уходом начинается смутное время.

Начался массовый отток игроков. Надеяться сохранить Сергеева изначально было глупо – это качественный форвард-трудяга под топ-клуб. Забрало «Динамо». У множества лидеров и важных игроков обоймы завершились контракты. Ежов, Гапонов, Овсянников уже нашли себе новые команды, на рынок свободных агентов ушли Бейл, Ломаев, Цыпченко.

Немало и трансферов на вход: Баньяц, Кокарев, Сутормин, Божин, Марин. Раков и Лепский самые интересные активы, но с ними только аренда. Но кадровая текучка ещё никому не шла на пользу. Много времени уйдёт на адаптацию, к тому же вообще не факт, что новички сыграются, что не потребуется доукомплектоваться.

А главное – под перестройку нужен тренер с соответствующими навыками. «Архитектор», а не «пожарный». За Адиевым пока закрепился имидж последнего. «Ахмат» он спас весной 2024-го, в минувшем сезоне тушил пожар в «Химках». Оба раза справлялся с задачей. Но когда речь зашла о системной работе с грозненцами, Магомед Мусаевич провалился.

Абсолютно новый несыгранный состав плюс тренер без навыков перестройки команды — и получается один из андердогов. Но если всё вдруг сложится, самарцы окажутся среди главных открытий чемпионата. Этого исключать не стоит, но слишком многое против такого расклада.

Обидно включать сюда Махачкалу

«Динамо» – интересный представитель РПЛ . У команды один из самых дешёвых по совокупной стоимости составов, но «бело-голубые» добирают своё за счёт организованной игры. Бердыев положил начало, а Биджиев стал адептом идей знаменитого тренера. Махачкалинцы попили кровь даже у топ-клубов, успели отобрать очки у «Спартака», причём дважды. Плюс реанимировали карьеру Агаларова, это тоже важно. И даже миновали стыки, а это большой успех для коллектива.

При этом для полноценного функционирования команде необходимо усиление, а махачкалинцы его пока не привезли. Мало того, южане допустили ключевую потерю – Касинтура перебрался в Грозный. Плюс скамейка стала короче с уходом Абакара Гаджиева.

Если до этого дисциплинированная оборонительная команда за счёт своих качеств компенсировала недостаток класса, то теперь разница стала ещё ярче и удержаться на взятой высоте будет невозможно. Печально, но вполне вероятно, что коллектив окажется в стыках.