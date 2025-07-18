«ВПС» — «КуПС». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (19.07.2025)

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18 июля 2025, 16:41

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «КуПС». Победа гостей оценивается по коэффициенту 2.35. На успех «ВПС» можно сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по 2.9. Ничья будет стоить 3.55.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«ВПС» на данный момент находится лишь на седьмом месте в Высшей лиге Финляндии, с 18 заработанными очками за 15 прошедших матчей. Для выхода из «красной зоны» команде необходимо ещё два очка. Две последние игры «ВПС» завершились поражениями от « ХИК » (0:2), и «Ильвеса» (2:3).

«КуПС» недавно прошел в 1/4 квалификации Лиги Чемпионов, обыграв «Милсами» с общим счётом (1:0). В Высшей лиге Финляндии команда занимает третье место, с 30 заработанными очками. Два последних матча «КуПС» в Финляндии завершились победой над «Гнистаном» (6:2), и ничьёй с «Оулу» (2:2).

Информация для ставок

«ВПС» не выигрывает на протяжении пяти матчей

«КуПС» не проигрывает на протяжении шести игр

Три из пяти последних встреч «КуПС» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.