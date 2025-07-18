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«ВПС» — «КуПС». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (19.07.2025)

18 июля 2025, 16:41
КуПС

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «КуПС». Победа гостей оценивается по коэффициенту 2.35. На успех «ВПС» можно сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по 2.9. Ничья будет стоить 3.55.

Финляндия. Высшая лига 2025
ВПС Вааса
КуПС
НичьяПроигрышПроигрышПроигрышПроигрыш
1 : 1
завершен
19 июля 2025, 17:00
суббота
НичьяВыигрышВыигрышПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle 3.42 3.67 2.14

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«ВПС» на данный момент находится лишь на седьмом месте в Высшей лиге Финляндии, с 18 заработанными очками за 15 прошедших матчей. Для выхода из «красной зоны» команде необходимо ещё два очка. Две последние игры «ВПС» завершились поражениями от «ХИК» (0:2), и «Ильвеса» (2:3).

«КуПС» недавно прошел в 1/4 квалификации Лиги Чемпионов, обыграв «Милсами» с общим счётом (1:0). В Высшей лиге Финляндии команда занимает третье место, с 30 заработанными очками. Два последних матча «КуПС» в Финляндии завершились победой над «Гнистаном» (6:2), и ничьёй с «Оулу» (2:2).

Информация для ставок

  • «ВПС» не выигрывает на протяжении пяти матчей
  • «КуПС» не проигрывает на протяжении шести игр
  • Три из пяти последних встреч «КуПС» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
18 июля в 23:07
Почему то сразу подумал о тотале больше - проверю, поставлю ТБ(3).
Гость
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