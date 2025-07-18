«Динамо» Москва – «Балтика»: прогноз и ставки от БК Pinnackle

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18 июля 2025, 12:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Динамо» Москва – «Балтика», который состоится 18 июля 2025 года.

«Динамо» Москва

Клуб из столицы России неплохо обновился в межсезонье, а главным тренером команды назначен Валерий Карпин. «Динамо» Москва, как всегда, ставит перед собой самые высокие цели и намерено начинать их исполнять с первого тура, где принимает «Балтику», которая только вернулась в РПЛ . Матч будет интересным для зрителей и немного сложным для футболистов, ведь сезон только начинается.

12 июля «Динамо» Москва в товарищеском матче разгромило «Локомотив» (5:1), а восьмого числа сыграло вничью с «Ахматом» (1:1).

«Балтика»

«Балтика» вышла в РПЛ , заняв первое место во втором дивизионе и выполнила свою цель по возвращению в элитный дивизион. Теперь команда сосредоточиться на стабильном наборе очков, который позволил бы избежать тех ошибок, которые были допущены, когда коллектив из Калининграда покидал РПЛ . Даже ничья на выезде в такой ситуации будет гостям на пользу.

13 июля «Балтика» проиграла на выезде «Сочи» (1:2), а шестого числа неожиданно обыграла в товарищеской игре «Зенит» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Москва – 1.6

Ничья – 4.4

Победит «Балтика» – 5.7

Тотал больше 2.5 мячей – 1.75

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1

Статистика

«Балтика» сыграла вничью три из пяти последних поединков во всех турнирах

«Динамо» выиграло четыре из пяти последних поединков во всех турнирах

«Динамо» Москва выиграло три из пяти последних встреч с клубом из Калининграда

Прогноз

Поставить на победу «Динамо» Москва, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что хозяева смогут показать свою игру на родном стадионе и начать новый сезон с победы.