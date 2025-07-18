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Новичок «Челябинска» хочет выйти в РПЛ и «вынести» «Зенит»

вчера, 11:30

Нападающий «Челябинска» Вилфрид Квасси Эза, недавно подписавший контракт с командой, заявил о своих целях на следующий сезон.

Я впервые в России. Скажу честно, я мечтал здесь когда-нибудь сыграть. Раньше частенько смотрел матчи Российской Премьер-Лиги. Моя любимая команда – петербургский «Зенит», в ней играл мой кумир Артём Дзюба. Он классный форвард. Цели на сезон? Нужно занять первое место и выйти в РПЛ. Хочу сыграть с «Зенитом» и вынести его.

Напомним, что форвард перешёл из австрийского «Рида» в клуб из Челябинска 15 июля.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 18:29
лучше иметь излишнее самомнение-чем вообще никакого))))...Ты сначала выйди в РПЛ, а затем уж мечтай)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:12, ред.
Они вообще чтоль медосмотр не проходят???
Дзюбу кумиром обозвал....у Зенита что то вынести хочет....
rgswk66ne6pf
rgswk66ne6pf
вчера в 13:15
Игрок скоро будет играть в спартаке или цска и все время мечтать.
Аксинья
Аксинья
вчера в 12:35
Уральские негры настолько суровы...
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:29
Вилфрид Квасси Эза? Как такой оригинальный экземпляр мог появиться в России, в "Челябинске"? Это буквально самородок, дитя природы - такие не испытывают чувства страха, ни перед кем... Человек сказал, что хочет выйти в РПЛ и вынести Зенит? А вдруг выйдет и вынесет. Давно не видел таких натуральных людей
jRest
jRest
вчера в 11:50
На руках Зенит носить хочет - так и запишем.
nubom
nubom
вчера в 11:47
Молодец какой! Возможно его внук прославит Питер новым "Медным всадником"...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 11:45
Ну,что говорят в таких случаях? Ну ты орел)))).
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:43
Квасси как только приехал в Россию, так и квасит походу))
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:41
Да... Такого мы ещё не слышали...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:32
Мечтать не вредно, вредно не мечтать...
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