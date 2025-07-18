Новичок «Челябинска» хочет выйти в РПЛ и «вынести» «Зенит»

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вчера, 11:30

Нападающий «Челябинска» , недавно подписавший контракт с командой, заявил о своих целях на следующий сезон.

Я впервые в России. Скажу честно, я мечтал здесь когда-нибудь сыграть. Раньше частенько смотрел матчи Российской Премьер-Лиги. Моя любимая команда – петербургский «Зенит», в ней играл мой кумир Артём Дзюба. Он классный форвард. Цели на сезон? Нужно занять первое место и выйти в РПЛ . Хочу сыграть с «Зенитом» и вынести его.

Напомним, что форвард перешёл из австрийского «Рида» в клуб из Челябинска 15 июля.