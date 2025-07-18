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Главный тренер «Ростова» назвал Карпина «одним из лучших тренеров в мире»

вчера, 16:04

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба назвал высоко оценил способности наставника московского «Динамо» и сборной России Валерия Карпина.

В своем интервью испанец рассказал следующее:

Он не просто хорош, он – самый лучший в России и один из лучших тренеров в мире. Я говорю так не потому, что он мой друг. Знаю, о чем говорю: я работал в Испании, в Румынии, у меня есть друзья из Италии, Франции, Англии. Знаю, как Карпин работает и какой он главный тренер.

По приглашению Карпина Альба получил работу в тренерском штабе «Ростова» в 2018 году. После расставания Валерия Георгиевича с ростовским клубом в феврале нынешнего года испанец получил должность главного тренера «желто-синих».

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:32
Альба просто хотел сделать приятное своему другу и бывшему руководителю.
Vilar
Vilar
вчера в 18:54
Ну, зачем так хвалить? Он, что рыжий... ой, пардон, он и, правда рыжий!!!
Аксинья
Аксинья
вчера в 18:20
Джонотан, а я желаю, чтобы твой сменщик у руля "Ростова" лучшим назвал тебя))
m6jae35ajvtw
m6jae35ajvtw
вчера в 16:47
Смеялся три минуты, тренер, который ничего, нигде и никогда не добился.
Брулин
Брулин
вчера в 16:25
Ага, а ещё он красивый и очень умный.
lotsman
lotsman
вчера в 16:13
Сегодня у одного из лучших дебютный матч, матч открытия чемпионата. Такое доверяют только одному из лучших. Вот сегодня и увидим, одного из лучших, какой он.))
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