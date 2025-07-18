Главный тренер «Ростова» назвал Карпина «одним из лучших тренеров в мире»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба назвал высоко оценил способности наставника московского «Динамо» и сборной России Валерия Карпина.
В своем интервью испанец рассказал следующее:
Он не просто хорош, он – самый лучший в России и один из лучших тренеров в мире. Я говорю так не потому, что он мой друг. Знаю, о чем говорю: я работал в Испании, в Румынии, у меня есть друзья из Италии, Франции, Англии. Знаю, как Карпин работает и какой он главный тренер.
По приглашению Карпина Альба получил работу в тренерском штабе «Ростова» в 2018 году. После расставания Валерия Георгиевича с ростовским клубом в феврале нынешнего года испанец получил должность главного тренера «желто-синих».