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Семак рассказал, что Вендел по-прежнему ищет новую команду

вчера, 12:42
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗавтра в 18:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с полузащитником Венделом.

Бразилец пропустил почти всю предсезонную подготовку и вернулся в Санкт-Петербург с большим опозданием. Но на этом история не завершена, поскольку Вендел продолжает искать другие варианты продолжения карьеры.

Вот что рассказал Семак на пресс-конференции:

Вендел будет наказан. Меру наказания объявит руководство. Мы же отталкиваемся от игровой модели и его качеств.

Он занимается поиском вариантов, которые его устроят. Если не найдет, то останется игроком «Зенита».

Петербуржцы начнут новый чемпионат с домашней игры против «Ростова» в воскресенье, 20 июля.

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Все комментарии
100лет
100лет
вчера в 21:26
Что ему не играется в Зените, ну нет сейчас денег в Европе, чтобы платить всем подряд такие деньги....
альсато
альсато ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:59
Однозначно нужно продавать!
112910415
112910415
вчера в 18:37
Ну, придётся сослать в дубль нарушителя!
Варвар7
Варвар7 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:23, ред.

Это не "вполне себе" это "ого-го как вполне себе" - Тогда точно настанет "Большая перемена"...)
(Персонаж Леонова по фильму Леднев)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:07
Страшное дело...читать по вашему методу фамилии игроков наоборот...у нас обнаруживаются и Пила...и даже Велобос....
viv
viv
вчера в 16:05
А кто бы сомневался, что Вендел уже сбитый летчик для Зенита, на него надежды уже нет.
Сп62
Сп62
вчера в 15:06
В начале надо найти клуб, а потом артачиться.
7ba3xrm66mwx
7ba3xrm66mwx
вчера в 14:22
Наигрался уже в Питере, приподнялся,пора сваливать
sv_1969
sv_1969 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 14:04
Сие нам не ведомо!Это же Зенит во главе с шуриками и миллерами))
lotsman
lotsman ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:45
Вне Питера он не может. Он гражданин Бразилии и находится в России по контракту с Зенитом. Поэтому находиться он может, в пределах России, только в Питере. Если конечно не заключит контракт с другим российским клубом.
Брулин
Брулин
вчера в 13:42
Зачем покупать игроков с таким характером за такие деньги? Жерсон, судя по его истории, начнет себя также вести через пол года. А бабки за него уже не вернут
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:38, ред.
Ну на паспорт он ещё не наиграл....
Да если и захочешь ему паспорт вручить....дело это непростое....он либо опоздает на несколько дней.. либо вообще забудет....
Вендел- человек без календаря...часов...и царя в голове....
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:13, ред.
Может выдать ему российский паспорт?)...если прочитать "Вендел" справа-налево получается "Леднев"...вполне себе)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:10
А не может он искать другую команду не в Санкт Петербурге??
После неоднократных нарушений и откровенного игнора сборов....Зенит его ещё и с хлебом солью встречает....
Может пора и себя немного уважать начать??
m7np28pe4xvm
m7np28pe4xvm
вчера в 13:05
Долго что-то он ее ищет, а зарплату исправно получает.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:47, ред.
Семак наказывает Вендела:
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