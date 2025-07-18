Семак рассказал, что Вендел по-прежнему ищет новую команду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с полузащитником Венделом.
Бразилец пропустил почти всю предсезонную подготовку и вернулся в Санкт-Петербург с большим опозданием. Но на этом история не завершена, поскольку Вендел продолжает искать другие варианты продолжения карьеры.
Вот что рассказал Семак на пресс-конференции:
Вендел будет наказан. Меру наказания объявит руководство. Мы же отталкиваемся от игровой модели и его качеств.
Он занимается поиском вариантов, которые его устроят. Если не найдет, то останется игроком «Зенита».
Петербуржцы начнут новый чемпионат с домашней игры против «Ростова» в воскресенье, 20 июля.
После неоднократных нарушений и откровенного игнора сборов....Зенит его ещё и с хлебом солью встречает....
Может пора и себя немного уважать начать??
После неоднократных нарушений и откровенного игнора сборов....Зенит его ещё и с хлебом солью встречает....
Может пора и себя немного уважать начать??