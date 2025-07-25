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Селихов заявил, что Станкович ни разу не поговорил с ним за полгода

вчера, 19:26

Вратарь «Урала» Александр Селихов в интервью источнику рассказал о совместной работе с главным тренером московского «Спартака» Деяном Станковичем.

Я с большим уважением отношусь к Станковичу как к игроку, но как к тренеру [разводит руками] — извините. Он со мной ни разу не поговорил за этот отрезок в полгода. Когда мне сообщили, что я не лечу на второй сбор, это не он мне сказал, а новый спортивный директор Кахигао. Он меня вызвал и сказал, что по решению тренерского штаба и главного тренера я не лечу на сборы. Так всё и закончилось. Блин, по мне, просто вызови сам и скажи: «Саш, спасибо, до свидания». Всё.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 20:28
А я не думаю, что Станкович прав. Максименко не лучше, и мышей напропускал и пропускает не меньше. Урал только выиграл заполучив Селихова. А поговорить с игроком, это поддержание собственного авторитета для тренера, культура общения, личная воспитанность и пример для подчинённых. Хотя, Станкович, наверное, сделал вид, что не заметил, уход Селихова; хотя при таком гл.тренере, который всё знает и умеет, орёт за троих, бегает вдоль бровки, как потерпевший, для Селихова уйти, лучшее решение.
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 19:55, ред.
Тренер по воспитательной работе, действительно был в каждой советской команде, но не для того, чтобы разговаривать по душам с футболистами, пытаться помочь в разрешении бытовых или семейных проблем, а чтобы проводить политическую воспитательную работу...
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:54
Давно пора что большинство из этих это Гастарбайтеры! И им фиолетово на все кроме счёта в банке!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:48
Не один Станкович брезгует беседовать с игроками. А ведь раньше существовало отдельное направление деятельности любого тренера - индивидуально-воспитательная работа.. Многие игроки нуждаются в том, чтобы с ними иногда просто поговорили. К сожалению в футболе наблюдается засилье физруков.
lotsman
lotsman
вчера в 19:38
Вообще то тренер должен разговаривать с игроками своей команды. Видимо он изначально не считал тебя игроком своей команды.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:28
Да Саша....многое и сам себе испортил...а так хорош был в рамке....
Гость
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