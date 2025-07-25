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«Ахмат» презентовал домашнюю и выездную форму на сезон 2025/26

вчера, 21:19

«Ахмат» представил два комплекта формы на сезон 2025/26. Производителем является испанский бренд Joma.

Выездной вариант выполнен в традиционном белом цвете. Отличием от предыдущих комплектов является наличие мраморной текстуры спереди и узора из треугольников на воротнике и рукавах.

Домашняя форма сделана также в привычных бело-зелёных тонах. Стиль полос изменился, теперь они стали горизонтальными. Внутри каждой полосы изображены волны, которые символизируют течения времени команды с момента её основания в 1946 году. Воротник — бело-зелёный.

«Ахмат» презентовал домашнюю и выездную форму на сезон 2025/26«Ахмат» презентовал домашнюю и выездную форму на сезон 2025/26«Ахмат» презентовал домашнюю и выездную форму на сезон 2025/26«Ахмат» презентовал домашнюю и выездную форму на сезон 2025/26

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Все комментарии
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вчера в 22:01
Красиво но главная игра!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:00
Форма как форма, играть можно и нужно...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:24
надеюсь, скоро наступит время, и клубы единогласно откажутся от размещения логотипов букмекеров на ЛИЦЕВОЙ стороне футболок.
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