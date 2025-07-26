«Сан-Диего» – «Нэшвилл»: прогноз и ставки от БК Pinnacke

1753478063

вчера, 00:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Сан-Диего» – «Нэшвилл», который состоится 26 июля 2025 года.

«Сан-Диего»

Команда все еще остается лидером западной конференции, однако в любой момент может сместиться ниже, ведь пару соперников сзади имеют дополнительные игры. «Сан-Диего» в очередном туре принимает одного из лидеров восточной конференции. Хозяева постараются использовать фактор своего стадиона и болельщиков, которые будут гнать команду только вперед.

20 июля «Сан-Диего» поделил очки с «Ванкувером», а 17 числа неожиданно уступил «Торонто» (0:1).

«Нэшвилл»

«Нэшвилл» выиграл практически все последние поединки, занимает второе место в восточной конференции и уступает лидеру всего один пункт. Тем не мене, команда правильно старается набирать очки в каждом поединке, особенно учитывая разницу в турнирной таблице, поэтому данная встреча будет максимально интересной и возможно центральной в тот игровой день.

20 июля «Нэшвилл» обыграл «Торонто» на своем поле (1:0), а 17 числа крупно одолел «Коламбус Крю» (5:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сан-Диего» – 2.35

Ничья – 3.7

Победит «Нэшвилл» – 2.8

Тотал больше 2.5 мячей – 1.65

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25

Статистика

«Нэшвилл» выиграл семь из десяти последних поединков в МЛС

«Сан-Диего» не может победить на своем стадионе уже три поединка подряд

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных или товарищеских поединках

Прогноз

Поставить на ничью компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.7. Предполагаем, что матч будет острым на моменты, но в конце концов, клубы поделят очки, не определив победителя в этой встрече.