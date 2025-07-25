Цель Конте – бывший лидер «Ман Сити». Резкий спад мешает показывать топ-уровень

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25 июля 2025, 12:44

Есть несколько вариантов.

Стерлинг – больше не уровень АПЛ

Во второй половине 2010-х Рахим был в прайме — вингер уже стал для Пепа Гвардиолы стопроцентным игроком стартового состава, а начиная с сезона 17/18 показывал высокие показатели — 18 голов и 15 голевых передач за тот чемпионат, 17 голов и 13 голевых передач в следующем сезоне, а также 20 голов в сезоне АПЛ 19/20. Ещё два сезона провёл в «Сити» на весьма неплохом уровне — при этом «горожане» решили не затягивать с обновлением состава. «Небесно-голубые» неплохо заработали на продаже Рахима в «Челси» — и как показало время, сделали это своевременно.

В последние годы англичанин быстро теряет форму. После попадания в турбулентно перестраивающийся «Челси» футболист ещё что-то показывал, но уже не был незаменимым для стартового состава. Когда же команду после назначения Маурисио Почеттино возглавил Энцо Мареска, Стерлинг оказался лишним. Вингера отдали в аренду «Арсеналу».

В команде более благоприятный климат, выстроенная игровая система, отсутствует кадровая неразбериха. И в такой обстановке 30-летний игрок провалился. Понятно, что конкуренция на флангах была высокой, с Сака было трудно конкурировать — при этом позиции Мартинелли в старте уже не казались непоколебимыми, он делил время с Троссардом. Сюда Стерлинг тоже не смог вклиниться. Даже когда Букайо с травмой выбыл на длительный срок, на его место ворвался 17-летний Итан Нванери. Что о состоянии Рахима говорит тот факт, что его обошёл тинейджер (хотя интерес к нему сохраняется)?

Итальянцы собирают сбитых лётчиков

Артету, Стерлинг точно не убедил, Мареске он тем более не нужен — да и на уровне АПЛ в целом вингер, кажется, неэффективен. Италия же — вполне себе вариант. В Серии А раскрываются футболисты, которые провалились на «туманном Альбионе». Абрахам на какой-то период стал лидером «Ромы», Лукаку феерил в «Интере», с теми же римлянами и сейчас завоевал титул с «Наполи», Пулишич стал лидером «Милана». Этим летом итальянцы привезли сразу двух элитных исполнителей с мировым именем, которые вот-вот собираются на пенсию.

Лука Модрич хотел завершить карьеру в «Реале» и даже в прошлом сезоне был довольно полезен «сливочным», поддерживая атакующие действия мадридцев. И Хаби Алонсо тоже хотел сохранить ветерана команды — для обновляющегося проекта это огромный плюс в плане опыта, стабильности и контроля в раздевалке. Перес предпочёл освежить состав — так что теперь этот крайне опытный полузащитник будет козырем «Милана».

«Наполи» тоже подписал плеймейкера в центр поля – Кевин Де Брюйне попрощался с «Манчестер Сити» в межсезонье. При этом речь идёт о не таком уж возрастном игроке — в 34 года бельгиец ещё способен делать разницу на поле, просто в гиперинтенсивной АПЛ ему поддерживать высокий уровень гораздо сложнее. В этот же список можно отнести Эдина Джеко. Так что Стерлинга в Серии А ждет интересная компания.

Спорный выбор Конте

Конте мало титула в первый же сезон с «Наполи» — специалист хочет укрепить позиции клуба, который шатает из жара в холод. Руководство довольно активно на рынке — тот же КДБ значительно усилит коллектив и поможет решить проблему стабильности.

По последним данным, видеть Рахима в команде хотел бы лично Антонио Конте. Это довольно странный выбор — тем более в шорт-листе есть ещё пара кандидатов. Ранее рассматривали кандидатуру Гарначо, но дальше интереса дело не пошло (возможно, дело в ценнике). Помимо него, неаполитанцам приглянулись Джек Грилиш и Федерико Кьеза. Англичанин стремительно деградирует у «Манчестер Сити» и потерял место в стартовом составе, просела результативность — да и Гвардиоле футболист не так уж нужен. При этом Конте умеет работать с такими игроками и может реанимировать карьеру вингера, если тот покажет решимость. С Кьезой похожая ситуация — стагнация после серьёзной травмы, неудачный трансфер в «Ливерпуль». Слоту футболист не нужен — при этом в Италии он наверняка снова почувствует себя дома. У последнего хотя бы есть шанс спастись — а по поводу Грилиша и Стерлинга надо серьёзно всё обдумать. Слишком велик риск.

Возможность задержаться на топ-уровне

Что касается самого игрока, для него поехать в «Наполи» гораздо лучше, чем задержаться в «Челси». Прежде всего, нет такой просадки по уровню — Стерлинг всё ещё будет играть в топ-5 чемпионатов, тем более в клубе из Лиги чемпионов. С «Наполи» останется возможность побороться за трофеи — в борьбе за чемпионство после ухода Индзаги из «Интера» и сохранения Тудора в «Ювентусе» вообще ничего не ясно. Нет стопроцентного фаворита — так что неаполитанцы способны защитить титул. Да и в Кубке Италии топ-клуб будет одним из главных претендентов.

И самое главное — в этой команде Рахим не будет лишним звеном. Неаполитанцам не хватает качественных профильных вингеров. Правую бровку в прошлом сезоне закрывал 31-летний Политано, а Нереса приходилось заигрывать на неродном левом фланге, альтернатива — профильный форвард Распадори. С появлением Ланга станет чуть проще – на левой бровке будет выбор. При этом нужен ещё один качественный футболист для глубины состава.

Даже если Стерлинг продолжит сидеть на скамейке, в Серии А у него будет больше шансов задержаться на топ-уровне. А потом можно подумать и о пенсии.