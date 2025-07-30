«Ференцварош» – «Ноа»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» – «Ноа», который состоится 30 июля 2025 года.

«Ференцварош»

«Ференцварош» пропустил первым в игре в Армении, однако смог добыть волевую победу и теперь комфортно чувствует себя перед ответным матчем, который уже пройдет на своем стадионе. Однако разница в один мяч ничего не гарантирует венгерскому клубу, который должен и во второй игре сыграть лучше соперника, ведь удерживать победный счет первого матча слишком опасно, и никто этого делать вероятнее всего не станет.

26 июля «Ференцварош» поделил очки с « МТК Будапешт» (1:1), а 22 июля обыграл в Лиге чемпионов «Ноа» на выезде (2:1).

«Ноа»

Представитель чемпионата Армении определенно расстроен результатом первой игры, ведь для него все начиналось довольно неплохо, а закончилось поражением. Тем не менее, «Ноа» и его болельщики поняли, что против соперника из Венгрии можно играть и при должной дисциплине и везении даже обыгрывать. Гости наверняка придумают какой-нибудь план, чтобы застать «Ференцварош» врасплох, поэтому скучно зрителям не будет.

22 июля «Ноа» проиграл на своем поле «Ференцварошу» (1:2), а 15 числа команда сыграла вничью на выезде с «Будучность» Подгорица (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ференцварош» – 1.35

Ничья – 5.2

Победит «Ноа» – 8

Тотал больше 2.5 мячей – 1.6

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.35

Статистика

«Ференцварош» выиграл семь из десяти последних поединков во всех турнирах

«Ноа» не может выиграть на выезде уже пять матчей подряд

Команды никогда ранее не встречались до этого двухматчевого противостояния в квалификации Лиги чемпионов

Прогноз

Поставить на победу «Ференцвароша», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.35. Предполагаем, что хозяева еще раз окажутся сильнее своего соперника, но большой разницы мячей снова быть не должно.