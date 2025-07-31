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«Брага» – «Левски»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 09:48
«Брага» – «Левски»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Европы «Брага» – «Левски», который состоится 31 июля 2025 года.

«Брага»

В первой игре португальский клуб не имел особого преимущества, но и не дал очень много создать сопернику. Ничья вполне устроила «Брагу», которая теперь проведет ответную встречу на своем знаменитом стадионе и попытается пройти дальше, ведь является фаворитом и имеет на это хорошие шансы. Вылет на такой стадии для клуба был бы большим провалом, поэтому футболистам точно есть что терять.

24 июля «Брага» сыграла вничью на выезде с «Левски» (0:0), а 19 числа на своем поле обыграла «Сельту» в товарищеской игре (3:1).

«Левски»

Болгарский клуб провел неплохой матч на своем поле, однако шансов на выход в следующий раунд стало еще меньше. «Левски» теперь сыграет с на выезде с «Брагой», которая является большим фаворитом в этом матче. Тем не менее, гости постараются выглядеть достойно и использовать свои шансы у ворот соперника, если они будут появляться.

27 июля «Левски» обыграл на выезде «Септемфри» София (2:1), а 24 числа сыграл вничью с «Брагой» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Брага» – 1.23
  • Ничья – 6.2
  • Победит «Левски» – 13
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.68
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2

Статистика

  • «Брага» выиграла пять из шести последних матчей во всех турнирах
  • «Левски» не проигрывает на выезде уже девять поединков подряд
  • До этого противостояния клубы никогда между собой не встречались

Прогноз

Поставить на победу «Браги» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. Предполагаем, что хозяева смогут доказать свое превосходство над болгарским клубом и забить несколько мячей.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:41
Дома португальцы вряд ли упустят победу - Ф1(-1).
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