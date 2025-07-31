«Брага» – «Левски»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Европы «Брага» – «Левски», который состоится 31 июля 2025 года.

«Брага»

В первой игре португальский клуб не имел особого преимущества, но и не дал очень много создать сопернику. Ничья вполне устроила «Брагу», которая теперь проведет ответную встречу на своем знаменитом стадионе и попытается пройти дальше, ведь является фаворитом и имеет на это хорошие шансы. Вылет на такой стадии для клуба был бы большим провалом, поэтому футболистам точно есть что терять.

24 июля «Брага» сыграла вничью на выезде с «Левски» (0:0), а 19 числа на своем поле обыграла «Сельту» в товарищеской игре (3:1).

«Левски»

Болгарский клуб провел неплохой матч на своем поле, однако шансов на выход в следующий раунд стало еще меньше. «Левски» теперь сыграет с на выезде с «Брагой», которая является большим фаворитом в этом матче. Тем не менее, гости постараются выглядеть достойно и использовать свои шансы у ворот соперника, если они будут появляться.

27 июля «Левски» обыграл на выезде «Септемфри» София (2:1), а 24 числа сыграл вничью с «Брагой» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брага» – 1.23

Ничья – 6.2

Победит «Левски» – 13

Тотал больше 2.5 мячей – 1.68

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2

Статистика

«Брага» выиграла пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Левски» не проигрывает на выезде уже девять поединков подряд

До этого противостояния клубы никогда между собой не встречались

Прогноз

Поставить на победу «Браги» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. Предполагаем, что хозяева смогут доказать свое превосходство над болгарским клубом и забить несколько мячей.