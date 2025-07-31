«Брага» – «Левски»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Европы «Брага» – «Левски», который состоится 31 июля 2025 года.
«Брага»
В первой игре португальский клуб не имел особого преимущества, но и не дал очень много создать сопернику. Ничья вполне устроила «Брагу», которая теперь проведет ответную встречу на своем знаменитом стадионе и попытается пройти дальше, ведь является фаворитом и имеет на это хорошие шансы. Вылет на такой стадии для клуба был бы большим провалом, поэтому футболистам точно есть что терять.
24 июля «Брага» сыграла вничью на выезде с «Левски» (0:0), а 19 числа на своем поле обыграла «Сельту» в товарищеской игре (3:1).
«Левски»
Болгарский клуб провел неплохой матч на своем поле, однако шансов на выход в следующий раунд стало еще меньше. «Левски» теперь сыграет с на выезде с «Брагой», которая является большим фаворитом в этом матче. Тем не менее, гости постараются выглядеть достойно и использовать свои шансы у ворот соперника, если они будут появляться.
27 июля «Левски» обыграл на выезде «Септемфри» София (2:1), а 24 числа сыграл вничью с «Брагой» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брага» – 1.23
- Ничья – 6.2
- Победит «Левски» – 13
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.68
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2
Статистика
- «Брага» выиграла пять из шести последних матчей во всех турнирах
- «Левски» не проигрывает на выезде уже девять поединков подряд
- До этого противостояния клубы никогда между собой не встречались
Прогноз
Поставить на победу «Браги» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. Предполагаем, что хозяева смогут доказать свое превосходство над болгарским клубом и забить несколько мячей.