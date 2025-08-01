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«Серкль Брюгге» – «Андерлехт»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

01 августа 2025, 22:01
«Серкль Брюгге» – «Андерлехт»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Серкль Брюгге» – «Андерлехт», который состоится 3 августа 2025 года.

«Серкль Брюгге»

«Серкль Брюгге» первый матч в новом сезоне сыграл вничью при равной игре со своим соперником, поэтому может быть удовлетворен результатом. Во второй игре коллектив сыграет с «Андерлехтом», который в последние годы пытается вернуть былое величие. Добиться победы над таким соперником на старте сезона было бы неплохим началом для «Серкль Брюгге»

26 июля «Серкль Брюгге» сыграл вничью на выезде с «Дендер» (0:0), а 12 числа команда проиграла в товарищеском матче «Ницце» (1:2).

«Андерлехт»

«Андерлехт» находится не в лучшем настроении, ведь вылетел из Лиги Европы, хотя был фаворитом в своей паре. Теперь коллективу нужно готовиться к квалификации Лиги конференций и не терять очки в чемпионате Бельгии, ведь вторая победа подряд выведет команду в группу лидеров турнирной таблицы, что даже после двух туров приятно для болельщиков.

31 июля «Андерлехт» проиграл «Хеккену» в серии пенальти в Лиге Европы (1:3), а 27 числа крупно обыграл в чемпионате «Вестерло» (5:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Серкль Брюгге» – 2.9
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Андерлехт» – 2.4
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.9
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 1.9

Статистика

  • Четыре из пяти последних матча «Андерлехта» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Серкль Брюгге» выиграл четыре из пяти домашних встреч во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Андерлехта», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Предполагаем, что команда найдет в себе силы после обидного поражения и тяжелого матча в Лиге Европы и добьется важной для себя победы в чемпионате Бельгии.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
02 августа в 03:58
Поставлю согласно статистике на тотал меньше - ТМ(3).
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