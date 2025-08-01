«Серкль Брюгге» – «Андерлехт»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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01 августа 2025, 22:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Серкль Брюгге» – «Андерлехт», который состоится 3 августа 2025 года.

«Серкль Брюгге»

«Серкль Брюгге» первый матч в новом сезоне сыграл вничью при равной игре со своим соперником, поэтому может быть удовлетворен результатом. Во второй игре коллектив сыграет с «Андерлехтом», который в последние годы пытается вернуть былое величие. Добиться победы над таким соперником на старте сезона было бы неплохим началом для «Серкль Брюгге»

26 июля «Серкль Брюгге» сыграл вничью на выезде с «Дендер» (0:0), а 12 числа команда проиграла в товарищеском матче «Ницце» (1:2).

«Андерлехт»

«Андерлехт» находится не в лучшем настроении, ведь вылетел из Лиги Европы, хотя был фаворитом в своей паре. Теперь коллективу нужно готовиться к квалификации Лиги конференций и не терять очки в чемпионате Бельгии, ведь вторая победа подряд выведет команду в группу лидеров турнирной таблицы, что даже после двух туров приятно для болельщиков.

31 июля «Андерлехт» проиграл «Хеккену» в серии пенальти в Лиге Европы (1:3), а 27 числа крупно обыграл в чемпионате «Вестерло» (5:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Серкль Брюгге» – 2.9

Ничья – 3.45

Победит «Андерлехт» – 2.4

Тотал больше 2.5 мячей – 1.9

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.9

Статистика

Четыре из пяти последних матча «Андерлехта» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Серкль Брюгге» выиграл четыре из пяти домашних встреч во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Андерлехта», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Предполагаем, что команда найдет в себе силы после обидного поражения и тяжелого матча в Лиге Европы и добьется важной для себя победы в чемпионате Бельгии.