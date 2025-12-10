«Брюгге» – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1765315396

сегодня, 00:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Брюгге» – «Арсенал», который состоится 10 декабря 2025 года.

«Брюгге»

«Брюгге» при хорошей игре в некоторых играх не добирал очков и сейчас вынужден довольствоваться лишь четырьмя пунктами и 28 местом. Шансы у бельгийского клуба пройти дальше определенно есть, однако для этого нужно побеждать лидера турнирной таблицы в лице «Арсенала», который выиграл все свои поединки, что выглядит очень проблематичной задачей.

6 декабря «Брюгге» проиграл на выезде «Сент-Трюйдену» (2:3), а ранее обыграл «Оуд-Хеверли» (2:1).

«Арсенал»

«Арсенал» выиграл все матчи в Лиге чемпионов и справился даже с «Баварией», однако в чемпионате стал часто терять очки. Тем не менее, это не должно отразиться на «канонирах» в игре Лиги чемпионов, где у них есть шанс завершить на первом месте групповой этап. Тем не менее, гости наверняка будут ждать от «Брюгге» сюрпризов, ведь соперник неплохо играет на своем стадионе.

6 декабря «Арсенал» проиграл в конце матча «Астон Вилле» (1:2), а третьего числа на своем поле обыграл «Брентфорд» (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Брюгге» – 7.7

Ничья – 5

Победит «Арсенал» – 1.38

Статистика

«Арсенал» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Брюгге» выиграл семь из десяти последних встреч на своем стадионе во всех турнирах

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных или товарищеских встречах

Прогноз

Поставить, на победу «Арсенала» в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.78. Предполагаем, что «Арсенал» будет иметь преимущество после 20й минуты матча и сможет реализовать минимум один момент в первом тайме.