В стиле Григоряна. Черчесов – «вандерфульный»?

Кубок Конфедераций должен ответить на вопрос, правильный ли у сборной России тренер для чемпионата мира? «Соккер.ру» приглашает читателей к дискуссии.

Черчесов – утяжеленный Григорян?

Прошедшей весной многие обратили внимание на колоритного наставника «Анжи» Григоряна. У него даже появились поклонники, поскольку тренер – классический персонаж для фольклора. Дерзкий, раздражающий, но некоторых людей притягивающий. Но важно было разобраться, Григорян тонкий представитель вида «что думаю – то пою», или невоспитанный мужлан?

Александр Витальевич привык, что в женском футболе его не замечали, но даже аргумент, что наиболее неадекватно наставник вел себя после смерти близкого человека, не может работать всегда. И вообще, что позволено Григоряну – нельзя Черчесову. Не тот масштаб концерта. Сборная России – не «Анжи». И сборной России намного проще – надо потратить два крупных выигрыша в лотерею, не переживая из-за отборов.

А Станислав Саламович почему-то в лучшем стиле Григоряна хамил после обычных вопросов, которые вы сами задаете в комментариях. Кроме того, Черчесов ужасно объясняет. Не знаем, насколько тонко доносит мысли в раздевалке. Хочется верить, удачнее, чем народу. Бурчащий в нос Бердыев выдает больше полезной футбольной информации, чем самодовольный наставник сборной, у которого все под контролем. Акинфеев после Португалии лучше о футболе рассказал.

А ведь Мексика теперь может сыграть вничью, и Россия вылетит из Кубка Конфедераций. Ведь Черчесов повторяет за Григоряном, но забывает разницу. Нельзя мнить себя генералиссимусом, а вести себя - как прапорщик. Пусть Станислав Саламович не бросается афоризмами и не выдумывает слова, но увидеть в нем солидного педагога для сборной России, которую надо собрать с нуля, пока не получается.

Черчесов – подстраховка Мутко?

Виталий Леонтьевич, безусловно, человек талантливый. Одаренный природой – инстинкт выживания работает, как атомные часы. Но его отдельные комментарии удивляют. Вот ответ на вопрос о критике сборной: «Леонид Арнольдович Федун, Геннадий Сергеевич Орлов… У нас столько экспертов в этой стране, но ни один из них за последние годы не пришел ко мне и не сказал: „Давайте я возьму сборную, и сделаю из нее что-то“».

Во-первых, страна не «эта» - такие оговорки всегда в глаза бросаются. Во-вторых, почему владелец клуба-чемпиона и комментатор должны руководить сборной? В-третьих, делать «что-то» со сборной – работа, за которую платят Мутко. А глава РФС опускается до риторики футболистов, которые нагло заявляют «чего сидишь на диване, прийти и покажи, как играть?» Железный аргумент первоклассника. «Приди и сделай» говорят люди, снимающие с себя ответственность и корчащие мучеников.

Главе РФС хорошо бы сейчас найти популярное в сети выражение лица одного крупного чиновника, который стоит под дождем. Примерно такую реакцию вызывают многие подобные комментарии игроков и футбольных чиновников. Народ сыт по горло дерзостью и защитной реакцией. И хотя для главы РФС ни Федун, ни любой болельщик сборной не указ – всякое бывает. Нельзя сидеть у вершины горы и не оглядываться, не скатывается ли на голову лавина.

Впрочем, Мутко – хитрый президент, ведь обратите внимание на фразу «сегодня вся ответственность на главном тренере». Серьезно? Вся-вся ответственность на Черчесове? Вот так Виталий Леонтьевич, который сейчас называет Станислава Саламовича «растущим специалистом», и защитил свой выбор, и сделал наставника крайним на случай провала. Талантливо, а вот факт, что Черчесова выбрал и защищает Мутко - не комплимент для наставника в футболе.

Черчесов – очень слабый тактик?

Наперед знаем ответ Станислава Саламовича на любой коварный вопрос о тактике: «Ты кто такой? Покажи тренерскую лицензию!» Сильный аргумент, вот только вы сами знаете, какое образование получают люди на платной основе, а тренерские курсы во всем мире именно такие. Платишь немалые деньги – получаешь корочку. И кто только ее не покупал.

Отсюда в России полно тренеров, но полтора сильных тактика. Черчесов, безусловно, тянет на специалиста для «Терека» - середняка РФПЛ, но в сборной взялся за реализацию сложной формации. «3-5-2» - это круто, современно, опасно для любого соперника, даже дерганного и создающего себе проблемы, как сборная Португалии. И огорчило, что после матча, в котором проиграли в один мяч, было столько сказано о классе соперника.

Португальцы контролировали игру от начала до конца не потому, что они – идеальная команда (не так давно Швейцарии и Швеции проигрывали, и в финал Евро-2016 заползли, а не заехали на белом коне), а потому что Черчесов позволил. Сборная России не умеет атаковать – уже диагноз, не симптом, удары пошли, когда португальцы позволили. Сантуш обул Черчесова, причем огорчила легкость, с которой чемпион Европы справился с задачей.

А ведь Португалия и Россия – команды с разного класса игроками, но схожей проблематикой. От тактики, физики и настроя зависит многое. Изначального статуса великой команды нет ни у тех, ни у других. И не столько на Роналду все держится – хотя он дико результативен, как на идеях Сантуша. Криштиану был давно, Евро выиграли лишь с Фернанду. А как помогает Черчесов? Ставит Шишкина, который не нужен «Локомотиву» и «Краснодару». А ведь где-то загорает Денисов…

Не использует связку Полоз – Смолов, хотя она явно работала. Также тренер утяжеляет фланги против команды, которая может атаковать по центру, давая Сантушу еще один козырь. Также Черчесов бездарно составляет опорную зону, а потом перестраивается так, как мог играть с первых минут. Наставник или не дожимает тактически – в хороших матчах, или чудит – в проигранных. Но что забавно, во всех случаях свято верит, что сработал идеально. Но уверенность на уровне безумцев не всегда открывает путь к победе.

Черчесов – слишком самовлюбленный?

У Григоряна порой получается вызывать смех, а Черчесов патологически не смешной. Умудрился на простой вопрос о мандраже сборной ответить: «У кого что болит… У вас был мандраж, раз спрашиваете». Что тренер несет? Черчесов серьезно думает, что он такой великий, что журналист дрожит, задавая ему вопрос? Или что у россиян колени подгибаются в день игры с Португалией?

А вот другой логичный вопрос: «Россия совсем не била в створ. В чем дело?» Ответ Черчесова: «В створ кого?» В створ Стаснислава Саламовича, прямо в лоб! Команда за игру не создала ни одного железного момента – в официальной статистике 0 ударов в створ, а у наставника хватило наглости огрызаться? Тренер ходит по грани превращения в дерзкого клоуна, таких только в фильмы ужасов берут. Если Григорян хочет понравиться людям, то Черчесов жутко нравится себе. И это – общая проблема, ведь касается сборной.

Выбора кадров, например. Дзюба, Шатов, Денисов, Мамаев и Кокорин сборную, может, и не спасли бы… Впрочем, разве у команды есть сильная опорная зона, чтобы ей помешал бы Денисов? И возраст не помеха. Жирков ведь на поле, а он на год старше. Или, может, Самедов так хорош, что в основе сборной не благодаря личному отношению главного тренера? Смольников моложе и лучше работает в защите. Есть варианты, есть не использованные ходы. Но нет адекватной тренерской реакции на провалы – мелкие и крупные.

И до назначения не было сомнений, что Черчесов умеет быть максимально невоспитанным, самовлюбленным и признающим чужие ошибки, но не собственные. Отмечаем, что порой сдерживался, но в дни официального турнира на фоне стресса натура дала о себе знать. Поэтому остается ключевой вопрос для будущего сборной России: подходит ли провинциальный по поведению и глубине понимания футбола наставник для национальной команды, которая только на тренерском гении и может выехать? У сборной, если спросите Черчесова, все и всегда будет «вандерфульно», но так думает только Станислав Саламович.

Так Черчесов тот, кто нужен?

Очень интересно узнать мнение болельщиков. Пусть ответ не поменяет тренера, но поможет лучше понять проблему команды. Ведь Мутко уже заявил – даже поражение от Мексики ничего для Черчесова не изменит. Не удивительно, времени для замены не осталось. Но есть потребность в спокойных ответах, вместо которых народу хамят. Причем все в курсе, что болельщики в России абсолютно не требовательные – поскольку многие настроены скептически.

Но хотелось бы или грамотности, или результата. А если не будет ни одного, ни второго, захочется спросить господина Мутко, почему «Рубин» может себе позволить пригласить вице-президента «Ростова», а национальная команда – нет? Только не говорите, что вице-президент южан не был доступен для параллельной работы в сборной и клубе, ведь он даже нашел двух главных тренеров «Ростову», чтобы быть открытым к предложениям. Казань поглотила его внимание полностью, а у Москвы рычагов не было? Бред сивой кобылы, прямо в день назначения Станислава Саламовича был вариант с Бердыевым.

Если сборная провалит Кубок Конфедераций и чемпионат мира, то будем знать – выборы провалили. Ведь Черчесову дали время, право казнить и миловать. Его не критиковали так, как Адвоката. Но в ответ Станислав Саламович спелся с Мутко и реагирует в стиле подворотни. Теперь у Черчесова остался матч с Мексикой, чтобы стать хотя бы на миг «вандерфульным». Возможно, хватит одних эмоций и настроя. Трибуны помогут? Может быть, проснутся помощники тренера и покажут хоть что-то внятное по тактике против сложно скроенной мексиканской команды. Но пока фиксируем, что до чемпионата мира меньше года, а толпы фанатов у главного тренера сборной точно нет. И не случайно.