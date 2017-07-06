​Другой Игорь. Инопланетянин для сборной

У Мутко нет инопланетян для команды Черчесова, а «Соккер.ру» одного такого находит. Проводим необходимые опыты, чтобы понять, нужен он или нет.

Почему Денисова нет в сборной?

Мы не в суде, можем использовать показания с чужих слов, чтобы разобраться. Комментатору Уткину рассказал свидетель эпизода, что в раздевалке «Динамо» Денисов ткнул пальцем в Ротенберга – футболиста и миллиардера, и спросил у Черчесова, долго команде вдесятером играть? Тренер ответил, Денисов продолжил спор. По другой версии, Игорь показал на хавбека Ванкера – парня, который тоже не впечатлял.

В результате Станислав Саламович, который не конфликтует с футболистами - по его версии, Денисова из состава убрал. Также распространили версию, что Игорь не считает Черчесова тренером и человеком. Опять же, правда или нет – без понятия. Но точно был отрезок, когда вокруг Гарика строилась игра «Динамо» в центре. Когда Денисов в форме, то опорную зону закрывает на уровне. В одном из сезонов еще в «Зените» Непомнящий назвал его самым полезным игроком РФПЛ. Валерий Кузьмич разбирается в футболе, а Черчесов – мастер исключений игроков из составов.

Игорь слабее или сильнее конкурентов?

Денисов vs Зобнин

Роман не опорный хавбек, но Черчесов объяснял невключение Игоря в заявку сборной России хотя бы на товарищеские матчи тем, что Зобнин лучше закроет позицию. И это неправда – спартаковец хуже отбирает мяч, реже перехватывает, играет не так жестко, его проще обвести. Зобнин плох в блокировке ударов, Денисов чаще и точнее пасует, по дальним передачам перевес Игоря в два с половиной раза.

Вывод: Денисов как разрушитель намного сильнее Зобнина, даже если учитывать, что Роман в опорной зоне «Спартака» собрал бы чуть больше оборонительных действий.

Денисов vs Тарасов

Может хоть Дмитрий – участник заявки на Кубок Конфедераций, окажется сильнее напарника по «Локомотиву» Денисова? Нет – тут вообще полный разгром. Тарасов слабее играет в пас, разница в меткости – огромная, бесполезен в атаке, у Денисова – два ассиста. Дмитрий неплохо толкается, но только потому, что если они оба на поле, то Тарасову достается черновая работа, на думающий футбол не способен.

Вывод: Денисов тоньше и выше классом, у него был опыт игры на разных позициях, а Тарасов – гуру фолов и игры за счет массы.

Денисов vs Глушаков

В клубе Глушакова подстраховывает опорник Фернандо, а вот сборная пострадала, когда Черчесов увидел в Шишкине бразильца. Хотя и сам Денис не подходит, игрок середняка «Локомотива» в разрушении не уступает чемпиону России, хотя Глушаков провел лучший сезон в карьере! Забавно, Игорь и по созданным для напарников моментам не проиграл – сильный старичок.

Вывод: у Глушакова есть навыки для игры центральным хавбеком рядом с опорным. Но если сталкивать его с Денисовым как чистых разрушителей – Игорь побеждает.

Денисов vs Газинский

Еще один вроде как опорник, поскольку Газинский играет с Каборе, и Шарль забирает черновую работу. А если сравнивать показатели Газинского и Денисова, то получим в защите почти полное равенство – представитель «быков» отыграл неплохо в прошлом сезоне, а в атаке у Юрия показатели даже лучше, ведь «Краснодар» атакует чаще, чем «Локомотив». Но при этом Газинский играл проще, слабее работал один в один с соперниками.

Вывод: первый кандидат, который по ряду параметров обыгрывает Игоря, но Газинский не получил шанс даже после травм Зобнина и Дзагоева, на деле Юрий не впечатлил самого Черчесова.

Денисов vs Кузяев vs Гулиев

У Далера есть небольшой шанс получить практику в «Зените», если уйдет Хави Гарсия. Хотя вряд ли в качестве единственного опорника, тактические предпочтения у Манчини другие. А вот спартаковец Гулиев не подвинет Фернандо. Но все-таки глянем, как молодые себя показали, и делаем вывод - молодцы. Аяз хорош в атаке, Кузяев – очень напористый парень. Первые, с кем сравниваем Игоря, у которых в силу возраста и показанного футбола – 24 года и 20 лет, есть шансы стать опорниками уровня самого Денисова.

Вывод: молодые ребята хорошо себя показали. Но вернулись в «Зенит» и «Спартак», могут забыть о практике в новом сезоне.

Момент для возвращения Денисова упущен?

В мире, где у Дзагоева идеальной здоровье, Зобнин и Глушаков всегда в чемпионской форме, а Головин становится опытнее по часам, можно обойтись без Денисова. Но Зобнин сейчас на одной ноге – пропустит Лигу чемпионов, важный этап подготовки сборников. Дзагоев вечно на полдороге в лазарет. Тарасов и Газинский могли бы стать хорошими лесорубами, но тонкости не хватает, а из Глушакова опорник еще хуже, чем из Нойштедтера.

Выбора нет, зато есть Денисов. Сборной России, и игровые показатели это подтверждают, нужен инопланетянин из прошлой жизни сборной – ее бывший капитан Денисов. И понимание, что опорного хавбека «Локомотива» не вызывают только потому, что он, вероятнее всего, ткнул Черчесова в его безвольность – согласился на Ротенберга на поле, говорит в пользу игрока, который переживал за результаты «Динамо», а не в пользу тренера. В конце концов, примирение с Денисовым могло бы сгладить новый скандал вокруг Черчесова с якобы ссорами с другими сборниками.

Но здесь, вероятно, момент упущен. Денисов был готов в конце прошлого сезона, в его возрасте через год можно быть никаким. То есть ни мудрого решения Черчесова, ни сильного опорника на Кубке Конфедераций не было. Обидно, ведь Игорь объективно подходил по всем параметрам и заметно опережал конкурентов хотя бы потому, что Дзагоев, Газинский, Зобнин и Глушаков не опорники, а Тарасов слабее, что Денисов более чем наглядно показывал в составе «Локомотива».

Хорошо, когда в заявке сборной хотя бы один опытный и полезный «цербер». Быть серенькой командой, которая ни драться, ни защищаться, ни атаковать не умеет, не стыдно на Кубке Конфедераций, но позорно на домашнем чемпионате мира. Унижайте сборную России, как угодно, но ее возможности выше, чем у ЮАР в 2010-м, так что из группы надо выходить. Без дыры в опорной зоне задача упростилась бы, но гордыня и неумение признавать ошибки в перечне грехов наставника.

Что дает сборной право Черчесова «казнить и миловать»?

Тут не вопрос доверия к тренеру, а вопрос упрямства. В чем выгода для болельщиков и результатов от фокусов тренера с кадрами? Видели опорную зону с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой – все три матча провели плохо, изнуряя защитников и оставляя пустые зоны для ударов. Понятно, что Денисов – временная мера. Но Игорь в тридцать три года выносливее и четче почти всех, кого Черчесов может запихнуть в опорную зону на ЧМ-18. У Семина хавбек играет без срывов, до чемпионата мира у Зобнина будет всего полгода после травмы, сложно сделать его чистокровным опорником за такой срок.

Глушаков и Тарасов тоже не вырастут, Дзагоев не Вернблум, Кузяев или Гулиев не успеют подняться на уровень Денисова в качестве «цепных псов». Игорь до сих пор – первый опорник России. Но сборная с большим количеством проблем не решает центральную беду – в опорной зоне. Валерий Кузьмич Непомнящий считает, что для вызова Денисова в сборную нужно торжество здравого смысла. Но у Черчесова другой подход, хотя только победами тренер может заслужить редкое право отказывать лучшим на позициях из-за личных обид. У Черчесова нет статуса Фергюсона сборной России, почему Мутко позволяет наставнику ставить не сильнейших исполнителей, а угодных – непонятно.