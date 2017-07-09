Почему «Зенит» не решает центральную проблему?

«Соккер.ру» не удивлен, что Манчини переставил Гарсию в защиту. Грубый опорник Хави не залатал одну из системных дыр «Зенита», но сработают ли перестановки?

Эксперименты Манчини вынужденные?

Людей на три состава – хотя заявку сократят за счет продаж до конца августа, а поставленной игры нет. Следовательно, пока одни футболисты были в сборной, а другие новички еще не прибыли, то на сборах приходилось собирать старт из тех, кто под рукой. И тут сразу видно, что по итальянским меркам сеньор Манчини не тактический гик, для Англии – теплее, но в России он вряд ли кого-то шокирует. В прошлом сезоне было много тактических изысков, призванных компенсировать последствия падения уровня российских игроков.

А проблемой «Зенита» стало то, что огрехи россиян не компенсировали сильные легионеры, вроде Гарая и Халка. Кришито является ограниченным центрбеком, Роберто вряд ли продолжит гнуть линию Луческу. Новичок Иванович не решил проблему в той же зоне. Жулиано плохо соединился тактически с Данни, с чем сам недавно согласился. А как получится с Паредесом и Друисси? Были проблемы на флангах, но главной бедой стала опорная зона, вернее, ее полное отсутствие. Особенно после ухода Витселя с первым пасом. Впрочем, бельгиец плохо «чистил» центр, где не справлялся в одиночку грубо игравший Гарсия. Но Хави на новых сборах – центральный защитник, и это, как минимум, любопытная, хотя и вынужденная мера.

Чем хорош Хави Гарсия?

Как футболист – только опытом, отсутствием трусости и точностью банальных передач. А так испанец немного «деревянный» даже для России, и уж точно для «Зенита». Ниже будет добавка по критике в адрес Хави, но сначала скажем пару добрых слов. Видно даже по отказу плевать в спину Луческу, который не оставил его капитаном и навредил карьере опорного хавбека, что Гарсия – опытный футболист. Не прочь возместить на поле космическую зарплату, хотя в прошлом сезоне отбывал номер, отбивая лица соперникам.

Испанец прекрасно понимает, что два последних чемпионата прошли не так, как в «Зените» мечтали. И сейчас заявил, что готов играть хоть в нападении – будет выкладываться. Слова не так важны тут, как дела, но повторяется история разного Вернблума. Если на поле Понтус – самый злой швед, то за его пределами совсем другой, дружелюбный и юморной. Хави на поле умеет махать руками и ногами, за его пределами – спокойный и адекватно рассуждающий. Но есть и минусы, причем критические для «Зенита»…

Гарсию выгоднее продать или перепрофилировать?

Уже сам факт смены позиции говорит о недовольстве Манчини увиденным в прошлом сезоне. Без кадровой чистки не обойтись? При этом сам Хави отрицает, что имел контакты с «Бордо», но Гарсия явно не вписывается в планы Манчини как основной опорный хавбек. Отсюда и активизация «Малаги». Но кто сказал, что Хави вообще хорош в опорной зоне? Возьмем показатели прошлого сезона - Фернандо и Вернблум, как и Кузяев, выносят испанца в одни ворота, перевес по отборам и перехватам солиднейший.

При этом Хави Гарсия – единственный из состава «Зенита», кто уже работал с Манчини. Причем испанец играл за «Манчестер Сити» в очень удачный для «горожан» отрезок. Хави идет сразу после шести футболистов «Челси» в рейтинге футболистов с самым высоким процентом побед в истории АПЛ. С ним на поле взяли 37 трехочковых в 53 турах. При этом центральный оборонительный хавбек отыграл в Англии всего два сезона, не всегда был основным и его легко отпустили в «Зенит». И в России последний сезон оказался для Хави ужасным.

Показательно, что Гарсия не дорос до игрока основы сборной Испании. А ведь в заявки попадал и брал чемпионства угловатый и дорогой Хави Мартинес из «Баварии», например. И сейчас Манчини, прекрасно зная как плюсы Гарсии, так и его минусы – неумение связывать игру, собирать отборы и выбирать позицию, в раздумьях. Можно отдать другим в аренду и запросить опорника до августа, а можно учесть проблемы в центре защиты и дать Гарсии шанс. Правда, как из Хави в тридцать лет за месяц сделать сильного защитника? Невероятно рискованная затея, не лучше ли попрощаться и привезти центрбека?

Каким защитником станет Хави Гарсия?

Вряд ли выдающимся, не лучше Ивановича и Нету, который может уйти. Вероятность ухода Хави до сих пор высока, особенно если «Зенит» согласен компенсировать часть зарплаты, отдав игрока новому клубу в аренду. Но если не было бы проблем с центром защиты и опорной зоной, если бы Хави Гарсия не являлся примером послушного футболиста – готов играть в защите, то его после прошлого сезона и с учетом набора новых игроков надо было немедленно продать, ведь в опорной зоне с ним играли топорно.

Кроме того, Гарсия только теоретически может превратиться в Хави Мартинеса для «Зенита» - далеко не идеального ни в опорной зоне, ни в центре защиты, но полезного и старательного. Манчини, раз передвинул Хави ниже по схеме, задумал интересную уловку, но пока в редких товарищеских проверках Гарсия снова ошибался, теперь уже в штрафной площади. Существуют большие сомнения насчет успешности тактического эксперимента – Хави кажется слишком жестким и медленным для центра обороны, где за спиной только вратарь. Вместо того, чтобы купить своего Фернандо, Каборе или Вернблума, как сделали конкуренты, Манчини пытается найти баланс в игре для другой схемы.

«Зенит» набирает созидателей или игроков смешанных задач, как Нобоа и Паредес, не решив проблемы обороны в глобальном смысле. Если Гарсия начнет сезон в центре защиты, то в середине поля увидим двух человек, причем правильного напарника для Паредеса еще надо подобрать. Посмотреть на процесс будет интересно, ведь все зенитовцы в один голос заявляют – у них новая команда.

Кто сыграет в центре полузащиты?

Сейчас Манчини попробует компенсировать минусы опорной зоны Луческу, поставив в центре двух человек – Паредес приспособлен к подобной игре. Его напарнику станет проще, но тактический рисунок «Зенита» давно выстраивали от одного чистого опорного хавбека – Тимощука, Денисова, самого Гарсии. А теперь, когда Луческу, о котором Хави не может сказать ничего плохого, спровоцировал деградацию испанского хавбека, «Зениту» надо искать или тактические решения, или нового игрока. Ведь с Хави Гарсией можно сыграть лишь в схеме «4-3-3», и то не факт, что сработает.

А Паредес в одиночку опорную зону не потянет. Леандро - организатор игры, а не Де России или Стротман. И поскольку до старта сезона всего ничего, похоже, что решение примут в последний момент. Если перейти на двух человек в центре, то растет соблазн составить дуэт из Кузяева и Паредеса – двух зайцев одним выстрелом, ведь можно закрыть также лимитную позицию. Жулиано, Друисси или Нобоа могут дополнять такой треугольник, будет смотреться неплохо. Раз Хави Гарсия объективно не решил проблему, а его самого задвинули в защиту – тут скорее доказательство дефицита, а не высокого доверия, то ждем еще одного центрального защитника и сложных сочетаний в сердце полузащиты.

Манчини надо найти баланс. Если «Зенит» второй сезон подряд не покажет в опорной зоне футбол уровня Вернблума первого круга и Фернандо всего прошлого сезона – будут огромные проблемы в обороне. Следом при выходе в атаку и в итоге тактические провисы похоронят весь новый проект. А если Хави Гарсия все-таки уйдет, то пусть это звучит забавно, учитывая масштабы перестановок – «Зениту» не помешает еще один игрок, чистый опорник или центральный защитник, умеющий сыграть в опорной зоне. Правда, в таком случае надо продавать Маурисио, Эрнани и Гарсию, попеременно доверяя новичку и Кузяеву – не зря ведь знакомого игрока вернули.

Пока грамотных и злых игроков с пасом остро не хватает, Гарсия заметно скатился, хотя никогда и не был сильным чистым опорным хавбеком – грубость не значит цепкость, перемещения не равны грамотному прессингу, а слабые обостряющие передачи – признак неподходящего для центра поля человека. В новый сезон «Зенит» входит без центра обороны и полузащиты – сильно рискуют, но иначе быть не могло, учитывая масштаб перестроений.