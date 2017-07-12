Как преодолеть оборону из пяти защитников. Часть 2

Блогер «Соккер.ру» Александр Яременко рассуждает о мастерстве игроков и правильном психологическом настрое. В первой части своих наблюдений Александр Ярёменко искал способы повышения результативности отечественных клубов.

Чем выше уровень мастерства футболистов, тем проще тренеру строить игру в атаке. В идеале, для построения сильного нападения команда должна иметь: вратаря и центральных защитников с первым пасом; фланговых защитников со скоростью, точными передачами и дриблингом; опорного хавбека с умением совершать диагональные переводы верхом; плеймейкера, имеющего творческое мышление и способного выдать последний пас; техничных фланговых полузащитников (нападающих); форвардов, способных оттягиваться в центр поля, играть в быстрый пас.

Игроки должны быть с мячом на «ты», уметь быстро принимать решения. Чем больше скорость этих действий, тем выше уровень мастерства футболиста.

Для воспитания таких игроков нужна правильная слаженная система подготовки. От качества работы футбольных академий зависят результаты клубов и национальных сборных. Даже «Челси», «Реал», «Ювентус», «Бавария», которые могут совершать дорогие трансферы, вкладывают большие деньги в работу футбольных академий. Все потому, что инвестиции в развитие юных талантов себя окупают, а вложения в громкие трансферы далеко не всегда являются выгодными.

Клубы, которые не могут позволить себе конкурировать на трансферном рынке с грандами, в прошлые годы покупали юных талантов из Африки или Южной Америки, либо приглашали опытных средних по уровню игры футболистов.

На сегодняшний день ситуация изменилась. Средние европейские команды делают ставку на воспитание собственных футболистов и введение их в основной состав. Они прилагают огромные усилия для улучшения качества системы подготовки молодёжи, ведь от этого зависит их успешность.

Как показывают результаты последних сезонов, эта ставка работает. «Эвертон», «Саутгемптон», «Вильярреал», «Атлетик» Бильбао, «Хоффенхайм», «Фрайбург», «Лейпциг», «Сассуоло», «Аталанта», «Монако», «Лион» довольно успешно выступают в своих чемпионатах.

Учитывая кризисные времена, оптимальным вариантом для развития российских клубов является финансирование и реорганизация системы воспитания молодых талантов. К сожалению, большинство футбольных школ продолжают работать по старым советским стандартам. Физическое состояние юных игроков проверяют по армейским нормативам, что недопустимо в современных реалиях. Но самое обидное, что юниоров воспитывают на принципах того, что физическая мощь, а не техническое оснащение определяет качество футболиста. И это только верхушка айсберга.

Успех российского футбола напрямую зависит от системы воспитания игроков. Если её удастся наладить, и в российских клубах появятся такие футболисты, как бразилец Халк, бельгиец Витсель, бразилец Виллиан, вызывающие большой интерес у болельщиков. И проблема плохой результативности будет решена.

Еще один фундаментальный принцип для построения качественной атакующей игры – правильная ментальность.

Все, кто играл в футбол, отлично знают, насколько важна для игрока уверенность в своих силах. В дружном коллективе, где друг друга поддерживают, игрок способен полностью реализовать свой потенциал, профессионально расти. Но там, где футболиста постоянно критикуют, игровой прогресс невозможен.

В странах постсоветского пространства не редко приходится слышать после матчей, как тренеры обвиняют своих подопечных во всех бедах. Даже во время поединков многие тренеры срываются на крик и нецензурную брань в сторону своих игроков. Можно ли себе такое представить в исполнении Хосепа Гвардиолы или Маурисио Поччетино?

Вот и получается, что многие российские игроки выходят на матч с большим страхом совершить ошибку. Это не позволяет им совершать рискованный дриблинг или принимать нестандартные решения. В таком случае об агрессивной и креативной игре в нападении и речи быть не может.

Тренеры, которые по праву считаются лучшими в мире, - не только отменные стратеги и организаторы тренировочных процессов. Они – великие мотиваторы, которые превращают обычных игроков в настоящих чемпионов.

Давайте вспомним недавний матч на «Камп Ноу», в котором «Барселона» растоптала «ПСЖ». Каталонцы с первых секунд с «тиграми в глазах» бросились на парижан, и Луис Суарес буквально вбил мяч в сетку ворот. После этого «блаугранас» душили соперника мощнейшим прессингом и взламывали оборону невероятными комбинациями. Многие игроки «Барсы» в этот вечер провели лучший матч в сезоне. И все это благодаря непреклонной вере в победу.

Еще можем вспомнить, как «Атлетико» Мадрид при Диего Симеоне выбивал из соревнований «Барселону», «Реал», «Баварию» и «Челси». «Матрасники» выходили на матчи с запредельной мотивацией и играли на пределе своих возможностей. Симеоне во время этих дуэлей постоянно подбадривал своих подопечных и просил родных болельщиков еще громче (при том, что на «Висенте Кальдерон» и так был страшный шум) поддерживать футболистов. Это отлично действовало на футболистов, которые в итоге переиграли более мастеровитых противников за счет интенсивности и молниеносных атак.

Поэтому отсутствие страха и готовность бороться до победного конца - важнейший фактор при построении результативной атаки.

Надеемся, что в будущем большинство российских тренеров будут следовать вышеприведенным примерам. Тогда, можно даже не сомневаться, что российские футболисты на международном уровне способны будут победить любого противника.

Продолжение следует…