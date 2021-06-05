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«Холстебро» — «Далум». Прогноз на матч Второго дивизиона Дании (05.06.2021)

сегодня, 12:50

«Холстебро» сыграет против «Далума» в рамках поединка Второго дивизиона Дании в группе 1.

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом является «Далум». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.82. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.80, а на победу «Холстебро» по 3.50.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Холстебро» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — десять баллов. Команда выиграла два поединка, четыре раза играла вничью и проиграла в 19 матчах. В активе клуба — 25 забитых и 52 пропущенных мячей. В последних поединках у «Холстебро» получается далеко не все, чего хотелось бы руководству клуба. Поединок против «Далума» может стать решающим в этом сезоне для клуба.

«Далум» находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 32 пункта. В нынешнем сезоне у клуба девять побед, пять ничьих и 11 поражений. Команда забила 31 гол и пропустила 38 мячей. В последних поединках «Далум» показывает себя с очень плохой стороны. Клуб регулярно проигрывает и страдает от бессилия в линии атаки. Клуб очень мало забивает, поэтому нет никаких причин полагать, что ситуация изменится в ближайшее время.

Информация для ставок

● «Далум» проиграл четыре матча кряду
● «Холстебро» проиграл четыре матча из последних пяти
● «Далум» пропустил десять голов в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — «гол во втором тайме» по коэффициенту 1.11.

Также букмекеры предлагают ставку 1.59 на победу Туниса в товарищеском матче с Конго.

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shlomo
shlomo
сегодня в 13:17
Возможен ничейный результат
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