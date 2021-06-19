В 23 Симон Унаи Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

З 18 Альба Жорди Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 95 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 90

З 24 Ляпорт Эмерик Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

З 4 Торрес Пау Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 81 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 90

П 8 Коке Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 68

З 6 Льоренте Маркос Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 100 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 90

Н 19 Ольмо Даниэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 61

П 16 Родри Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

Н 7 Мората Альваро Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 87

Н 9 Морено Жерар Ударов всего: 4 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Пенальти не забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 68

П 26 Педри Фолов заработано: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 79 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Де Хеа Давид

В 13 Санчес Роберт

З 2 Аспиликуэта Сезар

З 14 Гайя Хосе Луис

З 12 Гарсия Эрик

З 3 Льоренте Диего

П 10 Алькантара Тьяго

П 17 Руис Фабиан Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 22

П 22 Сарабия Пабло Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 22

Н 21 Ойарсабаль Микель Пасы: 1 Минут сыграно: 8

Н 11 Торрес Ферран Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 29