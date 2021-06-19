|
1 : 1
завершен
вчера, 22:00
|
Стадион Олимпийский (Севилья)
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|
Мората Альваро
ассистент Морено Жерар
|1:0
|25’
|54’
|1:1
|
Левандовски Роберт
ассистент Юзвяк Камиль
|36’
|Клих Матеуш
|57’
|Модер Якуб
|59’
|Юзвяк Камиль
|Торрес Пау
|81’
|90+3’
|Левандовски Роберт
|Родри
|90+5’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|55’
|Козловски Кацпер
|Клих Матеуш
|Торрес Ферран
|Ольмо Даниэль
|61’
|Руис Фабиан
|Морено Жерар
|68’
|Сарабия Пабло
|Коке
|68’
|68’
|Франковски Пшемыслав
|Швидерски Карол
|85’
|Давидович Павел
|Беднарек Ян
|85’
|Линетти Кароль
|Модер Якуб
|Ойарсабаль Микель
|Мората Альваро
|87’
|
|12
|Удары по воротам
|5
|
|
|5
|Удары в створ
|2
|
|
|16
|Фолы
|17
|
|
|7
|Угловые
|1
|
|
|1
|Офсайды
|2
|
|
|76%
|Владение мячом
|24%
|
|
|1
|Cэйвы
|4
|
|
|2
|Предупреждения
|4
|
У нас Черчесов виноват, здесь Энрике
У нас Черчесов виноват, здесь Энрике
Энрике не угодал, теперь будет зависеть от других
Энрике не угодал, теперь будет зависеть от других
Пик сборной Испании прошёл ещё в 2012 году.
После того турнира они только позорятся на евро и чм.
Не удивлюсь, если они не выйдут из группы.
Сейчас, это типичный середняк.
Пик сборной Испании прошёл ещё в 2012 году.
После того турнира они только позорятся на евро и чм.
Не удивлюсь, если они не выйдут из группы.
Сейчас, это типичный середняк.
Сравним Польшу с нашей любимой Украиной. Это две равного класса команды.
Польша шустрее , энергичнее, но играет несколько хаотично и надеется впереди единственно на Левандовски. Украина играет медленнее, но её игра более логична и более командная , правда команду эту не хватает на два интенсивных тайма.
Мой прогноз , Украина пройдёт дальше Польши.
Сравним Польшу с нашей любимой Украиной. Это две равного класса команды.
Польша шустрее , энергичнее, но играет несколько хаотично и надеется впереди единственно на Левандовски. Украина играет медленнее, но её игра более логична и более командная , правда команду эту не хватает на два интенсивных тайма.
Мой прогноз , Украина пройдёт дальше Польши.