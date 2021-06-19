ГлавнаяВсе матчи
Матчи Евро 2020 2021
Евро-2020
Кубок Америки 2021
Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Нидерланды. Эредивизие 2021/2022
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2021/2022
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2021
Бразилия. Серия С 2021
Венгрия. Чемпионат I 2021/2022
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2021/2022
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2021/2022
Израиль. Премьер-Лига 2021/2022
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Отбор Евро-2023 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2021/2022
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2021/2022
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2021/2022
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2021
США. ЮСЛ 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уругвай. Сегунда 2021
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2021/2022
Чехия. Первая лига 2021/2022
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-06-19
2021-06-11
2021-06-12
2021-06-13
2021-06-14
2021-06-15
2021-06-16
2021-06-17
2021-06-18
2021-06-19
2021-06-20
2021-06-21
2021-06-22
2021-06-23
2021-06-26
2021-06-27
2021-06-28
2021-06-29
2021-07-02
2021-07-03
2021-07-06
2021-07-07
2021-07-11
Испания - Польша
Венгрия - Франция
Португалия - Германия

Текстовая онлайн трансляция матча Испания против Польша

Испания Логотип футбольный клуб Испания 1:1 Логотип футбольный клуб Польша Польша
Испания
1 : 1
завершен
вчера, 22:00
Польша
Евро-2020, 2 тур
Стадион Олимпийский (Севилья)
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.375.209.54
Лига Ставок 1.32 5.40 10.00
Фонбет Live! 10.50 1.09 39.00
Мелбет 1.30 5.81 11.10
1XBET 1.34 5.40 11.00
BetBoom 1.32 5.30 10.11
    Еще
     
    25' (1:0) Мората Альваро (7) (Морено Жерар (9))
     
    58' (1:1) Нереализованный пенальти Морено Жерар (9)
     
    61' Ольмо Даниэль (19) уходит с поля, Торрес Ферран (11) вышел на поле
     
    2
    68' Морено Жерар (9) уходит с поля, Руис Фабиан (17) вышел на поле
    68' Коке (8) уходит с поля, Сарабия Пабло (22) вышел на поле
     
    81' Торрес Пау (4)
     
    87' Мората Альваро (7) уходит с поля, Ойарсабаль Микель (21) вышел на поле
     
    90+5' Родри (16)
     
    36' Клих Матеуш (14)
     
    54' (1:1) Левандовски Роберт (9) (Юзвяк Камиль (21))
     
    55' Клих Матеуш (14) уходит с поля, Козловски Кацпер (6) вышел на поле
     
    57' Модер Якуб (16)
     
    59' Юзвяк Камиль (21)
     
    68' Швидерски Карол (11) уходит с поля, Франковски Пшемыслав (19) вышел на поле
     
    2
    85' Беднарек Ян (5) уходит с поля, Давидович Павел (3) вышел на поле
    85' Модер Якуб (16) уходит с поля, Линетти Кароль (8) вышел на поле
     
    90+3' Левандовски Роберт (9)
    Голы
    Мората Альваро
    ассистент Морено Жерар     		1:0 25’
    54’ 1:1 Левандовски Роберт
    ассистент Юзвяк Камиль
    Наказания
    36’ Клих Матеуш
    57’ Модер Якуб
    59’ Юзвяк Камиль
    Торрес Пау 81’
    90+3’ Левандовски Роберт
    Родри 90+5’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    55’ Козловски Кацпер Клих Матеуш
    Торрес Ферран Ольмо Даниэль 61’
    Руис Фабиан Морено Жерар 68’
    Сарабия Пабло Коке 68’
    68’ Франковски Пшемыслав Швидерски Карол
    85’ Давидович Павел Беднарек Ян
    85’ Линетти Кароль Модер Якуб
    Ойарсабаль Микель Мората Альваро 87’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 5
    		5 Удары в створ 2
    		16 Фолы 17
    		7 Угловые 1
    		1 Офсайды 2
    		76% Владение мячом 24%
    		1 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 4
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 05:22
    Ахаха, Испания, что ты творишь? Снова потеря очков в родных стенах! Да, теперь все для них решится в матче против Словакии. И если Красная Фурия не выиграет, то она вполне может не попасть в плей-офф, поскольку будет ниже Швеции и Словакии!
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    сегодня в 03:54
    Поляки побеждают шведов(вполне реально), а словаки играют вничью с Испанией, тоже реально). И все трое в плэй офф. У испанцев кончилось золотое поколение, но подбор игроков, несравненно выше, чем у остальных в группе, а они мячик поперек поля катают и не могут победить. У Энрике нет никакой иной тактики, кроме дай мяч МСН, а они уже что-то придумают, но МСН нет, да и не в Каталонии работает.
    Timur132
    Timur132 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 01:04
    Ещё раз, опасная игра - это высоко поднятая нога без касания, всё остальное - прямое нарушение. И нет никаких "приземлений", накладка - это такое же нарушение, за неё спокойно красную могут дать, тут дали жёлтую. И за прилёт в лицо тоже пенальти поставят.
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    сегодня в 00:45
    поставил пятёрку что обе забьют и победа Испании ( был уверен, что Левандовский забьёт головой😁) смотреть конечно как Морено и Мората убивают мою ставку было очень больно, ну как можно быть такими кривоногими? Мората вообще отдельная тема! Луис Энрике не вовремя влез в игру своими заменами, думаю без его перестановок испанцы забили бы победный мяч, Сарабия мог забить но ему всё время что-то мешало как плохому танцору, Адриан вообще игру красной фурии только ослабил...до сих пор не понимаю как можно было не забить столько голевых моментов!!! пора со ставками заканчивать чего и всем советую, в минуса ушёл в конкретные с этими хорватами, англичанами и испанцами🤷‍♂️
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 00:37
    Это то случай когда Луис Энрике , сам себя переиграл своей же тактикой , можно смело утверждать что перемудрил !!!
    Верг
    Верг
    сегодня в 00:32, ред.
    Маркос Льоренте, раскрытый игрок атаки Атлетико, играет на своей старой пристарой позиции правого края, а в атаке испании забивать некому,нового вильи и торреса нет
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Тео Джонс (раскрыть)
    сегодня в 00:19
    Виноват всегда тренер, я только про это)
    У нас Черчесов виноват, здесь Энрике
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 00:18
    А че он сделает, если они кривоногие и порят такие моменты, которые средние игрочишки решают. Нужно было ему выбегать пенку бить, спас бы от позора этих негодяев))
    Rattlehead
    Rattlehead ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 00:17, ред.
    Нынешний Асенсио никуда не годится. Бледная тень самого себя.
    Q-J-G
    Q-J-G ответ Incredulous (раскрыть)
    сегодня в 00:17, ред.
    Да он и "Барселону" особо не тренировал, повезло ему, что играло трио MSN + Иньеста, которые и вытягивали "Барселону", с "дырявой" защитой и никаким тренером...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Тео Джонс (раскрыть)
    сегодня в 00:16
    Повторюсь, ахах сейчас тоьтко с двух ничьих и десятка стопроцентных запоротых моментов.
    Энрике не угодал, теперь будет зависеть от других
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 00:14, ред.
    Ожидаемо ахах), так как больше некого назвать да? Да и этот днарь-бегунок ничем бы не помог увы)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Тео Джонс (раскрыть)
    сегодня в 00:14
    Смешно с беспомощности атаки Энрике))
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 00:14
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Rattlehead (раскрыть)
      сегодня в 00:13
      Асенсио
      Тео Джонс
      Тео Джонс ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      сегодня в 00:13
        Ravshan878
        Ravshan878
        сегодня в 00:13
        Панам повезло.Появился надежда.Думаю поляки не упустит шансов против шведов.В Питере будет очень жарко.Увидем мини маленький финальный праздник в Питере.😎)
        Futurista
        Futurista ответ Тень Отца (раскрыть)
        сегодня в 00:11
        Тео Джонс
        Тео Джонс
        сегодня в 00:11
        В общем никакие испашки, ну а Мората как обычно днище еще то)
        Rattlehead
        Rattlehead ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        сегодня в 00:10
        Например? Начо вряд ли что-либо изменил. У испанцев тупо забивать некому.
        anarhist
        anarhist
        сегодня в 00:09
        Ну ведь могут же, если захотят - на 10% владели меньше и уже на целый гол больше забили, чем в прошлой игре. На правильном пути Испанцы так-то.
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        сегодня в 00:08
        Энрике не угадал с составом и отправляется домой. Игроки Реала зарешали бы
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Timur132 (раскрыть)
        сегодня в 00:07
        Буквально да, но его никто не сбил с ног, просто приземлились на ногк, это накладка. Больше скажу, бывает когда ногой по лицу прилетает и это накладка или максимум опасная игра но не пенаььти
        Incredulous
        Incredulous
        сегодня в 00:05
        Похоже Энрике так и не понял, что он тренирует не Барселону.
        Dobermаn
        Dobermаn
        сегодня в 00:05, ред.
        Италия и Германия очевидные фавориты.Франция и Нидерланды следующие.И 5 фаворит Португалия.Несмотря на 4-2, они забили за 2 матча 5 голов, а если посчитать,то уже 7))))
        Еноты за Арсенал
        Еноты за Арсенал
        сегодня в 00:04
        Испания очень слабо провела матч, всего 773 паса. Энрике должно быть стыдно, ведь в предыдущем сделали 941. Когда же мы увидим 1000 пасов, или это уже будет делать следующий тренер сборной?
        9mpbkp4vwysg
        9mpbkp4vwysg
        сегодня в 00:03
        Нет сильного нападающего а Мората посредственный игрок,в технике отстает от всех игроков сборной,я бы его никогда не брал в сб
        Rattlehead
        Rattlehead ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
        сегодня в 00:03
        Сказывается отсутствие нападающих.
        Roman73
        Roman73
        сегодня в 00:03
        Сравним Польшу..нет не с Россией, Россия несравненная.
        Сравним Польшу с нашей любимой Украиной. Это две равного класса команды.
        Польша шустрее , энергичнее, но играет несколько хаотично и надеется впереди единственно на Левандовски. Украина играет медленнее, но её игра более логична и более командная , правда команду эту не хватает на два интенсивных тайма.
        Мой прогноз , Украина пройдёт дальше Польши.
        -ZIBOROCK-
        -ZIBOROCK-
        вчера в 23:58
        Испания ни о чем! Неужели сказывается отсутствие игроков Реала?!
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100