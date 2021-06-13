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Австрия - Северная Македония
Англия - Хорватия
Нидерланды - Украина

Текстовая онлайн трансляция матча Австрия против Северная Македония

Австрия Логотип футбольный клуб Австрия 3:1 Логотип футбольный клуб Северная Македония Северная Македония
Австрия
3 : 1
завершен
сегодня, 19:00
Северная Македония
Евро-2020, 1 тур
Стадион Национальный (Бухарест)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.613.816.80
Лига Ставок 1.74 3.55 5.40
Фонбет Live! 1.06 12.50 43.00
Мелбет 1.74 3.58 5.71
1XBET 1.84 3.60 4.96
BetBoom 1.72 3.48 5.69
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    18' (1:0) Лайнер Штефан (21) (Забитцер Марсель (9))
     
    46' Драгович Александар (3) уходит с поля, Лиенхарт Филипп (15) вышел на поле
     
    58' Баумгартнер Кристоф (19) уходит с поля, Грегоритч Михаэль (11) вышел на поле
     
    59' Каладжич Саша (25) уходит с поля, Арнаутович Марко (7) вышел на поле
     
    78' (2:1) Грегоритч Михаэль (11) (Алаба Давид (8))
     
    85' Лайнер Штефан (21)
     
    89' (3:1) Арнаутович Марко (7) (Лаймер Конрад (24))
     
    2
    90+3' Лаймер Конрад (24) уходит с поля, Баумгартлингер Юлиан (14) вышел на поле
    90+4' Шлагер Ксавер (23) уходит с поля, Илсанкер Штефан (6) вышел на поле
     
    28' (1:1) Пандев Горан (10)
     
    42' Трайковски Александар (9)
     
    52' Алиоски Эзган (8)
     
    2
    63' Трайковски Александар (9) уходит с поля, Костадинов Тихомир (15) вышел на поле
    63' Николов Бобан (16) уходит с поля, Бейтулай Эгжон (2) вышел на поле
     
    82' Барди Энис (17) уходит с поля, Тричковски Иван (7) вышел на поле
     
    86' Муслиу Висар (6) уходит с поля, Ристовски Милан (26) вышел на поле
    Голы
    Лайнер Штефан
    ассистент Забитцер Марсель     		1:0 18’
    28’ 1:1 Пандев Горан
    Грегоритч Михаэль
    ассистент Алаба Давид     		2:1 78’
    Арнаутович Марко
    ассистент Лаймер Конрад     		3:1 89’
    Наказания
    42’ Трайковски Александар
    52’ Алиоски Эзган
    Лайнер Штефан 85’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Лиенхарт Филипп Драгович Александар 46’
    Грегоритч Михаэль Баумгартнер Кристоф 58’
    Арнаутович Марко Каладжич Саша 59’
    63’ Костадинов Тихомир Трайковски Александар
    63’ Бейтулай Эгжон Николов Бобан
    82’ Тричковски Иван Барди Энис
    86’ Ристовски Милан Муслиу Висар
    Баумгартлингер Юлиан Лаймер Конрад 90+3’
    Илсанкер Штефан Шлагер Ксавер 90+4’
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 7
    		6 Удары в створ 2
    		13 Фолы 16
    		4 Угловые 0
    		1 Офсайды 0
    		63% Владение мячом 37%
    		1 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    David Young
    David Young
    сегодня в 21:48
    Матч получился отличный, пока что второй лучший на турнире после матча Турция - Италия, как по мне. Сборной Австрии получалось многое, особенно во втором тайме, но победа далась отнюдь не легко.

    Северная Македония смогла показать себя крепкой боевитой командой, долгое время, вплоть до второго года Австрии, сумевшей удерживать ничейный счёт, и иногда отвечая достаточно острыми атаками.

    Борьбы было много, игра получилась ожесточённой, с довольно большим количество фолов, но командам удалось не грубить лишнего.

    Голы Австрии получились красивыми, и они, что называется, были заработаны ими. Тогда как гол Северной Македонии был скорее случайностью, но забит он был справедливо, его эта сборная заслужила, как и поражение которое не является разгромным - разница в два мяча отображает то что происходило на поле очень хорошо.

    У Австрии отмечу целый ряд игроков - Алаба, Забитцер, Лаймер, Лайнер, Арнаутович. Эти пять сыграли, по моему мнению, лучше всего, Алаба сыграл лучше всего, так что отдать награду лучшего игрока матча следует именно ему, но достойных кандидатов много. У Северной Македонии лучшим был вратарь Димитриевски, но и в целом они сыграли достойно.

    На выходе имеем достаточно уверенную победу Австрии и достойное поражение Северной Македонии. Вторым уже теперь остаётся просто сыграть как можно лучше в оставшихся двух матчах группового этапа, так как даже занять третье место будет крайне сложно, а Австрии является реальным кандидатом на первое и второе место. Наиболее ожесточенная борьба в этой группе будет именно между Украиной и Австрией.
    nikot
    nikot
    сегодня в 21:20
    Жаль Македонцев,хорошая команда.Судья слабоват,очень много свистков,трансляция отстой,повторов голов не было в первом тайме,в конце тайма показали и только один!
    Rheinfall
    Rheinfall
    сегодня в 21:09
    Македонцы понравились , играющая команда, сб Черчесова вынесли бы без вариантов. Жаль в концовке матча чуток посыпались , игра была пока что лучшая всего ЧЕ.
    karnager
    karnager
    сегодня в 21:02, ред.
    Пока среди всех команд наша сборная самая скучная
    alfranza
    alfranza
    сегодня в 20:56
    Отличный матч был. Спасибо ребятам, австрийцев с победой. У Македонии есть шанс.
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    сегодня в 20:55
    П**Р Македонский
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 20:54
    Самый интенсивный матч пока, пожалуй, обе команды выложились по-полной, все четыре, пожалуй, топ-игрока матча Забитцер, Алаба, Арнаутович и Пандев и поучаствовали в голах.
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 20:50, ред.
    Ждал от македонян или как их там ,автобуса,но нет же абсолютно играющая сборная.Алиоски думаю нужно из Лидса на повышение.
    Фули тута австралийцы забыли,до хаты доить кенгуру)))
    azkan
    azkan
    сегодня в 20:50
    Анранутович! Красивый розыгрышь. Посыпались македонцы. Но матч хороший, интересный получился.
    azkan
    azkan ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 20:47
    Защита тоже очень слабо сыграла в голевом эпизоде.
    У Австрии тоже будет рекорд, первая победа в ЧЕ?
    alfranza
    alfranza
    сегодня в 20:47
    Урррааа!!! Гол!!! Самый результативный матч пока на турнире...
    Таганский
    Таганский
    сегодня в 20:47
    Ну все, Арнаутович контрольный..
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 20:39
    По ходу там судья Вилков переодетый , все мелкие фолы трактует в пользу Австрийцев , а вратарь конечно у Македонии Шунин !!! Жаль Македонию .
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 20:37
    Ничейка было бы лучше.
    Таганский
    Таганский
    сегодня в 20:37
    Алаба хорошо вложил мяч в ногу..
    3_DEIVID
    3_DEIVID
    сегодня в 20:36
    Вот что значит Алаба в атаке. Это вообще преступление держать данного игрока по сути последним защитником.
    alfranza
    alfranza
    сегодня в 20:35
    Гоолл... Весело)))
    Rattlehead
    Rattlehead ответ alfranza (раскрыть)
    сегодня в 20:33
    Я бы даже сказал, что пока это самый бодрый матч на турнире.
    alfranza
    alfranza
    сегодня в 20:22
    Отличная игра)) Моменты, сейвы.
    alfranza
    alfranza
    сегодня в 20:16
    Блин даже австрийцы и македонцы играют лучше чем россия(((
    alfranza
    alfranza
    сегодня в 19:55
    Я думала что это будет проходной матч, а тут хорошая игра.
    azkan
    azkan
    сегодня в 19:40
    Вот что значить давление. Трайковский не успевал, видел это, но все равно побежал за мяч. В итоге ветеран забил. Там конечно судья мог и поставить штрафную, мне показалось что игрок выбил мяч из рук вратаря . Но в итоге засчитали. С первым голом в финалах ЧЕ Македонию! История)
    alfranza
    alfranza
    сегодня в 19:38
    А здесь футбол уже веселый)) С англичанами выспались, можно футбол смотреть))
    3_DEIVID
    3_DEIVID
    сегодня в 19:38
    Что-то я не понял, повторов нет что ли?
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    сегодня в 19:34
    Вот пандев красава, жирков вроде младше а пешком ходит
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    сегодня в 19:33
    Пандеву респект старичок клепает голы
    Таганский
    Таганский
    сегодня в 19:29
    Уже поинтереснее будет, 1:1..
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 19:29, ред.
    Горан)))Гол-машина!!!!
    Gentleman.tdk
    Gentleman.tdk
    сегодня в 19:28
    Пандев красава 🔥🔥🔥
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 19:25
    Злюсь, что "Арсенал" не может взять такого игрока, как Забитцер, который может решать игру.
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