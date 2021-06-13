В 13 Бахманн Даниэль Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 8 Алаба Давид Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 99 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 90

З 3 Драгович Александар Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 45

П 21 Лайнер Штефан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 4 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

П 2 Ульмер Андреас Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 33 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

З 4 Хинтереггер Мартин Фолов совершено: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

Н 19 Баумгартнер Кристоф Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 58

П 9 Забитцер Марсель Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

П 24 Лаймер Конрад Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 89

П 23 Шлагер Ксавер Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 89

Н 25 Каладжич Саша Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 59

Запасные игроки

В 12 Перван Павао

В 1 Шлагер Александер

З 15 Лиенхарт Филипп Фолов заработано: 2 Пасы: 37 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 45

З 16 Триммель Кристофер

П 14 Баумгартлингер Юлиан Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 1

П 10 Гриллитш Флориан

П 6 Илсанкер Штефан Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

П 22 Лазаро Валентино

П 17 Шауб Луис

П 18 Шёпф Алессандро

Н 7 Арнаутович Марко Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 31