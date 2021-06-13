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3 : 1
завершен
сегодня, 19:00
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Стадион Национальный (Бухарест)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
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Лайнер Штефан
ассистент Забитцер Марсель
|1:0
|18’
|28’
|1:1
|Пандев Горан
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Грегоритч Михаэль
ассистент Алаба Давид
|2:1
|78’
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Арнаутович Марко
ассистент Лаймер Конрад
|3:1
|89’
|42’
|Трайковски Александар
|52’
|Алиоски Эзган
|Лайнер Штефан
|85’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Лиенхарт Филипп
|Драгович Александар
|46’
|Грегоритч Михаэль
|Баумгартнер Кристоф
|58’
|Арнаутович Марко
|Каладжич Саша
|59’
|63’
|Костадинов Тихомир
|Трайковски Александар
|63’
|Бейтулай Эгжон
|Николов Бобан
|82’
|Тричковски Иван
|Барди Энис
|86’
|Ристовски Милан
|Муслиу Висар
|Баумгартлингер Юлиан
|Лаймер Конрад
|90+3’
|Илсанкер Штефан
|Шлагер Ксавер
|90+4’
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|10
|Удары по воротам
|7
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|6
|Удары в створ
|2
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|13
|Фолы
|16
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|4
|Угловые
|0
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|1
|Офсайды
|0
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|63%
|Владение мячом
|37%
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|1
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|2
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Северная Македония смогла показать себя крепкой боевитой командой, долгое время, вплоть до второго года Австрии, сумевшей удерживать ничейный счёт, и иногда отвечая достаточно острыми атаками.
Борьбы было много, игра получилась ожесточённой, с довольно большим количество фолов, но командам удалось не грубить лишнего.
Голы Австрии получились красивыми, и они, что называется, были заработаны ими. Тогда как гол Северной Македонии был скорее случайностью, но забит он был справедливо, его эта сборная заслужила, как и поражение которое не является разгромным - разница в два мяча отображает то что происходило на поле очень хорошо.
У Австрии отмечу целый ряд игроков - Алаба, Забитцер, Лаймер, Лайнер, Арнаутович. Эти пять сыграли, по моему мнению, лучше всего, Алаба сыграл лучше всего, так что отдать награду лучшего игрока матча следует именно ему, но достойных кандидатов много. У Северной Македонии лучшим был вратарь Димитриевски, но и в целом они сыграли достойно.
На выходе имеем достаточно уверенную победу Австрии и достойное поражение Северной Македонии. Вторым уже теперь остаётся просто сыграть как можно лучше в оставшихся двух матчах группового этапа, так как даже занять третье место будет крайне сложно, а Австрии является реальным кандидатом на первое и второе место. Наиболее ожесточенная борьба в этой группе будет именно между Украиной и Австрией.
Северная Македония смогла показать себя крепкой боевитой командой, долгое время, вплоть до второго года Австрии, сумевшей удерживать ничейный счёт, и иногда отвечая достаточно острыми атаками.
Борьбы было много, игра получилась ожесточённой, с довольно большим количество фолов, но командам удалось не грубить лишнего.
Голы Австрии получились красивыми, и они, что называется, были заработаны ими. Тогда как гол Северной Македонии был скорее случайностью, но забит он был справедливо, его эта сборная заслужила, как и поражение которое не является разгромным - разница в два мяча отображает то что происходило на поле очень хорошо.
У Австрии отмечу целый ряд игроков - Алаба, Забитцер, Лаймер, Лайнер, Арнаутович. Эти пять сыграли, по моему мнению, лучше всего, Алаба сыграл лучше всего, так что отдать награду лучшего игрока матча следует именно ему, но достойных кандидатов много. У Северной Македонии лучшим был вратарь Димитриевски, но и в целом они сыграли достойно.
На выходе имеем достаточно уверенную победу Австрии и достойное поражение Северной Македонии. Вторым уже теперь остаётся просто сыграть как можно лучше в оставшихся двух матчах группового этапа, так как даже занять третье место будет крайне сложно, а Австрии является реальным кандидатом на первое и второе место. Наиболее ожесточенная борьба в этой группе будет именно между Украиной и Австрией.