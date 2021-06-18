В 1 Ульсен Робин Выносы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 96

З 6 Аугустинссон Людвиг Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 88

З 24 Даниэльссон Маркус Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 6 Пасы: 54 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 96

З 3 Линделеф Виктор Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Выносы: 4 Пасы: 73 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 96

З 2 Люстиг Микаэль Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 4 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 43 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 96

П 7 Ларссон Себастьян Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 96

П 20 Олссон Кристоффер Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 64

П 10 Форсберг Эмиль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 93

П 8 Экдаль Альбин Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 88

Н 9 Берг Маркус Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 64

Н 11 Исак Александер Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 96

Запасные игроки

В 23 Нурдфельдт Кристоффер

В 12 Юнссон Карл-Юхан

З 5 Бенгтссон Пьерр Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 8

З 16 Крафт Эмиль Блоки: 1 Минут сыграно: 3

З 14 Хеландер Филип

З 18 Янссон Понтус

П 26 Каюсте Йенс-Лис

П 17 Классон Виктор Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 32

П 21 Кулусевски Деян

П 13 Свенссон Густав Выносы: 2 Минут сыграно: 8

П 15 Сема Кен