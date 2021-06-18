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1 : 0
завершен
18 июня 2021, 16:00
пятница
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Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
|Форсберг Эмиль
|1:0(П)
|77’
|Олссон Кристоффер
|23’
|76’
|Дубравка Мартин
|80’
|Дуда Ондрей
|87’
|Вайсс Владимир
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Классон Виктор
|Олссон Кристоффер
|64’
|Квайсон Робин
|Берг Маркус
|64’
|65’
|Хараслин Лукаш
|Пекарик Петер
|77’
|Вайсс Владимир
|Мак Роберт
|77’
|Бенес Ласло
|Гамшик Марек
|84’
|Дуриш Михал
|Грошовски Патрик
|84’
|Ханко Давид
|Губочан Томаш
|Свенссон Густав
|Экдаль Альбин
|88’
|Бенгтссон Пьерр
|Аугустинссон Людвиг
|88’
|Крафт Эмиль
|Форсберг Эмиль
|90+3’
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|12
|Удары по воротам
|10
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|4
|Удары в створ
|0
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|16
|Фолы
|7
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|7
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|3
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|42%
|Владение мячом
|58%
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|0
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|3
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Исак снова был очень хорош, Форсберг и Олссон тоже отыграли особенно хорошо, в целом Швеция провала отличный матч против не особо уступающего им по классу соперника, который тоже провёл очень хороший матч, и был близок даже к победе, если брать отдельные отрезки встречи, но нельзя сказать что счёт не по игре, Швеция была немного лучше и чуть более эффективной в своих действиях.
Это очень важная победа для Швеция, скандинавская сборная приблизилась к прямому выходу из группы, но ещё будет третий тур, там всем четырем сборным этой группы будет нелегко. Посмотрим кто сыграет лучше и сможет добиться лучших результатов в группе по итогу третьего тура.
Исак снова был очень хорош, Форсберг и Олссон тоже отыграли особенно хорошо, в целом Швеция провала отличный матч против не особо уступающего им по классу соперника, который тоже провёл очень хороший матч, и был близок даже к победе, если брать отдельные отрезки встречи, но нельзя сказать что счёт не по игре, Швеция была немного лучше и чуть более эффективной в своих действиях.
Это очень важная победа для Швеция, скандинавская сборная приблизилась к прямому выходу из группы, но ещё будет третий тур, там всем четырем сборным этой группы будет нелегко. Посмотрим кто сыграет лучше и сможет добиться лучших результатов в группе по итогу третьего тура.