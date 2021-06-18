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Швеция - Словакия
Хорватия - Чехия
Англия - Шотландия

Текстовая онлайн трансляция матча Швеция против Словакия

Швеция Логотип футбольный клуб Швеция 1:0 Логотип футбольный клуб Словакия Словакия
Швеция
1 : 0
завершен
18 июня 2021, 16:00
пятница
Словакия
Евро-2020, 2 тур
Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.933.404.74
Лига Ставок 1.85 3.35 5.00
Фонбет Live! 1.08 10.00 100.00
Мелбет 1.94 3.25 4.82
1XBET 1.94 3.36 4.80
BetBoom 1.91 3.24 4.71
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    23' Олссон Кристоффер (20)
     
    2
    64' Олссон Кристоффер (20) уходит с поля, Классон Виктор (17) вышел на поле
    64' Берг Маркус (9) уходит с поля, Квайсон Робин (22) вышел на поле
     
    77' (1:0) Форсберг Эмиль (10)
     
    2
    88' Экдаль Альбин (8) уходит с поля, Свенссон Густав (13) вышел на поле
    88' Аугустинссон Людвиг (6) уходит с поля, Бенгтссон Пьерр (5) вышел на поле
     
    90+3' Форсберг Эмиль (10) уходит с поля, Крафт Эмиль (16) вышел на поле
     
    65' Пекарик Петер (2) уходит с поля, Хараслин Лукаш (18) вышел на поле
     
    76' Дубравка Мартин (1)
     
    2
    77' Мак Роберт (20) уходит с поля, Вайсс Владимир (7) вышел на поле
    77' Гамшик Марек (17) уходит с поля, Бенес Ласло (11) вышел на поле
     
    80' Дуда Ондрей (8)
     
    2
    84' Грошовски Патрик (13) уходит с поля, Дуриш Михал (21) вышел на поле
    84' Губочан Томаш (15) уходит с поля, Ханко Давид (16) вышел на поле
     
    87' Вайсс Владимир (7)
    Голы
    Форсберг Эмиль 1:0(П) 77’
    Наказания
    Олссон Кристоффер 23’
    76’ Дубравка Мартин
    80’ Дуда Ондрей
    87’ Вайсс Владимир
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Классон Виктор Олссон Кристоффер 64’
    Квайсон Робин Берг Маркус 64’
    65’ Хараслин Лукаш Пекарик Петер
    77’ Вайсс Владимир Мак Роберт
    77’ Бенес Ласло Гамшик Марек
    84’ Дуриш Михал Грошовски Патрик
    84’ Ханко Давид Губочан Томаш
    Свенссон Густав Экдаль Альбин 88’
    Бенгтссон Пьерр Аугустинссон Людвиг 88’
    Крафт Эмиль Форсберг Эмиль 90+3’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 10
    		4 Удары в створ 0
    		16 Фолы 7
    		7 Угловые 6
    		1 Офсайды 3
    		42% Владение мячом 58%
    		0 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Сергей Кравченко
    Сергей Кравченко
    вчера в 04:30
    Пенальти не было, симуляция, нырок шведского игрока. Плохо когда судьи не могут отличить симуляцию от настоящего нарушения. Не справедливый результат.
    ProKop92
    ProKop92
    вчера в 01:23
    Самый унылый футбольный день Евро
    112910415
    112910415
    18 июня в 21:33
    Хорошо играли шведы
    sir_Alex
    sir_Alex ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    18 июня в 21:15
    Это по норманской теории, согласно которой варяги – это скандинавы. А у антинорманистов варяги – балтийские славяне)))
    Шуnя771
    Шуnя771
    18 июня в 20:15
    Непростой последний тур будет в этой группе.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
    18 июня в 19:58
    Он в карты в отеле играл.
    nikoladolgov
    nikoladolgov ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    18 июня в 19:53
    По воротам бить надо хотя бы иногда ....
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    18 июня в 19:44
    Как Ларссон сыграл?
    League1
    League1
    18 июня в 19:00, ред.
    Молодцы шведы. Должны выодить с первого места. Испания похоже со своей дурковатой тикойтакой выйдет с третьего.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    18 июня в 18:56
    Руси победили.Недавно узнал,что русский от скандинавского русь,они оказывается правили в этих землях и назвали киевская русь.
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке
    18 июня в 18:53
    Что за фэ?) Здесь Швеция уже победила, по матчу доп время...
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    18 июня в 18:53
    Достойно, ничего не скажешь) Хотя словаков, конечно, жаль.. Проигрывать за счет пенальти это не всегда приятно.
    valt134
    valt134
    18 июня в 18:45
    Рад за Шведов! Там много Краснодарских.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    18 июня в 18:31
    Довольно ожидаемый результат.
    David Young
    David Young
    18 июня в 18:28
    Швеция сыграла организованно и слаженно, умело защищалась и достаточно регулярно остро атаковала. Ошибки были, особо крутых виражей в атакующих действиях не было, однако шведы сыграли если не настолько хорошо как могли, то близко к этому.

    Исак снова был очень хорош, Форсберг и Олссон тоже отыграли особенно хорошо, в целом Швеция провала отличный матч против не особо уступающего им по классу соперника, который тоже провёл очень хороший матч, и был близок даже к победе, если брать отдельные отрезки встречи, но нельзя сказать что счёт не по игре, Швеция была немного лучше и чуть более эффективной в своих действиях.

    Это очень важная победа для Швеция, скандинавская сборная приблизилась к прямому выходу из группы, но ещё будет третий тур, там всем четырем сборным этой группы будет нелегко. Посмотрим кто сыграет лучше и сможет добиться лучших результатов в группе по итогу третьего тура.
    Правда тут
    Правда тут ответ makkie (раскрыть)
    18 июня в 18:20
    Не знаю кто там тренирует Швецию ..но с Краснодарцами они уже в пелй офф ) без всяких там спартаковских ларсонов....
    Little Caprice
    Little Caprice ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    18 июня в 17:59
    Да чё вы накинулись все. Есть вон Ларссон на поле. Ну не тот, подумаешь - перепутал. С кем не бывает.
    ProKop92
    ProKop92
    18 июня в 17:55
    Скучнейший матч
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    18 июня в 17:51
    Поздно словаки заиграли!
    Timur132
    Timur132
    18 июня в 17:32, ред.
    Дубравка очканул прыгать в ноги.
    ЧиП
    ЧиП
    18 июня в 17:30
    Из-за Ларсона против Шведов👎
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ makkie (раскрыть)
    18 июня в 17:15
    Тоже поражаюсь! И даже дело не в том что Ларссон "свой", Берг 9 голов и 2 голевых в ЧР за сезон, у Ларссонв 15+5, в 2 раза больше результативных действий! И если с испанцами я не ждал Джордана на поле, там все-таки Шведам нужно было ноги унести, а Ларссон все-таки в обороне не умеет, то сегодня был уверен что он хоть на 5 минут но выйдет, а его даже в запасе нет!)
    3_DEIVID
    3_DEIVID
    18 июня в 17:11
    Берг никакущий, абсолютно инородное тело.
    3_DEIVID
    3_DEIVID
    18 июня в 17:08
    Го... матчи Питеру всучили.
    makkie
    makkie
    18 июня в 16:55
    Что за Черчесов тренирует Швецию?
    Вместо резвого и забивного Ларссона выпускает в атаку шведского Жиркова - Берга 🤦‍♂️
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ LOpp (раскрыть)
    18 июня в 16:55
    Спасибо за инфу дружище.👍.
    Ravshan878
    Ravshan878
    18 июня в 16:54
    Что то шведов не узнаю.Толи испанцы выжили до капли силы. Толи Словакия не даёт разгоняться.
    Правда тут
    Правда тут
    18 июня в 16:53
    Самый скучный тайм что я увидел на евро пока...
    Лакшери
    Лакшери
    18 июня в 16:47
    Очень скучно. Прям зря смотрел
    LOpp
    LOpp ответ Ravshan878 (раскрыть)
    18 июня в 16:44, ред.
    Спартаковский Ларссон в заявку не попал
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