Тренер «Балтики» Талалаев заявил о желании поработать в Европе

18 октября 2025, 14:02

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев хотел бы поработать в Европе после достижения результатов в чемпионате России по футболу.

«Балтика» после 11 туров набрала 20 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Конечно, амбиции попробовать себя в Европе остаются внутри. Надо добиться определенных результатов в России, а потом, конечно, попробовать в Европе. Мне очень много дала работа в Армении. Год, проведенный там, стоит, наверное, трех или пяти где-то еще. Думаю, что если и ехать в Европу, то уже с конкретным умением давать результат.

Талалаеву 53 года, он возглавил «Балтику» в сентябре 2024 года. В прошлом сезоне калининградская команда под его руководством стала победителем второго по силе дивизиона чемпионата России и вышла в РПЛ. Ранее в элитном дивизионе Талалаев руководил нижегородской «Волгой», подмосковными «Химками», самарскими «Крыльями Советов», грозненским «Ахматом», московским «Торпедо», а также исполнял обязанности главного тренера «Ростова». В сезоне-2017/2018 он занимал должность главного тренера ереванского «Пюника».

Termez Zidan
Termez Zidan
18 октября в 18:13
Талалаев можешь границу перейти через Калининград,рядышком Европа и вперёд покорять Да лигу ,Бундеслигу,Премьер Лигу. И лишь бы ты в конце в шестой палате не очутился бы
пират Елизаветы
пират Елизаветы
18 октября в 16:15
все ждут когда же уволят Аморима))
Талалаев не промах
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
18 октября в 16:04
Заяц во хмелю...
Варвар7
Варвар7
18 октября в 15:14, ред.
"Вчера год работы в Армении стоял 3 , а сегодня уже 5 не иначе"...)
Nigmann
Nigmann
18 октября в 15:14
Насмешил .
sv_1969
sv_1969
18 октября в 14:53
Год за пять в Армении это сильно сказано)))
sihafazatron
sihafazatron
18 октября в 14:47
После Армении и Рпл за ним наверно уже очередь европейских клубов выстроилась))
CCCP1922
CCCP1922
18 октября в 14:43
Интересно, что он считает определённым результатом? Не нравится мне его настроение. Видимо у Балтики мало надежды на поддержку руководителей Калининградской области в обеспечении устойчивого финансирования и дальнейшем развитии клуба. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 октября в 14:34
Рано ему ещё в Европу. Если только куда-нить в Эстонию...
