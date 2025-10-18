Тренер «Балтики» Талалаев заявил о желании поработать в Европе

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев хотел бы поработать в Европе после достижения результатов в чемпионате России по футболу.
«Балтика» после 11 туров набрала 20 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Конечно, амбиции попробовать себя в Европе остаются внутри. Надо добиться определенных результатов в России, а потом, конечно, попробовать в Европе. Мне очень много дала работа в Армении. Год, проведенный там, стоит, наверное, трех или пяти где-то еще. Думаю, что если и ехать в Европу, то уже с конкретным умением давать результат.
Талалаеву 53 года, он возглавил «Балтику» в сентябре 2024 года. В прошлом сезоне калининградская команда под его руководством стала победителем второго по силе дивизиона чемпионата России и вышла в РПЛ. Ранее в элитном дивизионе Талалаев руководил нижегородской «Волгой», подмосковными «Химками», самарскими «Крыльями Советов», грозненским «Ахматом», московским «Торпедо», а также исполнял обязанности главного тренера «Ростова». В сезоне-2017/2018 он занимал должность главного тренера ереванского «Пюника».