Тренер «Балтики» Талалаев заявил о желании поработать в Европе

18 октября 2025, 14:02

Главный тренер калининградской «Балтики» хотел бы поработать в Европе после достижения результатов в чемпионате России по футболу.

«Балтика» после 11 туров набрала 20 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

Конечно, амбиции попробовать себя в Европе остаются внутри. Надо добиться определенных результатов в России, а потом, конечно, попробовать в Европе. Мне очень много дала работа в Армении. Год, проведенный там, стоит, наверное, трех или пяти где-то еще. Думаю, что если и ехать в Европу, то уже с конкретным умением давать результат.