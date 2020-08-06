|
1 : 0
завершен
вчера, 22:00
1 - 1
Первый матч
|
Стадион Мулинекс (Вулверхэмптон)
|Хименес Рауль
|1:0(П)
|9’
|Моутинью Жоау
|38’
|45+1’
|Цимикас Константинос
|45+4’
|Ба Уссейн
|Поденсе Даниэл
|71’
|75’
|Папе Абу Сиссе
|Хименес Рауль
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Винагре Рубен
|Кастро Хонни
|17’
|46’
|Фортунис Константинос
|Бухалакис Андреас
|46’
|Ранджелович Лазар
|Масурас Гиоргос
|Жота Диого
|Траоре Адама
|57’
|65’
|Алан
|Камара Мохаммед
|82’
|Кафу
|Гильерме
|
|12
|Удары по воротам
|16
|
|
|4
|Удары в створ
|5
|
|
|17
|Фолы
|9
|
|
|7
|Угловые
|2
|
|
|1
|Офсайды
|3
|
|
|35%
|Владение мячом
|65%
|
|
|5
|Cэйвы
|3
|
|
|3
|Предупреждения
|3
|
Но в целом игра понравилась, команды были достойны друг друга.
Но в целом игра понравилась, команды были достойны друг друга.
Удачи Вулвз!
Удачи Вулвз!