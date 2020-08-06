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Вулверхэмптон - Олимпиакос
Севилья - Рома
Байер - Рейнджерс
Базель - Айнтрахт

Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон против Олимпиакос

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    Голы
    Хименес Рауль 1:0(П) 9’
    Наказания
    Моутинью Жоау 38’
    45+1’ Цимикас Константинос
    45+4’ Ба Уссейн
    Поденсе Даниэл 71’
    75’ Папе Абу Сиссе
    Хименес Рауль 90+4’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Винагре Рубен Кастро Хонни 17’
    46’ Фортунис Константинос Бухалакис Андреас
    46’ Ранджелович Лазар Масурас Гиоргос
    Жота Диого Траоре Адама 57’
    65’ Алан Камара Мохаммед
    82’ Кафу Гильерме
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 16
    		4 Удары в створ 5
    		17 Фолы 9
    		7 Угловые 2
    		1 Офсайды 3
    		35% Владение мячом 65%
    		5 Cэйвы 3
    		3 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston ответ Evilhuman (раскрыть)
    сегодня в 03:01
    МЮ думаю кубок ЛЕ заберет
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 02:15
    Очень увлекательный матч получился. Честно говоря, думал , что у англичан особых проблем не возникнет, но не тут то было. Олимпиакос играл на равных , а к концу матча просто прижал соперника, не хватило точного завершающего удара. В целом игра была ничейная, но грубейшая и глупейшая ошибка вратаря привела греков к поражению.
    Но в целом игра понравилась, команды были достойны друг друга.
    Дон Диего
    Дон Диего ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 02:14
    Теперь Лион должен поддать газику
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    сегодня в 02:12
    Волки не пройдут
    kotmyshka
    kotmyshka
    сегодня в 00:52
    Севилья, пожалуй, посильнее будет, но мячик круглый...
    Evilhuman
    Evilhuman
    сегодня в 00:28
    Ну вот похоже в паре волки и Севильи и выявится будущий победитель
    Шишанутый
    Шишанутый ответ d_fincher (раскрыть)
    сегодня в 00:26
    Пенальти по делу был поставлен. Какие могут быть вопросы?! Вратарь его сам себе привез в глупой ситуации толкнув форварда в спину. А у гола там какой то микроскапический оффсайд высмотрели. Это все из за тупого Вара, так бы судья его засчитал. Вы же сами хотели Вар? Вот и получайте! Олимпикос сыграл лучше чем я от него ожидал но все равно Вулверхемтон его прошол. Их команда классом повыше и результат справедливый.
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    сегодня в 00:24
    Победителей не судят!
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus
    сегодня в 00:21
      d_fincher
      d_fincher ответ Шишанутый (раскрыть)
      сегодня в 00:19, ред.
      На деле: выползли дальше при помощи пенальти и отмененного у греков гола. Никто никого не прихлопнул. Как обычно, команда более влиятельной страны имеет бОльший вес.
      Wolverhampton
      Wolverhampton ответ Маgоmеd Аydаmirоv (раскрыть)
      сегодня в 00:17
      Микро офсайд был.
      Маgоmеd Аydаmirоv
      Маgоmеd Аydаmirоv
      вчера в 23:58
      Жаль Олимпиакоса, чистый гол отменили судьи.. судья на мыло..спас англичан 16ь..
      Evilhuman
      Evilhuman
      вчера в 22:39
      Гол греков то скорее честный, но кто-то эти миллиметры углядел
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 22:18
      Хороший футб, но Севилья покруче
      Wolverhampton
      Wolverhampton
      вчера в 22:10
      Гол!!!
      G12ridul
      G12ridul
      вчера в 21:54
      Хозяева.
      A.S.A
      A.S.A
      вчера в 21:50
      поддержим Волков
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 21:00
      Хозяева
      ФорвардЪ
      ФорвардЪ
      вчера в 20:49
      Вулверхэмптон
      kotmyshka
      kotmyshka
      вчера в 20:07
      DXTK
      DXTK
      вчера в 19:46
      Давайте волчата покусайте греков.......
      Шишанутый
      Шишанутый
      вчера в 17:34
      Греков тут конечно прихлопнут они волкам не какие не соперники. Вулверхемтон это сильный клуб и относится к одним из фаворитов турнира. У них есть крутые португальские игроки которые делают результат и толковый тренер-португалец сколотивший из них крепкий калектив. Это не тепичная английская бей-беги команда у них есть свой стиль. Жду тут разгрома! 3-0
      Groove000
      Groove000
      вчера в 11:50
      Греки предпочтительнее выглядят, все-таки выбили пушкарей из турнира. Да и волки в концовке сезона АПЛ выглядели как-то блекло
      Сергей Кравченко
      Сергей Кравченко
      вчера в 03:43
      Англичане играют дома, этим всё сказано.
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston
      03 августа в 00:21
      Олимпиакос пройдет
      Wolverhampton
      Wolverhampton
      02 августа в 04:41
      Надо проходить Греков.
      Удачи Вулвз!
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