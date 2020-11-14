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3 : 1
завершен
вчера, 22:45
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Стадион Ред Булл Арена
|12’
|0:1
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Яремчук Роман
ассистент Зубков Александр
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Сане Лерой
ассистент Горецка Леон
|1:1
|23’
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Вернер Тимо
ассистент Горецка Леон
|2:1
|33’
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Вернер Тимо
ассистент Гинтер Маттиас
|3:1
|64’
|Рюдигер Антонио
|29’
|44’
|Малиновский Руслан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|69’
|Макаренко Евгений
|Степаненко Тарас
|74’
|Михайличенко Богдан
|Зубков Александр
|75’
|Мораес Жуниор
|Яремчук Роман
|Брандт Юлиан
|Вернер Тимо
|76’
|Вальдшмидт Лука
|Сане Лерой
|86’
|86’
|Харатин Игорь
|Зинченко Александр
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|20
|Удары по воротам
|6
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|6
|Удары в створ
|1
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|11
|Фолы
|12
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|9
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|3
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|0
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|1
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Не все же немцам выиграть. Щас кстати французы напрягают, как 10 лет назад Испания. Не люблю гегемонию. Хочется разнообразия.
Не все же немцам выиграть. Щас кстати французы напрягают, как 10 лет назад Испания. Не люблю гегемонию. Хочется разнообразия.
Не помню кто это сказал)
Не помню кто это сказал)
В общем Шева делает свою работу из наших деревях строит довольно крепкого середняка в Европе.
В следующей игре не проиграть швейцарам и будет все тип-топ.
В общем Шева делает свою работу из наших деревях строит довольно крепкого середняка в Европе.
В следующей игре не проиграть швейцарам и будет все тип-топ.