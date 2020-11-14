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Германия - Украина
Сан-Марино - Гибралтар
Мальта - Андорра
Латвия - Фарерские острова
Азербайджан - Черногория
Кипр - Люксембург
Швейцария - Испания
Португалия - Франция
Швеция - Хорватия

Текстовая онлайн трансляция матча Германия против Украина

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    Голы
    12’ 0:1 Яремчук Роман
    ассистент Зубков Александр
    Сане Лерой
    ассистент Горецка Леон     		1:1 23’
    Вернер Тимо
    ассистент Горецка Леон     		2:1 33’
    Вернер Тимо
    ассистент Гинтер Маттиас     		3:1 64’
    Наказания
    Рюдигер Антонио 29’
    44’ Малиновский Руслан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    69’ Макаренко Евгений Степаненко Тарас
    74’ Михайличенко Богдан Зубков Александр
    75’ Мораес Жуниор Яремчук Роман
    Брандт Юлиан Вернер Тимо 76’
    Вальдшмидт Лука Сане Лерой 86’
    86’ Харатин Игорь Зинченко Александр
    Статистика
    		 20 Удары по воротам 6
    		6 Удары в створ 1
    		11 Фолы 12
    		9 Угловые 2
    		3 Офсайды 3
    		55% Владение мячом 45%
    		0 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:33
    Всё таки Германия и Украина это разные уровни! Вернер дубль сделал, а Горецка дубль по голевым передачам. И это всё сделало Германию единоличным лидером группы. Впереди непростой матч в заключительном туре против Испании, который определит победителя группы. У Германии неплохие шансы на выход в плей-офф! А вот Украине нужно будет сражаться с Швейцарией, чтоб не вылететь.
    Физручини
    Физручини
    сегодня в 01:21
    Идет 4 минута матча Германия-Украина, а немцы уже ведут пленных
    VV V
    VV V
    сегодня в 01:06
    Гыканые укрбыдлохлопчики играют только за сало, так как в укрполустране денег нет совсем,поэтому с них нет спроса.
    Klaus-S
    Klaus-S ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 01:01
    Линекер сказал. )
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответ Иоанн Рюрикович Грозный (раскрыть)
    сегодня в 00:58
    Князь о чём ты говоришь, какая игра у свидомых, при стольких травмированных у немцев? Сейчас слушаю Лёва по ZDF, и что-то не слышу, чтобы он восторгался рагулями....
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 00:50
    Украина не плохо контратакует,не много не хватает класса исполнения,три штанги было
    LOpp
    LOpp ответ 10 Seconds to Mars (раскрыть)
    сегодня в 00:49
    Ну всякое бывает))
    Не все же немцам выиграть. Щас кстати французы напрягают, как 10 лет назад Испания. Не люблю гегемонию. Хочется разнообразия.
    10 Seconds to Mars
    10 Seconds to Mars ответ dimagas2 (раскрыть)
    сегодня в 00:49
    да мы и до Шевы были середняками, теперь скорее строит из нас команду типа той же Швейцарии, которая сильнее обычного середняка, но слабее грандов.
    10 Seconds to Mars
    10 Seconds to Mars ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 00:46
    ага, особенно как на ЧМ 2018 или в прошлой лиги нации))
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart
    сегодня в 00:46
    Умиляет, как рагули ищут себе оправдания на фоне совершенно бездарной немецкой сборной. Но, даже такая немецкая команда- на одной ноге раскатала свидомых.....
    10 Seconds to Mars
    10 Seconds to Mars
    сегодня в 00:45
    Практический худший сценарий состоялся. Наши проиграли, хоть и выдали яркий матч, но Швейцария взяла очки с испанцами и теперь нас ждёт валидольный матч за выживание. А если проиграют, ну остаётся только пенять на ковид.
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    сегодня в 00:42
    Украинцы - красавцы. Играют красиво. Здорово комбинируют, мяч не передерживают. Все красиво, в короткий, средний пас. На вынос не играют. Приятно на них смотреть. За ними будущее. То что, это лучшая сборная из бывшего СССР - это без о всяких сомнений! Впрочем, как всегда
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 00:41
    Украина очень достойно смотрелась в матче против Германии, но в футбол играют 11 игроков, а побеждают всегда немцы))
    Не помню кто это сказал)
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 00:37, ред.
    Игра получилась довльно позитивная,немцы дали много шансов нам,но кто доктор что не могем забить.
    В общем Шева делает свою работу из наших деревях строит довольно крепкого середняка в Европе.
    В следующей игре не проиграть швейцарам и будет все тип-топ.
    vastudio
    vastudio ответ Иоанн Рюрикович Грозный (раскрыть)
    сегодня в 00:36
    Это о власовцах?)))
    Маgоmеd Аydаmirоv
    Маgоmеd Аydаmirоv
    сегодня в 00:28
    Украина могла их наказать..немцы слишком расслабленно играют .. недооценивают силы украинской сборной..
    Маgоmеd Аydаmirоv
    Маgоmеd Аydаmirоv
    сегодня в 00:27
    Немцы на классе раскатали Украину...но без проблем не получилось, но всё же побеждают..3-1
    Klaus-S
    Klaus-S
    сегодня в 00:24, ред.
    Ппц... Третья штанга у Украины за матч. Если против немцев ещё и не везёт, то шансов немного.
    Иоанн Рюрикович Грозный
    Иоанн Рюрикович Грозный ответ dimagas2 (раскрыть)
    сегодня в 00:24
      dimagas2
      dimagas2
      сегодня в 00:23
      Ну это уже не смешно,3-я штанга за игру.
      dimagas2
      dimagas2
      сегодня в 00:17
      Снова штанга!Да сколько можно уже))))
      KLUNIO-INTER
      KLUNIO-INTER
      сегодня в 00:16
      а что тут делают адепты бункерного
      Klaus-S
      Klaus-S ответ dimagas2 (раскрыть)
      сегодня в 00:13
      Некем усилить игру со скамейки. Ярмола с Циганковым заболели на корону.
      Иоанн Рюрикович Грозный
      Иоанн Рюрикович Грозный ответ dimagas2 (раскрыть)
      сегодня в 00:09
      Даже я соглашусь. Хорошо играют, не ожидал. Пусть и против эксперементального состава немчуры. Неплохую игру поставил Жувченка
      dimagas2
      dimagas2
      сегодня в 00:05
      3-1 это уже наверно все.Хотя за игру не стыдно.
      Иоанн Рюрикович Грозный
      Иоанн Рюрикович Грозный
      сегодня в 00:05
      Аха-ха), жаль что не 11:1, а уже наиграли немцы на разгромный счёт.
      dimagas2
      dimagas2 ответ Klaus-S (раскрыть)
      вчера в 23:58
      Играют наши в слабых чемпионатах,вот и не хватает техники,темпа и тд.
      Klaus-S
      Klaus-S
      вчера в 23:57
      И играют неплохо, но чуть- чуть постоянно не хватает.
      dimagas2
      dimagas2
      вчера в 23:54
      Блин штанга,жалко что не забили,Нойер уже не успевал.
      Иоанн Рюрикович Грозный
      Иоанн Рюрикович Грозный
      вчера в 23:47
      Скакать это удел рогульни, пусть даже всего 10 секунд, аха-ха)
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