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1 : 1
завершен
12 июля 2020, 16:30
воскресенье
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Стадион РЖД Арена (Москва)
Телетрансляция: «Матч Премьер»
|39’
|0:1(П)
|Фомин Даниил
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Фарфан Джефферсон
ассистент Мариу Жоау
|1:1
|81’
|Мурило Серкейра
|38’
|43’
|Урунов Остон
|Крыховяк Гжегож
|50’
|52’
|Сухов Александр
|72’
|Бизяк Ловро
|Жемалетдинов Рифат
|74’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Жемалетдинов Рифат
|Мурило Серкейра
|46’
|Рыбчинский Дмитрий
|Миранчук Антон
|46’
|Фарфан Джефферсон
|Живоглядов Дмитрий
|70’
|Сулейманов Тимур
|Эдер
|70’
|74’
|Емельянов Данила
|Бизяк Ловро
|Кверквелия Соломон
|Чорлука Ведран
|90+2’
|90+2’
|Вомбергар Андрес
|Козлов Андрей
|90+2’
|Тилль Оливье
|Урунов Остон
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|15
|Удары по воротам
|9
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|7
|Удары в створ
|8
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|12
|Фолы
|11
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|10
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|2
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|65%
|Владение мячом
|35%
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|7
|Cэйвы
|6
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|3
|Предупреждения
|3
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