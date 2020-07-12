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Локомотив - Уфа
ЦСКА - Рубин
Динамо - Крылья Советов
Оренбург - Ростов
Краснодар - Урал

Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив против Уфа

Локомотив Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) 1:1 Логотип футбольный клуб Уфа Уфа
Локомотив
Уфа
Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)
1 : 1
завершен
12 июля 2020, 16:30
воскресенье
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Логотип футбольный клуб Уфа
Россия. Премьер-Лига 2019/2020, 28 тур
Стадион РЖД Арена (Москва)
Телетрансляция: «Матч Премьер»
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    Голы
    39’ 0:1(П) Фомин Даниил
    Фарфан Джефферсон
    ассистент Мариу Жоау     		1:1 81’
    Наказания
    Мурило Серкейра 38’
    43’ Урунов Остон
    Крыховяк Гжегож 50’
    52’ Сухов Александр
    72’ Бизяк Ловро
    Жемалетдинов Рифат 74’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Жемалетдинов Рифат Мурило Серкейра 46’
    Рыбчинский Дмитрий Миранчук Антон 46’
    Фарфан Джефферсон Живоглядов Дмитрий 70’
    Сулейманов Тимур Эдер 70’
    74’ Емельянов Данила Бизяк Ловро
    Кверквелия Соломон Чорлука Ведран 90+2’
    90+2’ Вомбергар Андрес Козлов Андрей
    90+2’ Тилль Оливье Урунов Остон
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 9
    		7 Удары в створ 8
    		12 Фолы 11
    		10 Угловые 4
    		0 Офсайды 2
    		65% Владение мячом 35%
    		7 Cэйвы 6
    		3 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    амурец
    амурец
    12 июля в 23:49
    Жаль хотелось победы Локо
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    12 июля в 21:39
    Уберите локо из лч, нам будет стыдно
    valt134
    valt134
    12 июля в 20:46
    Вот и Локо притормозил. Зауважал я Башкирию... Спасибо!!!
    berda2003
    berda2003
    12 июля в 20:28
    как здорово заиграл локомотив после ухода сёмина - четвёртая игра без поражений!
    Partisanism .
    Partisanism .
    12 июля в 20:20, ред.
    «Локомотив» нарушил правила в голевой атаке в матче с «Уфой». Игроки неправильно разыграли мяч от ворот
    Гол «Локомотива» в матче РПЛ с «Уфой» (1:1) был забил с нарушением правил.

    После розыгрыша аута мяч от игрока «Уфы» ушел за лицевую линию. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал, что «Локомотив» должен выполнить удар от ворот.

    Хавбек железнодорожников Жоау Мариу после этого отпасовал в штрафную на вратаря Антона Коченкова, но мяч получил защитник Ведран Чорлука. Хорват принял мяч на линии вратарской и не вошел в ее площадь, после чего просто продолжил движение с мячом.

    Согласно правилам, после касания мяча вводящий не может касаться его повторно.

    Гол Фарфана нельзя было засчитывать: перед этим судья назначил от ворот, а Чорлука просто взял мяч и побежал с ним вперед
    мангo
    мангo ответ Евгений Быстров (раскрыть)
    12 июля в 20:17
    Редактора перевели в модеры . вот тут все и поломалось. Еще год назад было намного живее сейчас все тускло..
    мангo
    мангo
    12 июля в 20:11
    Че-то хиленький багаж у Палыча едва хватило на ничью. )) Ханчаренко вон на багаже Слуцв Реал дербанил.
    мангo
    мангo ответ Kuvkil (раскрыть)
    12 июля в 20:05
    А как же багаж Семина ?)
    нечитайло
    нечитайло
    12 июля в 19:52
    Слабоки
    Паровозов
    Паровозов
    12 июля в 19:51
    Надеюсь Николич это временный пассажир и в конце сезона мы с ним попрощаемся .
    Анатолий Шевченко
    Анатолий Шевченко ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
    12 июля в 19:50, ред.
    А кто из правительства у вас главный? Локо на 3е место?
    Wolf77785
    Wolf77785 ответ Евгений Быстров (раскрыть)
    12 июля в 19:40
    Согласен,с каждым годом, всё хуже и хуже!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    12 июля в 19:39
    С "Уфой" что то происходит....
    8 игр - без поражений....
    STVA 1
    STVA 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    12 июля в 19:29
    Стату гляньте! Уфа 9 ударов и 8 в створ!!!На удар в створ больше чем у Локо!Да процент владения 35 , но тактика игры Уфы не подразумевает владение как у той же Барсы!Да и играли в гостях...В от на счет Локо согласен!
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров ответ Wolf77785 (раскрыть)
    12 июля в 19:16
    Это точно.Вообще сайт г...стал,перестали результат матча выносить в отдельную новость с информацией о составах,голах и набранных очках и местах.Я считаю,что это полное неуважение к "обитателям" данного сайта.Я здесь уже более 10 лет.
    Брулин
    Брулин
    12 июля в 19:04
    Всё просто-карма Кикнадзе
    artsinalex
    artsinalex
    12 июля в 19:03
    Если Лёня Качалкин не отберёт очки у своих бывших - коней, то скорей всего паровозы просрут 2 место )))
    Wolf77785
    Wolf77785 ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
    12 июля в 19:03, ред.
    так, локо с ручным судьей играют, вот и результаты такие! и вообще-то Зенит до этого 5-3 порвал, или уже товарки в счет идут))
    Wolf77785
    Wolf77785
    12 июля в 19:02
    Кто такие тупые заголовки придумывает, Уфа потеряла очки, а не отобрала!
    Kuvkil
    Kuvkil
    12 июля в 19:02
    Николич нулевой, будет уволен за неудовлетворительные результаты команды. Надеюсь и Кикнадзе не выдержит позора и уйдет.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    12 июля в 18:57
    Играл претендент на будущее участие в ЛЧ. Играл ни шатко ни валко, еле ноги передвигал по полю, несмотря на идеальную для футбола погоду. Все последние матчи по полю ползали железнодорожники - черепахи, которые так же будут ползать и в главном турнире Европы. Если туда попадут. Не удивляешься, когда наши "чемпионы" терпят фиаско со средненькими по уровню европейскими командами. Странно было слышать похвалы комментаторов в адрес "Уфы", которая играла ещё хуже. Единственное светлое пятно в этом матче - Остон Урунов из Узбекистана, который несколько раз порадовал лично меня техничной обводкой нескольких соперников.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    12 июля в 18:53
    Молодцы Евсеев и Ко!
    Кошки: "Натаааш! Вадим опять не проиграаал!"
    ).
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
    12 июля в 18:49
    А про свой Спартак и его игры с Зенитом расскажи?
    Армейская душа
    Армейская душа
    12 июля в 18:46
    Жаль Уфа не достояла )))
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
    12 июля в 18:42
    Не придумывай, у них обычно Зенит виноват)
    andrefino13
    andrefino13
    12 июля в 18:42
    Когда вышел Фарфан, даже не сомневался, что забьет, на инстинкте.... Уфа молодцы, потеряли 2 очка, не ваша вина, против Фарфана нат приёма, жаль что вернулся в пустой дом...
    particular
    particular
    12 июля в 18:39
    Команды поделили очки, которые имеют для них разный вес и значимость...
    VAN ARM
    VAN ARM
    12 июля в 18:34
    могло быть красиво)))
    Evilhuman
    Evilhuman
    12 июля в 18:32
    По хорошему Уфа должна была побеждать, но всё равно очередной шанс для быков
    За адекватность
    За адекватность
    12 июля в 18:32
    "Уфа" продолжает ниспровергать авторитеты. "Локо" пока спасает, что конкуренты играют не шатко не валко, стабильностью набора очков не блещут. Ну и Фарфан тонко намекнул руководству, что несмотря на возраст пользу способен приносить поболее Эдера.
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