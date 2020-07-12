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0 : 0
завершен
12 июля 2020, 18:30
воскресенье
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Стадион Газовик (Ростоши)
|Малых Андрей
|19’
|44’
|Антонсен Норманн Матиас
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Заунутдинов Бобур
|Долгов Александр
|46’
|Попов Ивелин
|Логашов Арсений
|68’
|Прошляков Данила
|Шомуродов Элдор
|84’
|Саплинов Александр
|Ионов Алексей
|Козлов Савелий
|Шкофлек Жига
|89’
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|8
|Удары по воротам
|15
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|3
|Удары в створ
|3
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|13
|Фолы
|15
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|0
|Угловые
|2
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|0
|Офсайды
|1
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|30%
|Владение мячом
|70%
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|3
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|1
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Ростов - с обеспечением участия в еврокубках......
Ростов - с обеспечением участия в еврокубках......
Дожимай, Ростовушка!!
Дожимай, Ростовушка!!