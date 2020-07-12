В 38 Климович Андрей Спасений: 3 Пасы: 7 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

З 15 Зотов Георгий Ударов всего: 3 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 10 Пасы: 16 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 90

З 12 Малых Андрей Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

З 3 Сиваков Михаил Отборы: 3 Блоки: 4 Перехваты: 1 Выносы: 8 Пасы: 17 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 90

З 13 Терехов Сергей Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 6 Пасы: 15 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

З 31 Шахов Виталий Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 14 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

З 17 Шкофлек Жига Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 89

П 5 Аюпов Тимур Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 6 Пасы: 21 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

П 32 Кулишев Артем Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 90

П 18 Липовой Данил Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 90

Н 11 Чуканов Андреа Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Руденко Александр

В 99 Штырлов Никита

З 66 Козлов Савелий Минут сыграно: 1

З 24 Криворучко Даниил

З 51 Хорошков Данил

П 33 Бидловский Давид

П 46 Егофаров Рим