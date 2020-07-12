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Оренбург - Ростов
Локомотив - Уфа
ЦСКА - Рубин
Динамо - Крылья Советов
Краснодар - Урал

Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург против Ростов

Оренбург Логотип футбольный клуб Оренбург 0:0 Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону) Ростов
Оренбург
Ростов
Логотип футбольный клуб Оренбург
0 : 0
завершен
12 июля 2020, 18:30
воскресенье
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Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)
Россия. Премьер-Лига 2019/2020, 28 тур
Стадион Газовик (Ростоши)
Ставки на футбольные матчи
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BetCity 4.20 3.90 1.83
Fonbet 14.00 1.22 6.30
Мелбет 4.14 3.94 1.87
 
 
 
 
 
 
 
Наказания
Малых Андрей 19’
44’ Антонсен Норманн Матиас
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Заунутдинов Бобур Долгов Александр
46’ Попов Ивелин Логашов Арсений
68’ Прошляков Данила Шомуродов Элдор
84’ Саплинов Александр Ионов Алексей
Козлов Савелий Шкофлек Жига 89’
Статистика
 8 Удары по воротам 15
3 Удары в створ 3
13 Фолы 15
0 Угловые 2
0 Офсайды 1
30% Владение мячом 70%
3 Cэйвы 3
1 Предупреждения 1
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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Аксинья (раскрыть)
13 июля в 12:35
Полностью соглашусь, более того, никогда не считал Гинера святым. И в этой истории, и в истории с Егоровым. Но в ситуации с короной вина клуба более чем очевидна. Катались все кто куда хотел, хотя ситуация в Ростове была, да и сейчас не ахти. У меня приятель живёт у старого аэропорта
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
12 июля в 21:53
Ещё ра повторю, мне Ростов очень симпатичен. Может я далёк от интриг. А ваши власти поддерживают команду? Ведь практически все в РПЛ получают деньги из бюджета. В прошлые годы помню как не давали лицензию
Аксинья
Аксинья ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
12 июля в 21:38
Ну тебе как армейскому болеле простительно и не знать хотя бы и такое, что например в не столь и далеком 2014 году фк "Ростов" выиграв Кубок России не был допущен РФСом к Еврокубкам, забыл по каким там неурядицам...И лишь только после того как фк "Ростов" добился лицензирования от УЕФА было получено добро и от РФС на участие в е_Еврокубках...Ну а уж слова Гинера после Ростовского серебра в чемпе, что лучше бы на месте ростовчан нужно ставить Зенит ты должен помнить ))
kts
kts
12 июля в 21:38, ред.
Соккер в своем стиле. Вместо заголовка Ростов в еврокубках - Ростов не справился...
berda2003
berda2003
12 июля в 21:37
опять ростов сдох. может быть, и правда, разогнать этих руководителей?
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
12 июля в 21:35
Анатолий мне не чего тебе сказать,ты считаешь что мы все болельщики Ростова параноики?Да нас душат все,начиная РФС и заканчивая прямым вмешательством в спорт сильных мира сего.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ Аксинья (раскрыть)
12 июля в 21:31
Прикидывается как будто не понимает))))
нечитайло
нечитайло
12 июля в 21:31
Ну как же так
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
12 июля в 21:30, ред.
что ты не понимаешь?То что места за попадание в Европу должны занимать столичные команды или ты не понимаешь что ни какого спортивного принципа в нашем футболе нет?!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
12 июля в 21:21
Линцензия УЕФА у фк Ростова кость в горле РФС, вспомним прошлые года РостоввРПЛ трудно проходил Лицензирование,в 2014 тогда Кубок взяли тоже, хотели Ростов снять с ЛЕ,и уже кандидат былнасмену,но Лозанна показала иначе,не всё так гладко в нашем Королевстве, а напомнить когдавЛЧ попали на ковре у Путина обсуждали
beefs
beefs
12 июля в 21:20
у Ростова одно и тоже каждый год...
Брулин
Брулин
12 июля в 21:14
Пока что нечем и частично некем побеждать, в команде разбалансировка по физике и составу. Нужно набраться терпения.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ice van Reed (раскрыть)
12 июля в 21:06
Я не понял. Лицензия УЕФА, а причём РФС?
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
12 июля в 20:54
Впервые с первого раза прошел лицензирование УЕФА!Такой наглости РФС ещё не знал,пощечина просто!
Аксинья
Аксинья ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
12 июля в 20:49, ред.
Когда "Ростов" топчется в средине таблицы и ниже оной то у него все в порядке, но стоит подняться в верхнюю часть таблицы так начинаются финансовые, лицензионные, мельдоневые и прочие неурядицы и так из года в год...Может ты считаешь что это случайные совпадения?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 июля в 20:45
Оренбург - с первыми очками после 7-ми поражений подряд.....
Ростов - с обеспечением участия в еврокубках......
Ice van Reed
Ice van Reed ответ cska vperiod (раскрыть)
12 июля в 20:45
Дваждыпауза любого расстроит! Тут и возраст ведущих скрипок команды сказывается!
cska vperiod
cska vperiod
12 июля в 20:42
Валера совсем расстроился после рестарта.
pomor 445
pomor 445 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
12 июля в 20:42
Если бы строго соблюдал медицинский регламент, то не пришлось бы валить на РФС просчёты авантюриста Карпина.
vitalik dobroy
vitalik dobroy
12 июля в 20:40, ред.
Ростов с задачей минимум справился. Играл по физическим возможностям команды. С пятым местом в таблице!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
12 июля в 20:40
Я искренне переживал за Ростов и желал ему удачи. Скажи ка мне, а что конкретно сделал РФС против Ростова?
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
12 июля в 20:35
Ростов справился с РФС и по итогам чемпионата обеспечил себе участие в Евролиге,пускай и с отборочных матчей!Поздравляю всех ростовчан!!!!
волгодон 2
волгодон 2
12 июля в 20:33
дела идут неважно
112910415
112910415
12 июля в 20:21
печально для Ростова ..
Таганский
Таганский
12 июля в 20:15, ред.
Эээхх, очень рядом..
Дожимай, Ростовушка!!
Ice van Reed
Ice van Reed
12 июля в 20:11
Кто-то говорил,что Ростов играет автобусом Оренбург играет Британским автобусом!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Ravshan878 (раскрыть)
12 июля в 19:56
Надеюсь помог!
Ravshan878
Ravshan878 ответ Ice van Reed (раскрыть)
12 июля в 19:54
Спасибо за инфу. )
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Ravshan878 (раскрыть)
12 июля в 19:43, ред.
http://liveball6.ml/match/147247 если есть защита от рекламы на ПК просто зайдите инкогнито
Ravshan878
Ravshan878
12 июля в 19:39
Всем привет. Трансляцию не могу найти.Кто знает скиньте пожалуйста ссылку.
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