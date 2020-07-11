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1 : 0
завершен
11 июля 2020, 23:00
суббота
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Стадион Ванда Метрополитано (Мадрид)
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Коста Диего
ассистент Карраско Янник
|1:0
|74’
|Савич Стефан
|11’
|45+1’
|Барраган Антонио
|Эрмосо Марио
|57’
|80’
|Феддаль Зухаир
|90+3’
|Эмерсон
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ариас Сантьяго
|Триппьер Киран
|42’
|43’
|Педраса Альфонсо
|Гуардадо Андрес
|Витоло
|Ньигес Сауль
|55’
|Карраско Янник
|Льоренте Маркос
|55’
|Коста Диего
|Мората Альваро
|55’
|Фелипе
|Корреа Анхель
|61’
|70’
|Эмерсон
|Барраган Антонио
|70’
|Хоакин
|Карвалью Вильям
|83’
|Борха Иглесиас
|Морон Лоренцо
|83’
|Тельо Кристиан
|Морено Алехандро
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|9
|Удары по воротам
|21
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|4
|Удары в створ
|3
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|10
|Фолы
|10
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|2
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|1
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|37%
|Владение мячом
|63%
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|3
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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