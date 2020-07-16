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1 : 2
завершен
16 июля 2020, 22:00
четверг
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Стадион Камп Ноу (Барселона)
|15’
|0:1
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Арнаис Хосе
ассистент Эступиньян Первис
|Месси Лионель
|1:1
|62’
|90+4’
|1:2
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Торрес Роберто
ассистент Кике Барха
|Семеду Нелсон
|54’
|Ракитич Иван
|57’
|63’
|Эступиньян Первис
|Пике Жерар
|69’
|Фирпо Эктор
|75’
|77’
|Энрик Гальего
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Ойер
|Брашанац Дарко
|Видаль Артуро
|Семеду Нелсон
|59’
|Суарес Луис
|Брейтуэйт Мартин
|59’
|Бускетс Серхио
|Ракитич Иван
|67’
|70’
|Кике Барха
|Адриан Лопес
|71’
|Энрик Гальего
|Арнаис Хосе
|Де Йонг Френки
|Пуч Рикард
|79’
|Альба Жорди
|Фирпо Эктор
|79’
|85’
|Торрес Роберто
|Монкайола
|90+2’
|Тони Лато
|Эступиньян Первис
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|18
|Удары по воротам
|9
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|2
|Удары в створ
|5
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|7
|Фолы
|14
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|10
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|1
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|79%
|Владение мячом
|21%
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|3
|Cэйвы
|1
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|4
|Предупреждения
|1
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|0
|Удаления
|1
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Нужна чистка состава.
Суарес,Пике,Умтити,Фирпо,Брейтуэйт,Дембеле,Гризманн,Коутиньо - это все балласт.
Да и Месси честно говоря уже далеко не тот,во многих матчах только портит игру...
Нужен ТРЕНЕР,который создаст новую команду!
Нужна чистка состава.
Суарес,Пике,Умтити,Фирпо,Брейтуэйт,Дембеле,Гризманн,Коутиньо - это все балласт.
Да и Месси честно говоря уже далеко не тот,во многих матчах только портит игру...
Нужен ТРЕНЕР,который создаст новую команду!
Теперь, как в сборной Аргентины.
Теперь, как в сборной Аргентины.
вчера в 21:07
Нельзя недооценивать Осасуну.
Было ощущение, что Осасуна как минимум не проиграет (поставил X2 на этом сайте), команда неслабая и к тому же Барселона сейчас в довольно скверном состоянии. Закономерный и заслуженный результат для Барселоны, как в этом матче так и в этом сезоне. Хотя если бы Атлетико не сыграл столько матчей вничью, Барселона была бы ниже, то же можно сказать и про Севилью.
вчера в 21:07
Нельзя недооценивать Осасуну.
Было ощущение, что Осасуна как минимум не проиграет (поставил X2 на этом сайте), команда неслабая и к тому же Барселона сейчас в довольно скверном состоянии. Закономерный и заслуженный результат для Барселоны, как в этом матче так и в этом сезоне. Хотя если бы Атлетико не сыграл столько матчей вничью, Барселона была бы ниже, то же можно сказать и про Севилью.