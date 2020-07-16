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Барселона - Осасуна
Эйбар - Вальядолид
Атлетик - Леганес
Бетис - Алавес
Сельта - Леванте
Хетафе - Атлетико
Мальорка - Гранада
Реал - Вильярреал
Реал Сосьедад - Севилья
Валенсия - Эспаньол

Текстовая онлайн трансляция матча Барселона против Осасуна

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Голы
15’ 0:1 Арнаис Хосе
ассистент Эступиньян Первис
Месси Лионель 1:1 62’
90+4’ 1:2 Торрес Роберто
ассистент Кике Барха
Наказания
Семеду Нелсон 54’
Ракитич Иван 57’
63’ Эступиньян Первис
Пике Жерар 69’
Фирпо Эктор 75’
77’ Энрик Гальего
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Ойер Брашанац Дарко
Видаль Артуро Семеду Нелсон 59’
Суарес Луис Брейтуэйт Мартин 59’
Бускетс Серхио Ракитич Иван 67’
70’ Кике Барха Адриан Лопес
71’ Энрик Гальего Арнаис Хосе
Де Йонг Френки Пуч Рикард 79’
Альба Жорди Фирпо Эктор 79’
85’ Торрес Роберто Монкайола
90+2’ Тони Лато Эступиньян Первис
Статистика
 18 Удары по воротам 9
2 Удары в створ 5
7 Фолы 14
10 Угловые 2
2 Офсайды 1
79% Владение мячом 21%
3 Cэйвы 1
4 Предупреждения 1
0 Удаления 1
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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
17 июля в 12:28
Всё к этому шло. Сливают и тренера и президента. Думаю в конце сезона будет большая взбучка =)
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
17 июля в 11:48
Насколько же безвольно Барса провела этот сезон!
Нужна чистка состава.
Суарес,Пике,Умтити,Фирпо,Брейтуэйт,Дембеле,Гризманн,Коутиньо - это все балласт.
Да и Месси честно говоря уже далеко не тот,во многих матчах только портит игру...
Нужен ТРЕНЕР,который создаст новую команду!
Raamtvall
Raamtvall ответ заDOOMчивый (раскрыть)
17 июля в 09:56
Не нужно. Пусть балет гниёт - заслужили. Столько грязи только из-за них в мировом футболе в последние годы...
Raamtvall
Raamtvall
17 июля в 09:55
Ой бедненькие. Закупили удаление у соперника - всё равно не помогло, Осасуна как детям второй мяч положила.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Kirgudu (раскрыть)
17 июля в 07:48
один забил Осасуне,а другой Сассуле даже не смог - пора эту сладкую парочку на пенсию,причём уже давно они себя изжили и мешают другим прогрессировать.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
17 июля в 07:46, ред.
вот вам Сасулло и Осасуны.дали жару грандам.Даже удаление не спасло,совсем дела плохи. Нужен новый Хосеп,который разгонит эту шайку-лейку и воскресит это болото. А может они подсели на тотализаторах,тогда можно на гвоздь вешать бутсы.
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ рус фан (раскрыть)
17 июля в 07:20
Ещё более позорно пропускать мяч о Осасуны играя в большинстве...
Тага Дага
Тага Дага ответ Знатог (раскрыть)
17 июля в 06:56
Скорее всего на ставках. ...
Тага Дага
Тага Дага
17 июля в 06:55
    Знатог
    Знатог
    17 июля в 06:17, ред.
    Это че, в Барселоне некому забивать кроме Месси? У Барселоны какой-то состав полуторный. Или на ставках сыграть решили?
    Пердив зовет
    Пердив зовет
    17 июля в 05:59
      Пердив зовет
      Пердив зовет
      17 июля в 05:44
      бугага, меся осасунел
      -CaНиTaр_Лeсa-_5
      -CaНиTaр_Лeсa-_5
      17 июля в 05:31
      Нормально
      112910415
      112910415
      17 июля в 05:01
      трудно с ней, с Осасуной !
      Kirgudu
      Kirgudu
      17 июля в 04:45
      Король Осасун как всегда ей и забил. Гы-гы.
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      17 июля в 03:22
      Позорный позор.
      Теперь, как в сборной Аргентины.
      Василий 50
      Василий 50
      17 июля в 03:19
      Дома проиграли и кому...
      mortid
      mortid ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
      17 июля в 02:33
      Гном осасун :D пора на пенсию раку :D
      Том Хеннинг Эвребе
      Том Хеннинг Эвребе
      17 июля в 02:28
      Ну да, провальный сезон, второе место, разница 81-38. 24-7-6.Не все так плохо.
      eleven LC
      eleven LC
      17 июля в 02:21
      34-26
      рус фан
      рус фан
      17 июля в 02:11
      каталонским есть к чему стремится, хотя поражение от Осасуны на своем поле в такой ситуации позорно.
      Зидан 1972
      Зидан 1972 ответ Шатаут (раскрыть)
      17 июля в 02:09
      Наверное и сам понял что написал глупость!
      Silent Assassin
      Silent Assassin
      17 июля в 02:09
      Silent Assassin
      вчера в 21:07
      Нельзя недооценивать Осасуну.

      Было ощущение, что Осасуна как минимум не проиграет (поставил X2 на этом сайте), команда неслабая и к тому же Барселона сейчас в довольно скверном состоянии. Закономерный и заслуженный результат для Барселоны, как в этом матче так и в этом сезоне. Хотя если бы Атлетико не сыграл столько матчей вничью, Барселона была бы ниже, то же можно сказать и про Севилью.
      Agamaga
      Agamaga
      17 июля в 01:52
      Очевидно, провальный сезон! Команда нуждается в обновлениях. Надеюсь в след сезоне вернёт себе лидерство!
      30rustam30
      30rustam30
      17 июля в 01:45
      )
      Шатаут
      Шатаут ответ Зидан 1972 (раскрыть)
      17 июля в 01:35, ред.
        Зидан 1972
        Зидан 1972 ответ Шатаут (раскрыть)
        17 июля в 01:29
        Месси по моему всех вокруг боится как заяц, чего его бояться?Его и заметить сложно!
        Шатаут
        Шатаут ответ Зидан 1972 (раскрыть)
        17 июля в 01:22
        Они боятся Месси, так же как и ты...
        Зидан 1972
        Зидан 1972 ответ Шатаут (раскрыть)
        17 июля в 01:19
        Мне они одинаково нравятся ,особенно когда футболисты Барсы вместе удара с выгодной позиций ищут Месси!
        Шатаут
        Шатаут ответ Зидан 1972 (раскрыть)
        17 июля в 01:11
        Президента - да... А Месси - не дождешься... Хотя тебе это очень хочется...
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