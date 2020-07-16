В 13 Сория Давид Голов пропущено: 2 Перехваты: 1 Спасений: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

З 2 Джене Даконам Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 20 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 90

З 4 Кабако Эрик Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

З 15 Кукурелья Марк Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 5 Пасы: 27 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

З 12 Ньом Аллан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 92

З 17 Оливера Мирамонтес Матиас Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 61

П 18 Арамбарри Мауро Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 84

П 20 Максимович Неманья Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 61

П 24 Тимор Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

Н 26 Дуро Хьюго Фолов заработано: 4 Пасы: 8 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 84

Н 7 Хайме Мата Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 60

Запасные игроки

В 30 Лавин Маркос

В 1 Чичисола Леандро

З 28 Поулоло Флоран

З 6 Чема

П 11 Дьеду Амат Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 14

П 8 Портильо Франциско

П 21 Фаджр Файсал Всего навесов: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 14

П 23 Хасон Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 8 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 29

Н 19 Молина Хорхе Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 29