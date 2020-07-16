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0 : 2
завершен
16 июля 2020, 22:00
четверг
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Стадион Колисео Алфонсо Перес (Хетафе)
|54’
|0:1
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Льоренте Маркос
ассистент Карраско Янник
|80’
|0:2
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Партей Томас
ассистент Витоло
|45+4’
|Хименес Хосе
|64’
|Ньигес Сауль
|Молина Хорхе
|68’
|Ньом Аллан
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Родригес Анхель
|Хайме Мата
|60’
|Молина Хорхе
|Максимович Неманья
|61’
|Хасон
|Оливера Мирамонтес Матиас
|61’
|67’
|Партей Томас
|Ньигес Сауль
|75’
|Мората Альваро
|Льоренте Маркос
|77’
|Витоло
|Карраско Янник
|Фаджр Файсал
|Арамбарри Мауро
|84’
|Дьеду Амат
|Дуро Хьюго
|84’
|84’
|Эррера Эктор
|Коста Диего
|84’
|Лемар Тома
|Корреа Анхель
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|15
|Удары по воротам
|11
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|6
|Удары в створ
|3
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|14
|Фолы
|11
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|4
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|4
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|36%
|Владение мячом
|64%
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|1
|Cэйвы
|5
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|1
|Предупреждения
|2
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|1
|Удаления
|0
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