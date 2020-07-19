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1 : 1
завершен
19 июля 2020, 22:00
воскресенье
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Стадион Ванда Метрополитано (Мадрид)
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Коке
ассистент Мората Альваро
|1:0
|30’
|87’
|1:1
|Янузай Аднан
|18’
|Горосабель Андони
|Партей Томас
|45+3’
|90’
|Монреаль Начо
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Барренетчеа Андер
|Горосабель Андони
|46’
|Элустондо Ариц
|Льоренте Диего
|Корреа Анхель
|Партей Томас
|56’
|Карраско Янник
|Коста Диего
|56’
|Фелиш Жоау
|Витоло
|57’
|64’
|Виллиан Жозе
|Исак Александер
|Льоренте Маркос
|Мората Альваро
|65’
|65’
|Порту
|Эдегор Мартин
|Хименес Хосе
|Триппьер Киран
|78’
|78’
|Янузай Аднан
|Ойарсабаль Микель
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|6
|Удары по воротам
|10
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|3
|Удары в створ
|4
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|16
|Фолы
|9
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|2
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|0
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|3
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|2
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