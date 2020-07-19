В 13 Мойя Мигель Анхель Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 95

З 18 Горосабель Андони Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 45

З 24 Ле Норман Робин Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 83 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 95

З 3 Льоренте Диего Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 3 Пасы: 33 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 45

З 20 Монреаль Начо Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 3 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 95

П 19 Исак Александер Фолов совершено: 3 Пасы: 10 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 64

П 8 Мерино Микель Фолов заработано: 3 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 95

П 10 Ойарсабаль Микель Фолов заработано: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 78

П 5 Субельдия Игор Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 95

П 36 Субименди Мартин Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 95

П 21 Эдегор Мартин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 5 Пасы: 29 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 65

Запасные игроки

В 1 Ремиро Алекс

В 30 Субиаурре Андони

З 12 Айен Муньос

З 26 Пачеко Йон

З 2 Сальдуа Хосеба

З 6 Элустондо Ариц Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 41 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 50

П 28 Лопес Роберто

П 7 Порту Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 3 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 30

П 17 Сурутуса Давид

П 11 Янузай Аднан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 17

Н 22 Барренетчеа Андер Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 18 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 50