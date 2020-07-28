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Интер - Наполи
Парма - Аталанта

Текстовая онлайн трансляция матча Интер против Наполи

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Голы
Д'Амброзио Данило
ассистент Бираги Кристиано 		1:0 11’
Мартинес Лаутаро
ассистент Барелла Николо 		2:0 74’
Наказания
Санчес Алексис 22’
Брозович Марцело 45+3’
Барелла Николо 55’
Тренеру Конте Антонио 56’
Бираги Кристиано 76’
80’ Лосано Ирвинг
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Мартинес Лаутаро Санчес Алексис 60’
Годин Диего Кандрева Антонио 60’
65’ Аллан Зелински Петр
65’ Гулям Фаузи Мариу Руй
75’ Лосано Ирвинг Политано Маттео
Янг Эшли Бираги Кристиано 80’
84’ Кальехон Хосе Милик Аркадиуш
84’ Малькуи Кевин Хисай Эльсеид
Мозес Виктор Лукаку Ромелу 89’
Эриксен Кристиан Валеро Борха 89’
Статистика
 8 Удары по воротам 18
6 Удары в створ 2
16 Фолы 8
3 Угловые 9
3 Офсайды 1
41% Владение мячом 59%
2 Cэйвы 4
4 Предупреждения 1
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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 14:49
с победой Интеристы!
как же хорошо смотреть матчи по Телеспорту а не на гребаном Матч тв с идиотом гоббом-армянинов в озвучке)
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 14:32
Отлично сыграли, но все равно в обороне проблемы возникают, нужно что-то решать. Ведь сколько очков потеряли потеряв концентрацию в решающих моментах особенно с середняками.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ dimagas2 (раскрыть)
сегодня в 11:07
Так если ключи только у старухи, то кто в этих кабинетах решал вопросы?)
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Угадайте кто (раскрыть)
сегодня в 10:15
    dimagas2
    dimagas2 ответ Угадайте кто (раскрыть)
    сегодня в 10:01
    Не нашли ключи от кабинетов,у старухи уже память не та))))
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
    сегодня в 09:28
    Так ЛЧ уже 25 лет в кабинетах и решается, значит зебры не кабинет, ухаха
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Угадайте кто (раскрыть)
    сегодня в 08:59
    Трофеи Ювентуса никто всерьез не воспринимает, они выиграны за счет судей, зато в ЛЧ 25 лет без побед, ухахаха
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 08:24
    Интеру не хватило чемпионского характера, чтобы дожимать в по сути победных матчах. Да и в матчах с топ-соперниками Интер очень мало набрал побед
    Sadjon
    Sadjon
    сегодня в 06:57
    Хорошо сыграли, всех с победой.....
    NGYRZ
    NGYRZ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 06:40
    Да ни как! Наполи в матче с Барселоной обречен на разгром, думаю Барселона 4 мяча забьет Наполи!
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 06:36
    это закономерно))
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:03
    хорошо, мощно !
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 02:49
    С победой, в последнем туре интрига чемпионата кто сможет вырвать второе место Интер или Аталанта а может Лацио улыбнётся удача.
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 01:45
    Победа Интера на класе. Гаттузо не нашол не чего что противо поставить команде Конте. В последнем туре для Интера будет матч за второе место с Аталантой. Посмотрим удастся ли им сдержать лучшую атаку Италии и не поволить ей разменять сотню голов.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:20, ред.
    Интересно, как Наполи собирается сыграть против Барсы???
    А Интер, если так и продолжат играть, то возьмут Скудетто в следующем сезоне, потому что стариков Ювентуса не хватит на целый сезон. Это моё мнение.
    zsb1961
    zsb1961
    сегодня в 01:17
    Интер с победой!
    BESTJuventus21
    BESTJuventus21 ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 00:51
      Don Nerazzurri
      Don Nerazzurri
      сегодня в 00:50
      Не, а кто собственно сомневался?
      Этивоны?
      BESTJuventus21
      BESTJuventus21
      сегодня в 00:50
      повезло глистам. наполькам уже ничего не надо. они и так в лиге европы через кубок.
      Don Nerazzurri
      Don Nerazzurri
      сегодня в 00:45
      Всех фанатов Интера с победой!
      Comentarios
      Comentarios
      вчера в 22:58
      Наполи остроты не хватает.. раньше веселей играли
      Zola
      Zola
      вчера в 22:42
      Удачи Наполи!
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston
      вчера в 22:34
      Ничью скатают
      juvenale
      juvenale ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
      вчера в 22:04
      меня слово великий веселит хахахах
      cska vperiod
      cska vperiod
      вчера в 21:41
      Разойдутся миром.
      Угадайте кто
      Угадайте кто
      вчера в 21:33
      Наполи с трофеем, Юве с трофеем, Лацио с золотой бутсой, а миланские середняки снова мнут стельку)
      Угадайте кто
      Угадайте кто ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
      вчера в 21:32
      Здарова. И ты туда же?)
      Неужели не видно, что я не Князь?
      Угадайте кто
      Угадайте кто ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
      вчера в 21:32
      великий Интер в Майами, а тут второй миланский середняк)
      В следующем сезоне опять скудетто возьмёте?))))
      Don Nerazzurri
      Don Nerazzurri ответ Угадайте кто (раскрыть)
      вчера в 21:31
      Добрый вечер князюк!
      Don Nerazzurri
      Don Nerazzurri
      вчера в 21:30
      Смотрю и вижу, этивоны потихоньку собираются на ветке великого Интера.Аха)))
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