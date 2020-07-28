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2 : 0
завершен
вчера, 22:45
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Стадион Джузеппе Меацца (Милан)
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Д'Амброзио Данило
ассистент Бираги Кристиано
|1:0
|11’
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Мартинес Лаутаро
ассистент Барелла Николо
|2:0
|74’
|Санчес Алексис
|22’
|Брозович Марцело
|45+3’
|Барелла Николо
|55’
|Тренеру Конте Антонио
|56’
|Бираги Кристиано
|76’
|80’
|Лосано Ирвинг
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Мартинес Лаутаро
|Санчес Алексис
|60’
|Годин Диего
|Кандрева Антонио
|60’
|65’
|Аллан
|Зелински Петр
|65’
|Гулям Фаузи
|Мариу Руй
|75’
|Лосано Ирвинг
|Политано Маттео
|Янг Эшли
|Бираги Кристиано
|80’
|84’
|Кальехон Хосе
|Милик Аркадиуш
|84’
|Малькуи Кевин
|Хисай Эльсеид
|Мозес Виктор
|Лукаку Ромелу
|89’
|Эриксен Кристиан
|Валеро Борха
|89’
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|8
|Удары по воротам
|18
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|6
|Удары в створ
|2
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|16
|Фолы
|8
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|3
|Угловые
|9
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|3
|Офсайды
|1
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|2
|Cэйвы
|4
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|4
|Предупреждения
|1
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