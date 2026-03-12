Ассоциация футбола Аргентины против проведения Финалиссимы на «Бернабеу»

1773326241

вчера, 17:37

Ассоциация футбола Аргентины ( AFA ) отвергает вариант проведения Финалиссимы на стадионе «Сантьяго Бернабеу» — домашней арене «Реала». Об этом сообщил журналист TyC Sports Гастон Эдул в соцсети X после слухов о переносе матча в Испанию из Катара.

Отмечается, что КОНМЕБОЛ официально уведомит УЕФА об отказе Аргентины от игры на мадридском стадионе. Изначально матч планировали на 27 марта в Лусаиле (Катар) — арене финала ЧМ -2022, где Аргентина обыграла Францию по пенальти.

Ранее шли переговоры между испанской и аргентинской федерациями, а матч-директор ФИФА подтвердил отмену матча в Катаре — он также отметил, что место и дату объявят позже.

Финалиссима — это встреча чемпионов Копа Америка-2024 (Аргентина 1:0 Колумбия) и Евро-2024 (Испания 2:1 Англия).