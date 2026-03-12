Top.Mail.Ru
Ассоциация футбола Аргентины против проведения Финалиссимы на «Бернабеу»

вчера, 17:37

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) отвергает вариант проведения Финалиссимы на стадионе «Сантьяго Бернабеу» — домашней арене «Реала». Об этом сообщил журналист TyC Sports Гастон Эдул в соцсети X после слухов о переносе матча в Испанию из Катара.

Отмечается, что КОНМЕБОЛ официально уведомит УЕФА об отказе Аргентины от игры на мадридском стадионе. Изначально матч планировали на 27 марта в Лусаиле (Катар) — арене финала ЧМ-2022, где Аргентина обыграла Францию по пенальти.

Ранее шли переговоры между испанской и аргентинской федерациями, а матч-директор ФИФА подтвердил отмену матча в Катаре — он также отметил, что место и дату объявят позже.

Финалиссима — это встреча чемпионов Копа Америка-2024 (Аргентина 1:0 Колумбия) и Евро-2024 (Испания 2:1 Англия).

Alex_67
Alex_67
вчера в 20:11
Аргентина любит деньги, ей просто надо заплатить...
ft6swrpvvu6m
ft6swrpvvu6m
вчера в 18:34
У Испании там будет преимущество
lazzioll
lazzioll
вчера в 18:24, ред.
В Италии пусть играют, там и тех много и тех футболистов. В Северной Америке не захотят, в Африке все нищие не отобьются билеты. китайцам и японцам не настолько футбол интересен, в Англии опять Аргентина не захочет, в Южной Америка Испания не особо будет хотеть. В восточной Европе чуть богаче чем в Африке люди но тоже нищие. Ближний Восток отпадает. Россия тоже. Австралия вон еще есть.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:57
В принципе Аргентину можно понять
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:43
А почему не в Африке?? Марокко прекрасное место для футбола
