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2 : 1
завершен
09 июля 2020, 17:00
четверг
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Стадион Екатеринбург-Арена (Екатеринбург)
Телетрансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер»
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Эль-Кабир Отман
ассистент Бикфалви Эрик
|1:0
|22’
|32’
|1:1(А)
|Емельянов Роман
|Погребняк Павел
|2:1
|90+2’
|30’
|Игбун Сильвестр
|42’
|Соснин Антон
|Бумаль Петрус
|51’
|83’
|Нойштедтер Роман
|Кулаков Денис
|89’
|Погребняк Павел
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Морозов Григорий
|Соснин Антон
|46’
|Карапузов Владислав
|Жоаозиньо
|58’
|Хильемарк Оскар
|Юсупов Артур
|Ефремов Дмитрий
|Кухарчик Михал
|66’
|67’
|Данилин Максим
|Комличенко Николай
|Панюков Андрей
|Егорычев Андрей
|74’
|77’
|Панченко Кирилл
|Филипп Максимилиан
|Погребняк Павел
|Бикфалви Эрик
|79’
|Бавин Юрий
|Бумаль Петрус
|79’
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|11
|Удары по воротам
|12
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|5
|Удары в створ
|6
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|12
|Фолы
|11
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|3
|Угловые
|7
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|2
|Офсайды
|2
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|47%
|Владение мячом
|53%
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|5
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|3
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А вообще, он молодец.
А вообще, он молодец.
в составе Зенита!!!
в составе Зенита!!!
Misses irina.
Misses irina.
..точно, прошу прощения))) а еще Шкртел играет где-то в Турции
..точно, прошу прощения))) а еще Шкртел играет где-то в Турции