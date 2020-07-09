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Урал - Динамо
Рубин - Краснодар

Текстовая онлайн трансляция матча Урал против Динамо

Урал Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург) 2:1 Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) Динамо
Урал
Динамо
Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)
2 : 1
завершен
09 июля 2020, 17:00
четверг
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Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)
Россия. Премьер-Лига 2019/2020, 27 тур
Стадион Екатеринбург-Арена (Екатеринбург)
Телетрансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер»
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Голы
Эль-Кабир Отман
ассистент Бикфалви Эрик 		1:0 22’
32’ 1:1(А) Емельянов Роман
Погребняк Павел 2:1 90+2’
Наказания
30’ Игбун Сильвестр
42’ Соснин Антон
Бумаль Петрус 51’
83’ Нойштедтер Роман
Кулаков Денис 89’
Погребняк Павел 90+4’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Морозов Григорий Соснин Антон
46’ Карапузов Владислав Жоаозиньо
58’ Хильемарк Оскар Юсупов Артур
Ефремов Дмитрий Кухарчик Михал 66’
67’ Данилин Максим Комличенко Николай
Панюков Андрей Егорычев Андрей 74’
77’ Панченко Кирилл Филипп Максимилиан
Погребняк Павел Бикфалви Эрик 79’
Бавин Юрий Бумаль Петрус 79’
Статистика
 11 Удары по воротам 12
5 Удары в створ 6
12 Фолы 11
3 Угловые 7
2 Офсайды 2
47% Владение мячом 53%
5 Cэйвы 3
3 Предупреждения 3
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Все комментарии
Васисуалий Петров
Васисуалий Петров ответ Robinson (раскрыть)
10 июля в 09:53
Раз в год и Пашка стреляет:)
А вообще, он молодец.
valt134
valt134
10 июля в 07:02
Ох и Паша! Ох и ДИНОЗАВР!! Жив КУРИЛКА!!!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
10 июля в 04:30
Ну Паша молодец))
Robinson
Robinson
09 июля в 22:57
Раз в год и палка стреляет.
zsb1961
zsb1961
09 июля в 22:45
Уральцев с победой!
alexamit
alexamit
09 июля в 22:37
    Сп62
    Сп62
    09 июля в 21:55
    По игре должна быть ничья. Но это футбол. Сегодня повезло уральцам, с чем их и поздравляю.
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ ответ Ravshan878 (раскрыть)
    09 июля в 21:51
    Паша обладатель кубка уефа,супер кубка уефа, лучший нап кубка уефа 2007\2008
    в составе Зенита!!!
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ iri13 (раскрыть)
    09 июля в 21:42
    Спасибо за инфу. ) 👍
    мангo
    мангo
    09 июля в 21:06
    Уральцев с победой , менты как всегда ниочем.
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    09 июля в 20:37
    А кто выбирает лучший комментарий? У Джека Данилы коммент интересней!
    Vadik
    Vadik
    09 июля в 20:32
    Динамиков жаль... Удачи в оставшихся играх! Не вешать нос!!!!
    pomor 445
    pomor 445 ответ andrefino13 (раскрыть)
    09 июля в 20:27
    Но очень почтенно относятся к дуракам с деньгами.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    09 июля в 20:23
    Жаль Динамиков, пропустили в концовке, жаль.
    andrefino13
    andrefino13 ответ pomor 445 (раскрыть)
    09 июля в 20:23, ред.
    Дураки без денег безобидные, они не говорят, как и где тебе жить.
    нечитайло
    нечитайло
    09 июля в 20:13
    Урал красавцы
    112910415
    112910415
    09 июля в 20:07
    не задалось с победой у гостей ..
    iri13
    iri13 ответ Ravshan878 (раскрыть)
    09 июля в 19:58
    Из Зенита, конечно..
    Лаша
    Лаша
    09 июля в 19:54
    Даёшь Урал на 6 место
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ iri13 (раскрыть)
    09 июля в 19:51
    Из какого клуба он стал обладателями кубка УЕФА?
    Misses irina.
    pomor 445
    pomor 445 ответ andrefino13 (раскрыть)
    09 июля в 19:49
    Дурак без денег куда как хуже.
    VERSTECK
    VERSTECK
    09 июля в 19:49
    Отлично, ещё один московский никому не нужный клуб раскатали
    kotmyshka
    kotmyshka
    09 июля в 19:41
    интрига
    Parma1972
    Parma1972
    09 июля в 19:35
    Новиков давай досвидания
    iri13
    iri13
    09 июля в 19:34, ред.
    За адекватность, stanichnik.
    ..точно, прошу прощения))) а еще Шкртел играет где-то в Турции
    andrefino13
    andrefino13 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    09 июля в 19:32
    Цска забыл.
    andrefino13
    andrefino13
    09 июля в 19:30
    Сколько бабок не вваливай, сколько не плати, итог один, умеет человек играть в футбол или нет, решают не деньги. Деньги это вознаграждение за труд, талант, помощь.... Раньше Россия славилась дураками и дорогами, терерь ещё и дураками с большими деньгами...
    stanichnik
    stanichnik ответ iri13 (раскрыть)
    09 июля в 19:26, ред.
    Доброго Здоровья Ирина! Так Игорь Акинфеев тоже ещё в строю.
    stanichnik
    stanichnik
    09 июля в 19:24
    Болельщиков Урала с победой! А Динамо нужен другой тренер. Кирилл Александрович назад в академию, там от Вас проку больше.
    За адекватность
    За адекватность ответ iri13 (раскрыть)
    09 июля в 19:21
    А что Жирков уже бутсы на гвоздь повесил?
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