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Уотфорд - Манчестер Сити
Астон Вилла - Арсенал

Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд против Манчестер Сити

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Голы
31’ 0:1 Стерлинг Рахим
ассистент Уокер Кайл
40’ 0:2 Стерлинг Рахим
63’ 0:3 Фоден Фил
66’ 0:4 Ляпорт Эмерик
ассистент Де Брюйне Кевин
Наказания
Мариаппа Эдриан 80’
Хьюз Уилл 90+1’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
64’ Марез Рияд Стерлинг Рахим
64’ Зинченко Александр Уокер Кайл
Уэлбек Дэнни Дини Трой 67’
74’ Стоунз Джон Ляпорт Эмерик
Чалоба Натаниэль Дюкуре Абдулайе 82’
Масина Адам Перейра Роберто 87’
Статистика
 2 Удары по воротам 26
0 Удары в створ 10
14 Фолы 11
0 Угловые 8
4 Офсайды 3
23% Владение мячом 77%
6 Cэйвы 0
2 Предупреждения 0
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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ Dexter2110 (раскрыть)
23 июля в 13:20
Все клубы АПЛ про голосовали против санкции к МС со стороны ФА, в том числе и Ливерпуль, так что МС бы не отправили в Лигу 2 и не лишили бы титулов чемпиона Англии.
Dexter2110
Dexter2110 ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
23 июля в 07:47, ред.
если бы Вы читали внимательно, то после бана, Сити играл бы не в АПЛ а во 2м дивизионе и у них бы отобрали кубок АПЛ за периуд 13/14 и отдали бы Ливерпулю т.к. он закончил этот сизон на 2м месте. И следующие 2 года играл без прямого конкурента. Так что это очень выгадно для Ливерпуля.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ Dexter2110 (раскрыть)
23 июля в 01:55
Да, Ливерпуль был среди клубов, которые хотели наказания для МС, но для Ливерпуля, отстранение МС не было выгодно, так как МС мог спокойно сосредоточится на АПЛ, а в случаи ухода КДБ или Стерлинга и т.д., купить нужных игроков, так как бан на трансферы у МС не было, так что скорее бан МС нужен был тем, кто сейчас борется за попадание в ЛЧ.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ Угадайте кто (раскрыть)
22 июля в 22:42
Где Атлети разобрали Ливерпуль по винтикам? Статистику матча видел? Им подфартило на Энфилде, например с ошибкой Адриана, хотя я его не виню. Ты смотрел только матчи с Лестером и Сити и Тоттен? Где были мягкие пенальти, и спорные моменты, а в остальных не помню, чтобы Ливерпуль особо тянули.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
22 июля в 22:29
Не скажу так категорично. В тех матчах, которые мне довелось видеть, честных побед я не видел. Когда играли без Скамин, мёртвый Атлетико разобрал по винтикам "машину" Клопа)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ Угадайте кто (раскрыть)
22 июля в 22:22
Да, вы в любом случае будете плакать)) По вашей логике же Ливерпуль не может выиграть честно, разве нет?))
Dexter2110
Dexter2110 ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
22 июля в 21:35
за то остальные 8 команд пытались это сделать. а уотфорд в их крысиную коалицию не входил
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
22 июля в 20:52
Смотря как выиграете. Если так же с помощью судей, то посмеёмся, а если честно, то может и поплачем)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ Угадайте кто (раскрыть)
22 июля в 19:47
Оно и видно, что тебе все равно, бегаешь по веткам Ливерпуля и пишешь гадости))) Вот будет умора, если Ливерпуль выиграет лигу снова в ближайшее время, опять плакать про судей будете?)))
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
22 июля в 19:38
Мне то что?)
Вот как вы теперь 30 лет жить будете?)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ Угадайте кто (раскрыть)
22 июля в 19:16
На деле Ливерпуль все еще чемпион с 20 очками отрыва от второго места, единственное что сделал Уотфорд не позволил Ливерпулю стать не победимым, боюсь этого хейтеры типа тебя вообще не пережили бы.)))
BARRRS
BARRRS ответ Угадайте кто (раскрыть)
22 июля в 19:08
Ну тогда я много денег выиграю если пройдут, молись своим богам!

Аха-ах)
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
22 июля в 18:32
Ливерпуль чемпион только по проплаченным протоколам. На деле Уотфорд и МС показали какой он чемпион)))
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ Угадайте кто (раскрыть)
21 июля в 23:43
Так и знал, что здесь появишься и начнешь очередное 73о гнать, типа Ливерпуль слабее Уотфорда, и так далее неужели никак не отпускает, что Ливерпуль чемпион? )))
Угадайте кто
Угадайте кто ответ BARRRS (раскрыть)
21 июля в 23:29
Понятно, что барсукам хотелось бы вылета Реала, но тут вас ждёт обломчик. Перес и Зидан пройдут манчестерский Голубец.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Dudikoff (раскрыть)
21 июля в 23:26
    Dexter2110
    Dexter2110
    21 июля в 23:15
    а мне понравидось как Кансену сыграл на левом фланге. ведать Пеп Зине больше не доверяет и просматривает вариант поставить туда Кансело. на правом уже как то слабо играл, но в концовке крутой пас на дерево отдал. а Де Брюйне уже 2ю игру показывает слабый уровень
    BARRRS
    BARRRS
    21 июля в 23:01, ред.
    Гвардиоловская машина ....Перес с Зиданом небось в поту смотрели.
    Dudikoff
    Dudikoff ответ Угадайте кто (раскрыть)
    21 июля в 22:42
    А прикинь что они с юве сделают) Единственный шанс для вас покинуть ЛЧ достойно, это вылететь минимально от отпускного Лиона
    Vredinka_online
    Vredinka_online
    21 июля в 22:19
    Вспомнили, что такое играть.
    sihafazatron
    sihafazatron
    21 июля в 22:10
    нормально потренились)думаю норвичу в последнем туре накидают побольше)))
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ Beka_byaka (раскрыть)
    21 июля в 21:46
    Ну значит на уровне Ливерпуля. Но всё же по личным встречам впереди)
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Угадайте кто (раскрыть)
    21 июля в 21:28
    Уже 4
    Угадайте кто
    Угадайте кто
    21 июля в 21:27
    Уотфорд чуть сильнее Ливерпуля. Это видно по сегодняшней игре. К тому же Уотфорд хлопнул ливерпуль 3:0. Клоп должен передать титул Уотфорду)
    волгодон 2
    волгодон 2
    21 июля в 21:25
    Лапорт 0-4 Погром
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    21 июля в 21:24
    Ставим на 0-5??
    волгодон 2
    волгодон 2
    21 июля в 21:21
    Федун 0-3
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    21 июля в 21:20, ред.
    Будущее у этого парнишики Фодена есть. Если и дальше будет так работать
    dzvinka
    dzvinka ответ aNOOBis (раскрыть)
    21 июля в 21:06
    ну он и сейчас часто мажет... но все же ложить что-то таки научился - да.
    волгодон 2
    волгодон 2
    21 июля в 20:55
    МС осталось 5 мячей и 1,5 тура до соточки. Надо поднажать.
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