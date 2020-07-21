В 31 Эдерсон Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 90

З 50 Гарсия Эрик Фолов совершено: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 90

З 27 Канселу Жоау Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 80 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 90

З 14 Ляпорт Эмерик Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 74

З 2 Уокер Кайл Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 64

П 17 Де Брюйне Кевин Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 12 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

П 16 Родри Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Выносы: 1 Пасы: 125 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 90

П 20 Силва Бернарду Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Выносы: 2 Пасы: 67 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 90

П 47 Фоден Фил Ударов всего: 7 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 39 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 90

Н 9 Жезус Габриэл Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 90

Н 7 Стерлинг Рахим Ударов всего: 6 Ударов в створ: 5 Голов забито: 2 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пенальти не забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 64

Запасные игроки

В 33 Карсон Скотт

З 22 Менди Бенжамен

З 30 Отаменди Николас

З 5 Стоунз Джон Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 16

П 8 Гюндоган Илкай

П 11 Зинченко Александр Офсайды: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 26

П 21 Сильва Давид

П 25 Фернандиньо