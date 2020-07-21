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0 : 4
завершен
21 июля 2020, 20:00
вторник
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Стадион Викарэйдж Роуд (Уотфорд)
|31’
|0:1
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Стерлинг Рахим
ассистент Уокер Кайл
|40’
|0:2
|Стерлинг Рахим
|63’
|0:3
|Фоден Фил
|66’
|0:4
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Ляпорт Эмерик
ассистент Де Брюйне Кевин
|Мариаппа Эдриан
|80’
|Хьюз Уилл
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|64’
|Марез Рияд
|Стерлинг Рахим
|64’
|Зинченко Александр
|Уокер Кайл
|Уэлбек Дэнни
|Дини Трой
|67’
|74’
|Стоунз Джон
|Ляпорт Эмерик
|Чалоба Натаниэль
|Дюкуре Абдулайе
|82’
|Масина Адам
|Перейра Роберто
|87’
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|2
|Удары по воротам
|26
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|0
|Удары в створ
|10
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|14
|Фолы
|11
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|0
|Угловые
|8
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|4
|Офсайды
|3
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|23%
|Владение мячом
|77%
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|6
|Cэйвы
|0
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|2
|Предупреждения
|0
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Вот как вы теперь 30 лет жить будете?)
Вот как вы теперь 30 лет жить будете?)
Аха-ах)
Аха-ах)