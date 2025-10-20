Карпин и Черчесов не выявили победителя, «Зенит» выиграл: итоги дня в РПЛ

1760909920

20 октября 2025, 00:38

Программа 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) завершилась в воскресенье тремя матчами. В этот день петербургский «Зенит» победил «Сочи», калининградская «Балтика» разгромила казанский «Рубин», московское «Динамо» сыграло вничью с грозненским «Ахматом».

В заключительном матче дня «Динамо» дома сыграло вничью с «Ахматом» со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Иван Сергеев и Константин Тюкавин, который забил первый мяч в РПЛ после травмы крестообразной связки. Этот гол стал для него 50-м за «Динамо». У «Ахмата» забили Георгий Мелкадзе и Эгаш Касинтура. На 38-й минуте капитан и полузащитник гостей Лечи Садулаев не смог реализовать пенальти, пробив выше ворот. У «Динамо» в воротах впервые в чемпионате сыграл 19-летний Курбан Расулов.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отметил, что команда могла сыграть лучше в матче с «Ахматом», но соперник тоже заслужил очки. Также у него возникли вопросы к пенальти в ворота бело-голубых, по его словам, в клубе посмотрят повторы перед тем, как принимать решение об обращении в экспертно-судейскую комиссию. 11-метровый был назначен после фола Бителло на Максиме Самородове. «Гол Кости — из позитивного, мы поздравили его, но хотелось другого результата», — сказал Пивоваров журналистам. Также из-за повреждений «Динамо» потеряло защитника Бахтиёра Зайнутдинова и полузащитника Антона Миранчука, который покинул стадион на костылях.

Сам Тюкавин рассказал, что посвятил гол своему отцу, восьмикратному чемпиону мира по хоккею с мячом Александру Тюкавину. «Понятно, что праздник, День отца, значимый. Думаю, что папа переживал, ждал моего выхода, написал сразу после игры, что гордится мной, рад, — сказал Тюкавин-младший журналистам. — Рад, конечно, что получилось спасти команду от поражения, забить 50-й гол за родное „Динамо“, за свой клуб. Были моменты, когда должны были забивать. Завтра на тренировке обсудим на теории, поговорим, думаю, что будет непростой разговор».

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отметил игру команды в матче с «Динамо». «Я думаю, что комментарий простой: зритель видел хороший матч. Команда выполнила по большому счету все, что мы готовили, очень понравилось, как команда среагировала на пропущенный гол. Хотя в моем понимании там штрафного не было, еще и желтую дали», — сказал он журналистам.

«Динамо» с 16 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ . «Ахмат» с таким же количеством очков располагается на 9-й позиции, уступая бело-голубым по дополнительным показателям. В следующем туре «Динамо» 26 октября на выезде сыграет с «Зенитом», грозненцы днем позже примут «Сочи».

«Зенит» продолжил победную серию

В первом матче дня «Зенит» на выезде разгромил «Сочи» со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Нуралы Алип, Густаво Мантуан и Андрей Мостовой. По ходу первого тайма был отменен гол полузащитника «Зенита» Вендела после вмешательства в игру видеоассистентов рефери. Причиной стало то, что нападающий петербургской команды Матео Кассьерра вбежал в штрафную площадь соперника при вводе мяча в игру вратарем.

«Зенит» довел серию без поражений в РПЛ до восьми матчей (три ничьих, пять побед). Главный тренер петербуржцев Сергей Семак отметил, что команда сыграла надежно в обороне и в атаке. «Я думаю, хорошую игру сыграли против очень организованной команды. Заслуженная победа. И в обороне, и в атаке сегодня достаточно надежно. Может быть, не так много голевых моментов, как нам хотелось бы, но тем не менее достаточно, чтобы забить и победить», — сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

«Зенит» набрал 23 очка и вплотную подобрался к тройке лидеров, теперь отставание от идущего первым «Локомотива» составляет 3 очка. «Сочи» с 5 очками продолжает замыкать таблицу. В следующем туре петербуржцы дома сыграют с «Динамо», «Сочи» встретится с «Ахматом».

Недалеко от лидеров после 12 туров оказалась и «Балтика», которая в этом сезоне вернулась в РПЛ из Первой лиги. Калининградцы на выезде обыграли «Рубин» со счетом 3:0. Голы забили Брайан Хиль, Максим Петров и Мингиян Бевеев. Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку на 51-й минуте не реализовал 11-метровый. «Балтика» с 23 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ , «Рубин» (18) идет 7-м. В следующем туре калининградцы 26 октября на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», казанцы в тот же день в гостях встретятся с «Краснодаром».