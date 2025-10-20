Карпин и Черчесов не выявили победителя, «Зенит» выиграл: итоги дня в РПЛ

Программа 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась в воскресенье тремя матчами. В этот день петербургский «Зенит» победил «Сочи», калининградская «Балтика» разгромила казанский «Рубин», московское «Динамо» сыграло вничью с грозненским «Ахматом».
В заключительном матче дня «Динамо» дома сыграло вничью с «Ахматом» со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Иван Сергеев и Константин Тюкавин, который забил первый мяч в РПЛ после травмы крестообразной связки. Этот гол стал для него 50-м за «Динамо». У «Ахмата» забили Георгий Мелкадзе и Эгаш Касинтура. На 38-й минуте капитан и полузащитник гостей Лечи Садулаев не смог реализовать пенальти, пробив выше ворот. У «Динамо» в воротах впервые в чемпионате сыграл 19-летний Курбан Расулов.
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отметил, что команда могла сыграть лучше в матче с «Ахматом», но соперник тоже заслужил очки. Также у него возникли вопросы к пенальти в ворота бело-голубых, по его словам, в клубе посмотрят повторы перед тем, как принимать решение об обращении в экспертно-судейскую комиссию. 11-метровый был назначен после фола Бителло на Максиме Самородове. «Гол Кости — из позитивного, мы поздравили его, но хотелось другого результата», — сказал Пивоваров журналистам. Также из-за повреждений «Динамо» потеряло защитника Бахтиёра Зайнутдинова и полузащитника Антона Миранчука, который покинул стадион на костылях.
Сам Тюкавин рассказал, что посвятил гол своему отцу, восьмикратному чемпиону мира по хоккею с мячом Александру Тюкавину. «Понятно, что праздник, День отца, значимый. Думаю, что папа переживал, ждал моего выхода, написал сразу после игры, что гордится мной, рад, — сказал Тюкавин-младший журналистам. — Рад, конечно, что получилось спасти команду от поражения, забить 50-й гол за родное „Динамо“, за свой клуб. Были моменты, когда должны были забивать. Завтра на тренировке обсудим на теории, поговорим, думаю, что будет непростой разговор».
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отметил игру команды в матче с «Динамо». «Я думаю, что комментарий простой: зритель видел хороший матч. Команда выполнила по большому счету все, что мы готовили, очень понравилось, как команда среагировала на пропущенный гол. Хотя в моем понимании там штрафного не было, еще и желтую дали», — сказал он журналистам.
«Динамо» с 16 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с таким же количеством очков располагается на 9-й позиции, уступая бело-голубым по дополнительным показателям. В следующем туре «Динамо» 26 октября на выезде сыграет с «Зенитом», грозненцы днем позже примут «Сочи».
«Зенит» продолжил победную серию
В первом матче дня «Зенит» на выезде разгромил «Сочи» со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Нуралы Алип, Густаво Мантуан и Андрей Мостовой. По ходу первого тайма был отменен гол полузащитника «Зенита» Вендела после вмешательства в игру видеоассистентов рефери. Причиной стало то, что нападающий петербургской команды Матео Кассьерра вбежал в штрафную площадь соперника при вводе мяча в игру вратарем.
«Зенит» довел серию без поражений в РПЛ до восьми матчей (три ничьих, пять побед). Главный тренер петербуржцев Сергей Семак отметил, что команда сыграла надежно в обороне и в атаке. «Я думаю, хорошую игру сыграли против очень организованной команды. Заслуженная победа. И в обороне, и в атаке сегодня достаточно надежно. Может быть, не так много голевых моментов, как нам хотелось бы, но тем не менее достаточно, чтобы забить и победить», — сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.
«Зенит» набрал 23 очка и вплотную подобрался к тройке лидеров, теперь отставание от идущего первым «Локомотива» составляет 3 очка. «Сочи» с 5 очками продолжает замыкать таблицу. В следующем туре петербуржцы дома сыграют с «Динамо», «Сочи» встретится с «Ахматом».
Недалеко от лидеров после 12 туров оказалась и «Балтика», которая в этом сезоне вернулась в РПЛ из Первой лиги. Калининградцы на выезде обыграли «Рубин» со счетом 3:0. Голы забили Брайан Хиль, Максим Петров и Мингиян Бевеев. Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку на 51-й минуте не реализовал 11-метровый. «Балтика» с 23 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» (18) идет 7-м. В следующем туре калининградцы 26 октября на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», казанцы в тот же день в гостях встретятся с «Краснодаром».
Программа 12-го тура РПЛ стартовала в субботу. В этот день тольяттинский «Акрон» на выезде победил «Пари НН» (1:0), «Спартак» дома поделил очки с «Ростовом» (1:1), «Локомотив» в московском дерби оказался сильнее ЦСКА (3:0), «Краснодар» в гостях обыграл махачкалинское «Динамо» (2:0), самарские «Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1).
Ну а победа Зенита прогнозируемая против 16 команды чемпионата, только смущают такие победы с двумя пенальти. Не то как чемпион Краснодар на классе выиграл в 12 туре.
Ну а победа Зенита прогнозируемая против 16 команды чемпионата, только смущают такие победы с двумя пенальти. Не то как чемпион Краснодар на классе выиграл в 12 туре.
Заинтрижили чемпионат до неприличия....
До зимних "каникул" клубов осталось по 6 игр....
Посмотрел календарь...ни у кого из лидеров нет "щадящего" графика на остаток игр.
Разве что показалось Спартаку (которого всегда отношу к лидерам) посложней будет...Краснодар, Ахмат в гостях...ЦСКА, Динамо дома и Балтика в гостях....календарь не подарок....
Ну Семак принимает Локо и Динамо в ближайших турах....и тут на пенальти не выедешь....тут надо что то и по игре показать будет...надеюсь пороха хватит...как никак сам Жерсон стал тренировки не прогуливать..))...да и близость (3 очка) до верхушки таблицы должна заставить шевелиться...
ЦСКА с Локо не поддаются прогнозам...что Локо может выдать 5 ничьих с клубами второй восьмёрки как недавно....что ЦСКА как то нестабилен...тем более Спартак в очередном дерби будет наверняка внимательней первые 18 минут матча...да и выезд в Краснодар предстоит....а у ЦСКА просто неприличная статистика игр в РПЛ в Краснодаре....с 2017-го там выиграть не могут....
Короче будет интересно.....
Для меня прям Зенит-Локо через 10 дней особняком...Галактионов или Семак...Глушенков или Батраков...Воробьёв или Реальность....Семак как то в 2023 уже обыгрывал Мишу Галактионова...в Москве...но сейчас какой то другой...неправильный Локо...полгода не проигрывает...будет нелегко...
Про сборные не будем...Перу и Чили сейчас слабее Вьетнама...думаю Карпин и дублем расширеннного состава поднимется в рейтинге....благо ему есть где выигрывать кроме чемпионата.....
Заинтрижили чемпионат до неприличия....
До зимних "каникул" клубов осталось по 6 игр....
Посмотрел календарь...ни у кого из лидеров нет "щадящего" графика на остаток игр.
Разве что показалось Спартаку (которого всегда отношу к лидерам) посложней будет...Краснодар, Ахмат в гостях...ЦСКА, Динамо дома и Балтика в гостях....календарь не подарок....
Ну Семак принимает Локо и Динамо в ближайших турах....и тут на пенальти не выедешь....тут надо что то и по игре показать будет...надеюсь пороха хватит...как никак сам Жерсон стал тренировки не прогуливать..))...да и близость (3 очка) до верхушки таблицы должна заставить шевелиться...
ЦСКА с Локо не поддаются прогнозам...что Локо может выдать 5 ничьих с клубами второй восьмёрки как недавно....что ЦСКА как то нестабилен...тем более Спартак в очередном дерби будет наверняка внимательней первые 18 минут матча...да и выезд в Краснодар предстоит....а у ЦСКА просто неприличная статистика игр в РПЛ в Краснодаре....с 2017-го там выиграть не могут....
Короче будет интересно.....
Для меня прям Зенит-Локо через 10 дней особняком...Галактионов или Семак...Глушенков или Батраков...Воробьёв или Реальность....Семак как то в 2023 уже обыгрывал Мишу Галактионова...в Москве...но сейчас какой то другой...неправильный Локо...полгода не проигрывает...будет нелегко...
Про сборные не будем...Перу и Чили сейчас слабее Вьетнама...думаю Карпин и дублем расширеннного состава поднимется в рейтинге....благо ему есть где выигрывать кроме чемпионата.....
Спартак хорошо укомплектован, думаю организуемся и потесним московские команды, кроме Локо, там полный порядок
Самое интересное, кто уедет из РПЛ зимой, ведь закупились славно, а выхлоп то должен быть, взрастили и наших и зулусов, команды переполнены, Спартак, Зенит так точно пятую часть состава могут реализовать, а Пруцева надо возвращать, а то Локо нам не догнать
Спартак хорошо укомплектован, думаю организуемся и потесним московские команды, кроме Локо, там полный порядок
Самое интересное, кто уедет из РПЛ зимой, ведь закупились славно, а выхлоп то должен быть, взрастили и наших и зулусов, команды переполнены, Спартак, Зенит так точно пятую часть состава могут реализовать, а Пруцева надо возвращать, а то Локо нам не догнать