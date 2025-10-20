ФИФА может изменить правило офсайда к чемпионату мира 2026 года

1760933959

20 октября 2025, 07:19

Международная федерация футбола ( ФИФА ) может изменить правило определения офсайда к чемпионату мира 2026 года. Об этом сообщает испанская радиостанция Cardena SER.

В настоящий момент офсайд фиксируется при нахождении любой части тела атакующего игрока, которой можно забить гол, в момент передачи ближе к воротам соперника, чем у двух защищающихся футболистов, включая вратаря. Ранее бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, занимающий пост руководителя отдела глобального развития футбола ФИФА , предложил внести следующее изменение: если любая часть тела, которой можно забить гол, находится на линии последнего защитника или позади нее, то игрок не находится в офсайде.

Отмечается, что вопрос об изменении правила будет выставлен на голосование после рассмотрения членами Международного совета футбольных ассоциаций ( IFAB ). Голосование ожидается 1 марта 2026 года.