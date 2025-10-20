ФИФА может изменить правило офсайда к чемпионату мира 2026 года

Международная федерация футбола (ФИФА) может изменить правило определения офсайда к чемпионату мира 2026 года. Об этом сообщает испанская радиостанция Cardena SER.
В настоящий момент офсайд фиксируется при нахождении любой части тела атакующего игрока, которой можно забить гол, в момент передачи ближе к воротам соперника, чем у двух защищающихся футболистов, включая вратаря. Ранее бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, занимающий пост руководителя отдела глобального развития футбола ФИФА, предложил внести следующее изменение: если любая часть тела, которой можно забить гол, находится на линии последнего защитника или позади нее, то игрок не находится в офсайде.
Отмечается, что вопрос об изменении правила будет выставлен на голосование после рассмотрения членами Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Голосование ожидается 1 марта 2026 года.
Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 сборных.
Такое правило может сильно сломать эффективность игры некоторых команд, например таких как Барселона Флика, одним из ключевых моментов тактики которых, является создание офсайдных ловушек для соперника. Но это уже, как говориться, их проблемы.
Такое правило может сильно сломать эффективность игры некоторых команд, например таких как Барселона Флика, одним из ключевых моментов тактики которых, является создание офсайдных ловушек для соперника. Но это уже, как говориться, их проблемы.
Вариант, который предлагает Венгер хороший на пространстве, а вот при стандартах, он явно дает фору атакующим игрокам
Вариант, который предлагает Венгер хороший на пространстве, а вот при стандартах, он явно дает фору атакующим игрокам