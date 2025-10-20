 
 
 
ФИФА может изменить правило офсайда к чемпионату мира 2026 года

20 октября 2025, 07:19

Международная федерация футбола (ФИФА) может изменить правило определения офсайда к чемпионату мира 2026 года. Об этом сообщает испанская радиостанция Cardena SER.

В настоящий момент офсайд фиксируется при нахождении любой части тела атакующего игрока, которой можно забить гол, в момент передачи ближе к воротам соперника, чем у двух защищающихся футболистов, включая вратаря. Ранее бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, занимающий пост руководителя отдела глобального развития футбола ФИФА, предложил внести следующее изменение: если любая часть тела, которой можно забить гол, находится на линии последнего защитника или позади нее, то игрок не находится в офсайде.

Отмечается, что вопрос об изменении правила будет выставлен на голосование после рассмотрения членами Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Голосование ожидается 1 марта 2026 года.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 сборных.

Источник: itar-tass.com Фото: Сайт IFAB
Capral
Capral ответ Drosmo (раскрыть)
20 октября в 13:31
Эти офсайдные ловушки Флика уже давно все раскусили, а многие команды на этом и играют...
lazzioll
lazzioll ответ A.S.A (раскрыть)
20 октября в 12:31
вот на нижней картинке если колено красного на один сантиметр пересекает линию и накладывается на желтого это по правилам получается??? не офсайд?? говорю же-будут те же яйца с сантиметрами только в другую сторону
Drosmo
Drosmo
20 октября в 12:09
Интересное правило.
Такое правило может сильно сломать эффективность игры некоторых команд, например таких как Барселона Флика, одним из ключевых моментов тактики которых, является создание офсайдных ловушек для соперника. Но это уже, как говориться, их проблемы.
A.S.A
A.S.A
20 октября в 12:03
Если чесно, чем чаще вмешиваются в правила, тем хуже становится....это касается как офсайдов, так и игры рукой....
Вариант, который предлагает Венгер хороший на пространстве, а вот при стандартах, он явно дает фору атакующим игрокам
Брулин
Брулин
20 октября в 11:50
Ещё больше хаоса добавится, - будут решать всем ли телом в офсайде игрок или нет, полноценно или не полноценно. Бардака с определением игры рукой им видать не достаточно...
Zhgoon
Zhgoon
20 октября в 10:31
Я думаю, надо просто считать офсайд только по позициям ступней. По двум ступням чертить широкую «ленту». Если эта лента находится вне «ленты» последнего защитника, то есть они не перекрывают друг друга, тогда это офсайд. Если перекрывают, то мяч в игре, и это уже проблемы обороны. С такой системой даже искусственный интеллект будет давать адекватные выводы.
Capral
Capral ответ Маг_тм (раскрыть)
20 октября в 09:19
Да, возможно, Вы правы. Так, пожалуй лучше.)))
Маг_тм
Маг_тм ответ Capral (раскрыть)
20 октября в 09:13
Я думаю можно просто попробовать офсайд Вингера, может он тоже добавит зрелищности, и больше голов. Полная отмена может наоборот убавит интерес. Потому-что защитники команды будут вынуждены сторожить нападающих, которые пасутся у их ворот. В атаку будут идти меньше игроков
lotsman
lotsman
20 октября в 09:02
Я давно говорил, что офсайд должен считаться тогда, когда игрок полностью в офсайде, а не его мизинец. Ещё бы навели порядок в определении "Игра рукой". Сейчас попадание мяча в руку, случайный рикошет в руку........... всё считают как игра рукой.
Capral
Capral
20 октября в 08:51
Все равно будут сложности, даже при новых правилах. Поэтому, проще всего, было бы отменить офсайды вообще. Да, возможно, это приблизило бы футбол к дворовой игре, но сделало бы футбол более результативным и зрелищным...
