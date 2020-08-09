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Спартак - Сочи
Уфа - Краснодар
Арсенал - Ахмат

Текстовая онлайн трансляция матча Спартак против Сочи

Спартак Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) 2:2 Логотип футбольный клуб Сочи Сочи
Спартак
Сочи
Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)
2 : 2
завершен
сегодня, 20:00
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Логотип футбольный клуб Сочи
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 1 тур
Стадион Открытие Арена (Москва), зрителей: 9738
Телетрансляция: Матч ТВ
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    Голы
    Соболев Александр
    ассистент Зобнин Роман     		1:0 8’
    Ларссон Джордан
    ассистент Соболев Александр     		2:0 11’
    15’ 2:1(П) Полоз Дмитрий
    89’ 2:2(П) Нобоа Кристиан
    Наказания
    Соболев Александр 10’
    40’ Терехов Сергей
    Ларссон Джордан 74’
    77’ Набиуллин Эльмир
    82’ Маргасов Тимофей
    Крал Алекс 84’
    Гапонов Илья 87’
    Максименко Александр 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Гапонов Илья Маслов Павел 53’
    Понсе Эсекель Глушенков Максим 54’
    65’ Немченко Анатолий Бурмистров Никита
    72’ Набиуллин Эльмир Новосельцев Иван
    Умяров Наиль Бакаев Зелимхан 76’
    85’ Заболотный Антон Полоз Дмитрий
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 15
    		4 Удары в створ 4
    		15 Фолы 5
    		2 Угловые 5
    		2 Офсайды 1
    		54% Владение мячом 46%
    		0 Cэйвы 5
    		5 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    halfbeek
    halfbeek ответ NYJ (раскрыть)
    сегодня в 23:27
    Эти комментаторы и были приглашены как сторонники команды. Такой формат .
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    сегодня в 23:26
    Болею за ЦСКА. Не люблю Спам. Но ни первого, ни второго пенальти не было. В первом эпизоде футболист Сочи оббежал за спиной защитника Спартака у которого на спине нет глаз, и спартаковец никак бы не смог сфолить против игрока Сочи, находящегося у него за спиной. Даже с учетом опыта и понимания, что сзади расположился игрок соперников, и он будет тоже играть этот мяч. Спартаковец первым был на мяче. Во втором эпизоде как уже говорили игрок Сочи пробил без помех, а потом его задел Жиго. В Англии такие бы пенальти не поставили. Все-таки футбол - игра контакная. Оба момента были игровыми. Как это не заметить на ВАР я не понимаю. Спартак кстати Зениту ну никак не соперник в борьбе за первое место и зачем так делать - непонятно. Скандал на ровном месте. Конечно чемпионат теряет интерес, когда такое происходит.
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР
    сегодня в 23:24
    У каждого своё видение футбола, кто видел пенальти кто нет, главное Спартак преобразился
    n272nm
    n272nm ответ Alexander Chernetsov (раскрыть)
    сегодня в 23:13
    Я не знаю, сколько лет Соколову, но Соболеву ЖК показали по делу. Я больше скажу, личное горе - это личное горе и на публику его выносить не надо. Я родителей хоронил, если чО.
    grazie100
    grazie100
    сегодня в 23:12
    https://ru.citaty.net/tsitaty/614943-iosif-vissarionovich-stalin-kogda-loviat-shpiona-ili-izmennika-negodovanie-publ/
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
    сегодня в 23:11
    Мне Спартак понравился игрой. Отказались от трех центральных и насытили центр поля. Глушенков очень кстати пришелся. А Соболев вообще самый удачный летний трансфер года в РПЛ . (Кокорина я не считаю, там другой аспект). Состав на сегодня оптимальный, только правого защитника типа Айртона нужно и будет все окей. Тем более и глубина состава есть. Мне интересно такой Спартак как конкурента и соперника наблюдать.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    сегодня в 23:07
    Только не надо фантазий. Лапочквин на полиграфе был не за судейство , а по поводу информации ФИФА о его участии в ставках. Не надо так вести себя. Слышал звон и понес, не по-мужски это.
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ
    сегодня в 23:05
    Спартак на 4 месте а Сочи на 5
    хотя играли на закрывашке и должно быть наоборот !!!!!!!!!!!
    Alexander Chernetsov
    Alexander Chernetsov ответ n272nm (раскрыть)
    сегодня в 23:04
    Сколько лет Ивановичу и сколько Соколову? Тем более, Иванович гражданин другой страны.
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ ответ denmig (раскрыть)
    сегодня в 23:04
    Почему,,,,почему ты молчал (радовался) левым победам за счет судеек в начале чемпа 7 левейших очков +3 левейших очка за последнюю игру ?!?
    а? дажк не ответишь-стыдно !!!
    Alexander Chernetsov
    Alexander Chernetsov
    сегодня в 23:02
    Кончится тем, что УЕФА заинтересуется лигой серьёзно и примет меры по отстранению от европейских турниров. Грязные участники Европе не нужны. Приходит на память Италия и Англия. Хотя там были другие причины. В УЕФА не дураки сидят и понимают, что нечистоплотное вхождение российских команд в европейские турниры развращает турнир. А если руководство Спартака снимет команду с чемпионата, они заинтересуются этим. И просмотрев отчёт матча зададут вопросы руководству РПЛ. На наши команды и так смотрят косо.
    NYJ
    NYJ ответ halfbeek (раскрыть)
    сегодня в 22:56
    Но эти комментаторы явно выдают свои клубные предпочтения, по крайней мере, я так воспринимаю.
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ ответ текепбир (раскрыть)
    сегодня в 22:56
    комент ниочем,но
    Не было бы фанатов,то игра скатилась бы до товарников!
    Мы делаем ажиотаж,красоту поддержки и (за свой счет) перфоменсы.
    не будь этого и болелы не пошли бы на стадо!!!
    Мы гоняем на выезда (за свой счет)..мы потдерживаем команду когда они на спаде..не вы - трепло..а мы!!!
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 22:55
    Кокорина даже в запасе нет
    NYJ
    NYJ ответ текепбир (раскрыть)
    сегодня в 22:54
    В подобном тоне не общаюсь, тем более по средствам интернета, поэтому для укрепления ваших причинно-следственных связей подобное мне писать не надо
    abrek123
    abrek123
    сегодня в 22:52
    Да не могут судьи столько ошибаться, весь прошлый сезон вообще цирк был почти во всех матчах с решений арбитров или не просмотров ВАРА заканчивались почти все матчи..Особенно у Газового гиганта как будто свой ручной ВАР был в каждом матче ...
    denmig
    denmig ответ n272nm (раскрыть)
    сегодня в 22:51
    Мужик сказал мужик сделал.... .... .... Тьфу!!!
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответ oFANATo (раскрыть)
    сегодня в 22:51
    скоро посмотрим как их гнуть будут в ЛЧ
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    сегодня в 22:50
    Посмотрел сейчас соцсети!!!!!!!!!!!!Практически все 9 из 10 пишут о явном беспределе со стороны судей ,причем речь идет уже не только об этом матче но и о матчах окончания прошлого сезона!!!!!!!!!!!!!!!!Там сейчас такое творится,что резонанс после матча с проектом в Питере,когда уовлили Иванова-это семечки!!!!!!!!!!!!Там сейчас реальный бунт!!!!!!!!!!!!!
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    сегодня в 22:50
    так ждал нового сезона ,а сейчас и смотреть не охота
    halfbeek
    halfbeek ответ NYJ (раскрыть)
    сегодня в 22:49
    Профессионально было бы не комментировать ошибки судей? Так по вашему?
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 22:48, ред.
    Сегодня спартак, завтра ЦСКА, послезавтра Ростов, Краснодар и.т.д. И ведь все мы знаем из какой команды это тянется!!!
    NYJ
    NYJ ответ n272nm (раскрыть)
    сегодня в 22:48
    Истерию комментаторов в расчет не беру, они явно болеют за Спартак. Это с их стороны непрофессионально. Как у Орлова у них не получается, но это другое поколение.
    текепбир
    текепбир ответ NYJ (раскрыть)
    сегодня в 22:47
      halfbeek
      halfbeek ответ n272nm (раскрыть)
      сегодня в 22:46
      С первой частью вашего поста согласен, но про ошибки в обе стороны это уже лишнее. Возможно аут не в ту сторону и пенальти по количеству и равны, но по значимости нет.
      dzvinka
      dzvinka
      сегодня в 22:46
      кто вообще смотрит эти помои?
      n272nm
      n272nm ответ denmig (раскрыть)
      сегодня в 22:45
      Завтра сниметесь с чемпионата, организуете свою супер лигу и будите считать, что кони, бомжи и сочи играют в фнл. Какие проблемы?! Главное - снимайтесь. Мужик сказал - мужик сделал :)))
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
      сегодня в 22:44
      Ни первого ни второго пенальти не было.
      bio
      bio
      сегодня в 22:44
      Питерская шпана в действии!
      n272nm
      n272nm ответ NYJ (раскрыть)
      сегодня в 22:43
      Нет никакого административного давления на Спартак. Есть судейские ошибки, причем в обе стороны. Просто московские комментаторы возмущаются ошибками в сторону Спартака, а ошибки в сторону того же Сочи им обсуждать не интересно.
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