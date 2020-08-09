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2 : 2
завершен
сегодня, 20:00
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Стадион Открытие Арена (Москва), зрителей: 9738
Телетрансляция: Матч ТВ
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Соболев Александр
ассистент Зобнин Роман
|1:0
|8’
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Ларссон Джордан
ассистент Соболев Александр
|2:0
|11’
|15’
|2:1(П)
|Полоз Дмитрий
|89’
|2:2(П)
|Нобоа Кристиан
|Соболев Александр
|10’
|40’
|Терехов Сергей
|Ларссон Джордан
|74’
|77’
|Набиуллин Эльмир
|82’
|Маргасов Тимофей
|Крал Алекс
|84’
|Гапонов Илья
|87’
|Максименко Александр
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Гапонов Илья
|Маслов Павел
|53’
|Понсе Эсекель
|Глушенков Максим
|54’
|65’
|Немченко Анатолий
|Бурмистров Никита
|72’
|Набиуллин Эльмир
|Новосельцев Иван
|Умяров Наиль
|Бакаев Зелимхан
|76’
|85’
|Заболотный Антон
|Полоз Дмитрий
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|13
|Удары по воротам
|15
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|4
|Удары в створ
|4
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|15
|Фолы
|5
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|2
|Угловые
|5
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|2
|Офсайды
|1
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|54%
|Владение мячом
|46%
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|0
|Cэйвы
|5
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|5
|Предупреждения
|3
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хотя играли на закрывашке и должно быть наоборот !!!!!!!!!!!
хотя играли на закрывашке и должно быть наоборот !!!!!!!!!!!
а? дажк не ответишь-стыдно !!!
а? дажк не ответишь-стыдно !!!
Не было бы фанатов,то игра скатилась бы до товарников!
Мы делаем ажиотаж,красоту поддержки и (за свой счет) перфоменсы.
не будь этого и болелы не пошли бы на стадо!!!
Мы гоняем на выезда (за свой счет)..мы потдерживаем команду когда они на спаде..не вы - трепло..а мы!!!
Не было бы фанатов,то игра скатилась бы до товарников!
Мы делаем ажиотаж,красоту поддержки и (за свой счет) перфоменсы.
не будь этого и болелы не пошли бы на стадо!!!
Мы гоняем на выезда (за свой счет)..мы потдерживаем команду когда они на спаде..не вы - трепло..а мы!!!