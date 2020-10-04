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Локомотив - Химки
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Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив против Химки

Локомотив Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) 2:1 Логотип футбольный клуб Химки Химки
Локомотив
Химки
2 : 1
завершен
04 октября 2020, 14:00
воскресенье
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 10 тур
Стадион РЖД Арена (Москва), зрителей: 7920
Телетрансляция: Матч Премьер
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    Голы
    Лисакович Виталий
    ассистент Чорлука Ведран     		1:0 25’
    46’ 1:1 Боженов Кирилл
    ассистент Кухарчук Илья
    Игнатьев Владислав
    ассистент Миранчук Антон     		2:1 55’
    Наказания
    9’ Данилкин Егор
    45+1’ Гапон Евгений
    90+3’ Глушаков Денис
    90+3’ Тихий Дмитрий
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Куликов Даниил Чорлука Ведран 35’
    46’ Глушаков Денис Куат Исламбек
    65’ Конате Мохамед Липовой Данил
    65’ Мирзов Резиуан Кухарчук Илья
    Жемалетдинов Рифат Лисакович Виталий 80’
    87’ Алиев Камран Дядюн Владимир
    Рыбчинский Дмитрий Миранчук Антон 90’
    Статистика
    		 18 Удары по воротам 11
    		7 Удары в створ 2
    		13 Фолы 18
    		4 Угловые 3
    		1 Офсайды 3
    		56% Владение мячом 44%
    		1 Cэйвы 5
    		0 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    амурец
    амурец
    05 октября в 04:11
    Локо с победой, но не всё так хорошо
    sashasokol
    sashasokol
    04 октября в 19:40
    Поздравляю болельщиков Локо с победой, которая не была лёгкой, но главное три очка. На мой взгляд, главное что начинает просматриваться рисунок игры. Уходим на перерыв в хорошем настроении.
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    04 октября в 19:20
    Перекладина,штанга+забитый по сути в пустые ворота гол,повезло конечно!!!!Не дожали????А вы прям так дали,был по сути один момент,не дожали они....
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
    04 октября в 19:13
    Мое мнение, что да, повезло, плюс сами не дожали.
    Паровозов
    Паровозов
    04 октября в 17:51, ред.
    Во втором тайме Химки прижали наших футболеров так, словно Локо играл с Баварией .
    VAN ARM
    VAN ARM
    04 октября в 17:47
    слова буду экономить)))))
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    04 октября в 17:20
    С ЦСКА Локо тоже повезло?
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    04 октября в 16:56
    Химки нормально сыграли, оказывается!
    112910415
    112910415
    04 октября в 16:49
    Локо оказался немножко сильнее Химок
    NYJ
    NYJ
    04 октября в 16:32
    Решили все таки сходить с сыном на стадион.
    Игра нулевая, если не минусовая. Мы впервые сидели без эмоций, за исключением от чудо действия Гили, когда нам вкатили.
    Впечатление, что игроки видят друг друга впервые. Разлад полнейший, нет единой поддержки и от болельщиков, т.к. разобщили Юг.
    Царит безволие
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    04 октября в 16:24
    Локо с победой, но им откровенно везет во многих матчах.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    04 октября в 16:18
    Очередная победа при Николиче! Впрочем, все было не так уверенно. Тревожно за Локомотив перед их стартом в ЛЧ...С непростой победой, Локо!
    Loko57
    Loko57
    04 октября в 16:15
    То что выиграли это хорошо, но сама игра это ужас. Какие еврокубки если такая возня с Химками была.
    Faustello
    Faustello ответ Faustello (раскрыть)
    04 октября в 15:57, ред.
    В самом конце репортажа суфлёр матча сказал - Ринато раз... Как бы дал характеристику Гиле)))
    isamsn
    isamsn
    04 октября в 15:56
    Везение и удача едут впереди паровоза. С некакущей игрой берут очки.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    04 октября в 15:56
    Локо с победой, Химки небезнадёжны. Всем здоровья!
    я из Химок
    я из Химок
    04 октября в 15:55
    Эхххх! А щастье было так возможно!!!!))) Локо с победой!
    Pashok00786
    Pashok00786
    04 октября в 15:54
      DEIVID
      DEIVID
      04 октября в 15:53
      Мирзов даже правильно бросить из-за боковой не в состоянии.
      felix
      felix
      04 октября в 15:34
      Гиля чудит....
      sten312
      sten312 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      04 октября в 15:31
      Причем спартак?Тогда уж Колхозчы.
      Паровозов
      Паровозов
      04 октября в 15:23
      Дениску по традиции "тепло" встретили в Черкизово.
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      04 октября в 15:22
      Вышел покурить и на тебе). ЛОКО ВПЕРЁД!!!
      112910415
      112910415
      04 октября в 15:20
      ну, по сценарию перестрелки тоже работать можно .. )
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      04 октября в 15:11
      Вперёд Спартак, Вперёд
      Faustello
      Faustello
      04 октября в 15:07, ред.
      Узаза, великий очконавт сборник старался фирменно пропустить в очко, но получилось просто через разведённые руки)))
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      04 октября в 15:06, ред.
      Вот. Получите, пешеходы. Ёпрст. Игра с огнём, как я и говорил.
      112910415
      112910415
      04 октября в 15:03
      итак, химчанам надо пока терпеть, стараясь больше не пропускать.
      когда хозяева привыкнут к мысли о непревзойдённой красоте минимальной победы ... на финише матча взорвать игру дерзкими атаками ... и увезти ничью ! как-то так )
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      04 октября в 14:55
      В общем хотим малой кровью химчан одолеть. Игра с огнём называется...
      oleg3k
      oleg3k
      04 октября в 14:53
      За уши тянет судейка паравозов.Все свистки в одну сторону.Неприятно смотреть такое судейство.
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