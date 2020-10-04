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2 : 1
завершен
04 октября 2020, 14:00
воскресенье
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Стадион РЖД Арена (Москва), зрителей: 7920
Телетрансляция: Матч Премьер
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Лисакович Виталий
ассистент Чорлука Ведран
|1:0
|25’
|46’
|1:1
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Боженов Кирилл
ассистент Кухарчук Илья
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Игнатьев Владислав
ассистент Миранчук Антон
|2:1
|55’
|9’
|Данилкин Егор
|45+1’
|Гапон Евгений
|90+3’
|Глушаков Денис
|90+3’
|Тихий Дмитрий
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Куликов Даниил
|Чорлука Ведран
|35’
|46’
|Глушаков Денис
|Куат Исламбек
|65’
|Конате Мохамед
|Липовой Данил
|65’
|Мирзов Резиуан
|Кухарчук Илья
|Жемалетдинов Рифат
|Лисакович Виталий
|80’
|87’
|Алиев Камран
|Дядюн Владимир
|Рыбчинский Дмитрий
|Миранчук Антон
|90’
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|18
|Удары по воротам
|11
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|7
|Удары в створ
|2
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|13
|Фолы
|18
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|4
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|3
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|1
|Cэйвы
|5
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|0
|Предупреждения
|4
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Игра нулевая, если не минусовая. Мы впервые сидели без эмоций, за исключением от чудо действия Гили, когда нам вкатили.
Впечатление, что игроки видят друг друга впервые. Разлад полнейший, нет единой поддержки и от болельщиков, т.к. разобщили Юг.
Царит безволие
Игра нулевая, если не минусовая. Мы впервые сидели без эмоций, за исключением от чудо действия Гили, когда нам вкатили.
Впечатление, что игроки видят друг друга впервые. Разлад полнейший, нет единой поддержки и от болельщиков, т.к. разобщили Юг.
Царит безволие
когда хозяева привыкнут к мысли о непревзойдённой красоте минимальной победы ... на финише матча взорвать игру дерзкими атаками ... и увезти ничью ! как-то так )
когда хозяева привыкнут к мысли о непревзойдённой красоте минимальной победы ... на финише матча взорвать игру дерзкими атаками ... и увезти ничью ! как-то так )