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Уфа - Ротор
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Урал - ЦСКА
Спартак - Зенит

Текстовая онлайн трансляция матча Уфа против Ротор

Уфа Логотип футбольный клуб Уфа 0:0 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград) Ротор
Уфа
Ротор
0 : 0
завершен
03 октября 2020, 14:00
суббота
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 10 тур
Стадион Нефтяник
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
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    Наказания
    Табидзе Джемал 13’
    16’ Фламарион
    30’ Гогуа Седрик
    Плиев Константин 44’
    45+1’ Жигулёв Илья
    Сысуев Дмитрий 49’
    Данченко Олег 52’
    Алиев Азер 82’
    84’ Алейник Олег
    84’ Матрикарди Патрисио
    90+6’ Колесниченко Кирилл
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    65’ Колесниченко Кирилл Жигулёв Илья
    Фольмер Кирилл Сысуев Дмитрий 72’
    74’ Микелтадзе Бека Муллин Камиль
    Бизяк Ловро Кротов Вячеслав 78’
    Агаларов Гамид Алиев Азер 89’
    90+5’ Николаев Олег Фламарион
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 6
    		4 Удары в створ 0
    		20 Фолы 15
    		7 Угловые 2
    		4 Офсайды 0
    		55% Владение мячом 45%
    		0 Cэйвы 4
    		5 Предупреждения 6
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    Все комментарии
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    03 октября в 22:38
    Что за игры в РПЛ?!
    particular
    particular ответ За адекватность (раскрыть)
    03 октября в 17:01, ред.
    Расписались в бессилии переиграть друг друга...
    Little Caprice
    Little Caprice
    03 октября в 16:24
    Прощай, Вадик.
    порт
    порт
    03 октября в 16:16
    А есть те, кто думал по другому?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    03 октября в 16:14
    Вот они и два претендента на ФНЛ. РОТОР жаль, а Уфу нет
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    03 октября в 16:12
    Евсеев порадовал болельщиков и игрой и результатом.
    pomor45
    pomor45
    03 октября в 16:12, ред.
    С обеих сторон дровосеки. Мешков устал горчичники выдавать. Евсеев вообще может научить только пинаться и материться.
    За адекватность
    За адекватность
    03 октября в 16:11
    Матч из разряда кто не смотрел, ничего не потерял. Если исходить из конкретно этой игры, то команды находятся на своем месте в таблице. Много борьбы, грубости и мало футбола. "Ротор" понять можно. Из-за отсутствия финансов комплектовались по принципу "с миру по нитке, голому рубаха", да еще и по ходу сезона. Играли как могли и ничью заслужили. Ну а "Уфа" хоть и владела преимуществом, но на победу не наиграла. Вполне возможно, что этот матч закончит тренерскую карьеру Евсеева в "Уфе". Как обычно личное мнение.
    Justas Weiss7
    Justas Weiss7
    03 октября в 16:08
    Ротор мне понравился. ребята старались, а победы придут. и наоборот непонятно во что играет Уфа? на бесконечные 0:0...
    stachel
    stachel
    03 октября в 16:05
    Игра - классический пример футбольной импотенции. Чудовищный уровень мастерства игроков! Нужно сокращать лигу до 12 команд. После таких игр, это очевидно.
    serh62
    serh62
    03 октября в 16:03
    уфа это уфааааааааааааааааааааааааааааа... правильно хотят сократить лигу до 10 команд. делать таким командам в рпл нечего. это не футбол. это даже шахматами назвать нельзя. в шахматы намного интереснее играют.
    viva-viva
    viva-viva
    03 октября в 15:57
    при всём уважением к болельщикам, но на поле сегодня туфта-и дротар, (кто. см. матч)
    Ironigor
    Ironigor
    03 октября в 15:29
    Вперёд Ротор, Алания за Вас !!!
    vano-urman
    vano-urman
    03 октября в 13:59
    Эксперты у матч тв конечно те ещё! Голы будут точно, очень надеюсь что в ворота Ротора их будет больше)
    Justas Weiss7
    Justas Weiss7
    03 октября в 13:52
    Уфа немного лучше по исполнителям, но у Ротора талантливый тренер. ставлю на Ротор!
    dok66
    dok66
    03 октября в 12:28
    П1
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    02 октября в 23:56, ред.
    Уфа обязана выиграть!!! Хоть и пропустила больше всех!
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