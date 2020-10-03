В 31 Беленов Александр Фолов заработано: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 96

П 94 Данченко Олег Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 13 Точные навесы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 96

З 5 Йокич Боян Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 4 Пасы: 63 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 96

З 15 Плиев Константин Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 96

З 55 Табидзе Джемал Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 96

П 77 Алиев Азер Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 89

П 29 Камилов Владислав Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 96

П 8 Карп Кэтэлин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 96

П 7 Сысуев Дмитрий Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 72

П 75 Жамалетдинов Тимур Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 96

Н 57 Кротов Вячеслав Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 78

Запасные игроки

В 1 Чернов Алексей

З 3 Аликин Павел

З 44 Бородин Сергей

З 27 Неделчару Ионуц

З 4 Никитин Алексей

П 99 Алибеков Ахмед

П 22 Голубев Артем

П 23 Емельянов Данила

П 9 Фольмер Кирилл Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 24

Н 19 Агаларов Гамид Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 7

Н 11 Бизяк Ловро Ударов всего: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 18