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0 : 0
завершен
03 октября 2020, 14:00
суббота
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Стадион Нефтяник
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
|Табидзе Джемал
|13’
|16’
|Фламарион
|30’
|Гогуа Седрик
|Плиев Константин
|44’
|45+1’
|Жигулёв Илья
|Сысуев Дмитрий
|49’
|Данченко Олег
|52’
|Алиев Азер
|82’
|84’
|Алейник Олег
|84’
|Матрикарди Патрисио
|90+6’
|Колесниченко Кирилл
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|65’
|Колесниченко Кирилл
|Жигулёв Илья
|Фольмер Кирилл
|Сысуев Дмитрий
|72’
|74’
|Микелтадзе Бека
|Муллин Камиль
|Бизяк Ловро
|Кротов Вячеслав
|78’
|Агаларов Гамид
|Алиев Азер
|89’
|90+5’
|Николаев Олег
|Фламарион
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|13
|Удары по воротам
|6
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|4
|Удары в створ
|0
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|20
|Фолы
|15
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|7
|Угловые
|2
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|4
|Офсайды
|0
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|0
|Cэйвы
|4
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|5
|Предупреждения
|6
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