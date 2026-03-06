Top.Mail.Ru
Баринов рассказал о быстрой адаптации в ЦСКА

сегодня, 07:54

Полузащитник Дмитрий Баринов сообщил, что сумел быстро пройти адаптацию в ЦСКА после перехода из «Локомотива».

Баринов стал игроком ЦСКА в январе этого года, покинув «Локомотив», где он выступал с 2015 года и был капитаном команды.

«Я адаптировался в ЦСКА, я это сделал с первого дня в команде. Со всеми ребятами общаюсь, с иностранцами тоже, — сказал хавбек. — Что касается матча ЦСКА с „Краснодаром“, то великолепные ощущения после игры. Хороший матч, хорошая победа».

Ранее ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 3:1 в первом матче 1/2 финала пути РПЛ Кубка России.

112910415
112910415
сегодня в 12:41
такова жизнь ...
v82g8x7tu367
v82g8x7tu367
сегодня в 12:28
Поменял шило на мыло....
y6bvnfu6vc3v
y6bvnfu6vc3v
сегодня в 12:20
Игры покажут насколько он готов
Comentarios
Comentarios ответ shur (раскрыть)
сегодня в 12:02
В старики его рано записывать
lotsman
lotsman
сегодня в 12:01
Какая ещё адаптация? Клубы, можно сказать, в одной хате, за стенкой друг от друга. Чего тут адаптироваться. Не в Африку же, или Китай переехал.)
Futurista
Futurista ответ shur (раскрыть)
сегодня в 11:30
Можно и так)...
NYJ
NYJ
сегодня в 11:28
Из этого мультфильма
shur
shur ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 11:28
...с годами слово опора превратится в обузу, баласт, пешехода...!!!
Не желаю, предвижу, уж без пяти минут 30-цать!
NYJ
NYJ
сегодня в 11:27
Из мультика СССР
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:24
А не рановато ли он отчитываться начал?
shur
shur
сегодня в 11:23, ред.
...как там у Александра Сергеевича?! Не хочу быть Барином навороченным, хочу стать Штабс Капитаном в Министерстве Обороны ....!!!
shur
shur ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 11:20
...неплохо! Но может с поправкой на вагонетку...?!
Futurista
Futurista
сегодня в 11:19, ред.
"Железный конь пришел на смену крестьянской лошадке" © )...
Фёдор Фёдоров 1
Фёдор Фёдоров 1
сегодня в 11:13
Когда Дима на скамейке, ЦСКА лучше играет
SHMEL
SHMEL
сегодня в 10:52
В ЦСКА Дима точно картины не портит , а на мой взгляд усиливает основу. Хорошее приобретение армейцев.
6j2sgj25nx68
6j2sgj25nx68
сегодня в 10:30, ред.
Ничего, ничего... Следующим клубом для адаптации у Бари будет КС или Сочи, - там тоже пообщается.
Comentarios
Comentarios ответ hq3b7r9qv7w3 (раскрыть)
сегодня в 09:35
А что такого не капканом же его взяли. У Локо состав омоложивается им видней. Баринов нужен как стержень иногда молодеж заигрывается. Он опора молодым
Red blu
Red blu
сегодня в 09:31
Вот и хорошо. Удачи в оставшихся матчах сезона.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Eksnert (раскрыть)
сегодня в 09:29
финты Лечи Садулаева отправили Баринова за пивом.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:15
Парень опытный... Иначе и быть не должно
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:05
Вот и чудно, удачи в играх за ЦСКА
bwajn8pwgnnv
bwajn8pwgnnv
сегодня в 09:04
Ключевое слово нужно было бы добавить "пока все хорошо"....
mb4b2ct2nd43
mb4b2ct2nd43
сегодня в 08:47
Одна игра - не показатель, что всё хорошо.
Eksnert
Eksnert
сегодня в 08:33
Особенно это показал матч с Ахматом, участь Баринова - деградация в цска и сожаление об уходе из Локомотива.
hq3b7r9qv7w3
hq3b7r9qv7w3
сегодня в 08:32
Как-то некрасиво это по отношению к Локо
