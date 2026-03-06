Баринов рассказал о быстрой адаптации в ЦСКА

1772772857

сегодня, 07:54

Полузащитник сообщил, что сумел быстро пройти адаптацию в ЦСКА после перехода из «Локомотива».

Баринов стал игроком ЦСКА в январе этого года, покинув «Локомотив», где он выступал с 2015 года и был капитаном команды.

«Я адаптировался в ЦСКА , я это сделал с первого дня в команде. Со всеми ребятами общаюсь, с иностранцами тоже, — сказал хавбек. — Что касается матча ЦСКА с „Краснодаром“, то великолепные ощущения после игры. Хороший матч, хорошая победа».