Баринов рассказал о быстрой адаптации в ЦСКА

Полузащитник Дмитрий Баринов сообщил, что сумел быстро пройти адаптацию в ЦСКА после перехода из «Локомотива».
Баринов стал игроком ЦСКА в январе этого года, покинув «Локомотив», где он выступал с 2015 года и был капитаном команды.
«Я адаптировался в ЦСКА, я это сделал с первого дня в команде. Со всеми ребятами общаюсь, с иностранцами тоже, — сказал хавбек. — Что касается матча ЦСКА с „Краснодаром“, то великолепные ощущения после игры. Хороший матч, хорошая победа».
Ранее ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 3:1 в первом матче 1/2 финала пути РПЛ Кубка России.